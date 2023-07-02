https://crimea.ria.ru/20230702/operativno-o-situatsii-na-krymskom-mostu-ochered-i-vremya-dosmotra-1129759965.html

Оперативно о ситуации на Крымском мосту: очередь и время досмотра

Оперативно о ситуации на Крымском мосту: очередь и время досмотра - РИА Новости Крым, 02.07.2023

Оперативно о ситуации на Крымском мосту: очередь и время досмотра

Пробка перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края увеличилась до 8 километров. Такие данные по состоянию на 14.00 опубликовал минтранс РК. РИА Новости Крым, 02.07.2023

2023-07-02T14:23

2023-07-02T14:23

2023-07-02T14:23

крымский мост

транспорт

минтранс крыма

новости крыма

кубань

логистика

крым

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/05/0b/1119567949_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_60a2564c434df57731b21db09a99eaf0.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. Пробка перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края увеличилась до 8 километров. Такие данные по состоянию на 14.00 опубликовал минтранс РК.По состоянию на 11 часов 2 июля пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани растянулась на 7 километров, время ожидания в заторе составляло до пяти часов.Чтобы ускорить прохождение транспортного перехода Минтранс России увеличил количество постов досмотра. С утра часть работников с крымской стороны перераспрелили на краснодарскую. Водителям рекомендуют закладывать время на прохождение необходимых проверок.С утра воскресенья пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края снова стала расти. В управлении ведомственной охраны Минтранса России пояснили, что автомобильная очередь со стороны Кубани на Крымский мост связана с возросшим трафиком и увеличением подлежащего досмотру багажа.Читайте также на РИА Новости Крым:Как быстрее пройти досмотр на Крымском мостуКак работает Керченская переправа в воскресенье 2 июляКольцо вокруг Азовского моря: когда появится новая автодорога

крымский мост

кубань

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, транспорт, минтранс крыма, новости крыма, кубань, логистика, крым, общество