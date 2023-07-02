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Оперативно о ситуации на Крымском мосту: очередь и время досмотра
Оперативно о ситуации на Крымском мосту: очередь и время досмотра - РИА Новости Крым, 02.07.2023
Оперативно о ситуации на Крымском мосту: очередь и время досмотра
Пробка перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края увеличилась до 8 километров. Такие данные по состоянию на 14.00 опубликовал минтранс РК. РИА Новости Крым, 02.07.2023
2023-07-02T14:23
2023-07-02T14:23
2023-07-02T14:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. Пробка перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края увеличилась до 8 километров. Такие данные по состоянию на 14.00 опубликовал минтранс РК.По состоянию на 11 часов 2 июля пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани растянулась на 7 километров, время ожидания в заторе составляло до пяти часов.Чтобы ускорить прохождение транспортного перехода Минтранс России увеличил количество постов досмотра. С утра часть работников с крымской стороны перераспрелили на краснодарскую. Водителям рекомендуют закладывать время на прохождение необходимых проверок.С утра воскресенья пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края снова стала расти. В управлении ведомственной охраны Минтранса России пояснили, что автомобильная очередь со стороны Кубани на Крымский мост связана с возросшим трафиком и увеличением подлежащего досмотру багажа.Читайте также на РИА Новости Крым:Как быстрее пройти досмотр на Крымском мостуКак работает Керченская переправа в воскресенье 2 июляКольцо вокруг Азовского моря: когда появится новая автодорога
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Оперативно о ситуации на Крымском мосту: очередь и время досмотра
Пробка перед Крымским мостом увеличилась до 8 километров