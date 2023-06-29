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В Феодосии деревья рухнули на авто - прокуратура начала проверку - РИА Новости Крым, 29.06.2023
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В Феодосии деревья рухнули на авто - прокуратура начала проверку
В Феодосии деревья рухнули на авто - прокуратура начала проверку - РИА Новости Крым, 29.06.2023
В Феодосии деревья рухнули на авто - прокуратура начала проверку
В Феодосии из-за падения деревьев на припаркованные автомобили начата проверка соблюдения требований законодательства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РИА Новости Крым, 29.06.2023
2023-06-29T18:42
2023-06-29T18:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. В Феодосии из-за падения деревьев на припаркованные автомобили начата проверка соблюдения требований законодательства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.Уточняется, что сотрудники городской прокуратуры проверят, как местная администрация соблюдала правила благоустройства при содержании зеленых насаждений в городе. Кроме того, будет дана оценка действиям уполномоченных должностных лиц и коммунальщиков.В Крыму действует штормовое предупреждение. По данным гидрометцентра, в четверг в регионе местами сильны ливни, грозы, град и шкал до 20 м/c. В районе Керченского пролива также действует штормовое предупреждение, в очереди на Керченскую переправу со стороны Кубани стоят 250 машин. Из-за непогоды на подъезде к Крымскому мосту образовалась четырехкилометровая пробка, время ожидания досмотра транспорта увеличилось до двух часов.Читайте также на РИА Новости Крым:Дерево рухнуло на женщину в СимферополеДеревья упали, дороги "поплыли": последствия ночного ливня в СевастополеШторм на Керченской переправе: как ходят паромы
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крым, феодосия, прокуратура республики крым, общество, погода в крыму, новости крыма
В Феодосии деревья рухнули на авто - прокуратура начала проверку

Прокуратура проверит мэрию Феодосии после падения деревьев на припаркованные авто

18:42 29.06.2023 (обновлено: 18:43 29.06.2023)
 
© Пресс-служба Прокуратуры Республики КрымВ Феодосии дерево упало на припаркованные автомобили
В Феодосии дерево упало на припаркованные автомобили
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. В Феодосии из-за падения деревьев на припаркованные автомобили начата проверка соблюдения требований законодательства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
"Установлено, что 28 и 29 июня текущего года в Феодосии по улицам В. Коробкова и Галерейной упали деревья, которые повредили припаркованные поблизости автомобили", - говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.
Уточняется, что сотрудники городской прокуратуры проверят, как местная администрация соблюдала правила благоустройства при содержании зеленых насаждений в городе. Кроме того, будет дана оценка действиям уполномоченных должностных лиц и коммунальщиков.
"В случае установления фактов нарушения закона будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования", - заверили в прокуратуре.
В Крыму действует штормовое предупреждение. По данным гидрометцентра, в четверг в регионе местами сильны ливни, грозы, град и шкал до 20 м/c. В районе Керченского пролива также действует штормовое предупреждение, в очереди на Керченскую переправу со стороны Кубани стоят 250 машин. Из-за непогоды на подъезде к Крымскому мосту образовалась четырехкилометровая пробка, время ожидания досмотра транспорта увеличилось до двух часов.
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