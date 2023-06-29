https://crimea.ria.ru/20230629/v-feodosii-derevya-rukhnuli-na-avto---prokuratura-nachala-proverku-1129727510.html

В Феодосии деревья рухнули на авто - прокуратура начала проверку

В Феодосии деревья рухнули на авто - прокуратура начала проверку - РИА Новости Крым, 29.06.2023

В Феодосии деревья рухнули на авто - прокуратура начала проверку

В Феодосии из-за падения деревьев на припаркованные автомобили начата проверка соблюдения требований законодательства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РИА Новости Крым, 29.06.2023

2023-06-29T18:42

2023-06-29T18:42

2023-06-29T18:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. В Феодосии из-за падения деревьев на припаркованные автомобили начата проверка соблюдения требований законодательства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.Уточняется, что сотрудники городской прокуратуры проверят, как местная администрация соблюдала правила благоустройства при содержании зеленых насаждений в городе. Кроме того, будет дана оценка действиям уполномоченных должностных лиц и коммунальщиков.В Крыму действует штормовое предупреждение. По данным гидрометцентра, в четверг в регионе местами сильны ливни, грозы, град и шкал до 20 м/c. В районе Керченского пролива также действует штормовое предупреждение, в очереди на Керченскую переправу со стороны Кубани стоят 250 машин. Из-за непогоды на подъезде к Крымскому мосту образовалась четырехкилометровая пробка, время ожидания досмотра транспорта увеличилось до двух часов.Читайте также на РИА Новости Крым:Дерево рухнуло на женщину в СимферополеДеревья упали, дороги "поплыли": последствия ночного ливня в СевастополеШторм на Керченской переправе: как ходят паромы

https://crimea.ria.ru/20230629/krym-nakryl-liven-1129704600.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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