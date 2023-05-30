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Дерево рухнуло на женщину в Симферополе - РИА Новости Крым, 30.05.2023
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Дерево рухнуло на женщину в Симферополе
Дерево рухнуло на женщину в Симферополе - РИА Новости Крым, 30.05.2023
Дерево рухнуло на женщину в Симферополе
Дерево упало на 32-летнюю женщину в Симферополе, она в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома по Крыму и Севастополю. РИА Новости Крым, 30.05.2023
2023-05-30T12:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым. Дерево упало на 32-летнюю женщину в Симферополе, она в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома по Крыму и Севастополю.Инцидент произошел во вторник утром на улице Киевской. В ходе проверки следствие даст оценку работе уполномоченных профильных служб, ответственных за содержание зеленого фонда и обслуживание территории, на которой случилось происшествие.Проверку организовала и республиканская прокуратура. Правоохранители оценят также действия уполномоченных должностных лиц и коммунальных служб. В случае установления фактов нарушения закона будут приняты меры прокурорского реагирования, подчеркнули в надзорном ведомстве.Как сообщалось, на полуострове продолжает действовать штормовое предупреждение. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 и 31 мая ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 м/с. На реках северного предгорья Крыма и ЮБК возможны подъемы уровней воды до полутора метров без достижения опасных отметок.Читайте также на РИА Новости Крым:Шторм в Крыму: ливни подтопили несколько домов и участковУлицы-реки и единичные подтопления: как Симферополь пережил непогодуСброс воды идет из Симферопольского водохранилища - Аксенов
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происшествия, симферополь, крым, новости крыма, крымский следком, прокуратура республики крым, общество
Дерево рухнуло на женщину в Симферополе

Следком Крыма: дерево упало на женщину в Симферополе, она в больнице

12:17 30.05.2023 (обновлено: 12:24 30.05.2023)
 
© Пресс-служба Прокуратуры Республики КрымДерево упало на женщину в Симферополе
Дерево упало на женщину в Симферополе
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым. Дерево упало на 32-летнюю женщину в Симферополе, она в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома по Крыму и Севастополю.
Инцидент произошел во вторник утром на улице Киевской.
"На данный момент установлено, что с травмой головы, переломами ноги и ребер женщина госпитализирована в одну из городских больниц. Следователи Симферополя подключились к установлению обстоятельств травмирования женщины", - говорится в Telegram-канале ведомства.
В ходе проверки следствие даст оценку работе уполномоченных профильных служб, ответственных за содержание зеленого фонда и обслуживание территории, на которой случилось происшествие.
Проверку организовала и республиканская прокуратура. Правоохранители оценят также действия уполномоченных должностных лиц и коммунальных служб. В случае установления фактов нарушения закона будут приняты меры прокурорского реагирования, подчеркнули в надзорном ведомстве.
Как сообщалось, на полуострове продолжает действовать штормовое предупреждение. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 и 31 мая ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 м/с. На реках северного предгорья Крыма и ЮБК возможны подъемы уровней воды до полутора метров без достижения опасных отметок.
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