https://crimea.ria.ru/20230530/derevo-rukhnulo-na-zhenschinu-v-simferopole-1129072239.html

Дерево рухнуло на женщину в Симферополе

Дерево рухнуло на женщину в Симферополе - РИА Новости Крым, 30.05.2023

Дерево рухнуло на женщину в Симферополе

Дерево упало на 32-летнюю женщину в Симферополе, она в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома по Крыму и Севастополю. РИА Новости Крым, 30.05.2023

2023-05-30T12:17

2023-05-30T12:17

2023-05-30T12:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым. Дерево упало на 32-летнюю женщину в Симферополе, она в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома по Крыму и Севастополю.Инцидент произошел во вторник утром на улице Киевской. В ходе проверки следствие даст оценку работе уполномоченных профильных служб, ответственных за содержание зеленого фонда и обслуживание территории, на которой случилось происшествие.Проверку организовала и республиканская прокуратура. Правоохранители оценят также действия уполномоченных должностных лиц и коммунальных служб. В случае установления фактов нарушения закона будут приняты меры прокурорского реагирования, подчеркнули в надзорном ведомстве.Как сообщалось, на полуострове продолжает действовать штормовое предупреждение. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 и 31 мая ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 м/с. На реках северного предгорья Крыма и ЮБК возможны подъемы уровней воды до полутора метров без достижения опасных отметок.Читайте также на РИА Новости Крым:Шторм в Крыму: ливни подтопили несколько домов и участковУлицы-реки и единичные подтопления: как Симферополь пережил непогодуСброс воды идет из Симферопольского водохранилища - Аксенов

https://crimea.ria.ru/20230529/simferopol-v-epitsentre-shtorma-obyavlen-rezhim-povyshennoy-gotovnosti-1129047955.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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