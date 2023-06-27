https://crimea.ria.ru/20230627/khadzh-v-mekku-sovershili-300-musulman-iz-kryma-1129675391.html

Хадж в Мекку совершили 300 мусульман из Крыма

Хадж в Мекку совершили 300 мусульман из Крыма - РИА Новости Крым, 27.06.2023

Хадж в Мекку совершили 300 мусульман из Крыма

В священный хадж из России в Мекку и Медину отправилось 25 тысяч паломников из более чем 80 регионов России, сообщил заместитель председателя Духовного... РИА Новости Крым, 27.06.2023

2023-06-27T17:54

2023-06-27T17:54

2023-06-27T19:44

крым

хадж

мусульмане

думк (духовное управление мусульман крыма)

религия

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. В священный хадж из России в Мекку и Медину отправилось 25 тысяч паломников из более чем 80 регионов России, сообщил заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ Рушан Аббясов в пресс-центре РИА Новости Крым. Это паломничество впервые прошло без всяких ограничений, связанных с пандемией COVID-19."После пандемии мы впервые вернулись к тем числам, к тем квотам, которые есть. В прошлом году хадж совершило на 55% меньше верующих. Сняты все ограничения, связанные с ковидными заболеваниями, поэтому на сегодняшний день все паломники, у кого было желание поехать, смогли поехать", - отметил Аббясов.Из Крыма в хадж отправилось 300 верующих, рассказал заместитель председателя Духовного управления мусульман Республики Крым Эсадуллах Баиров."В этом году Крыму была выделена квота в 300 мест, все 300 человек были отправлены, все добрались благополучно. Каждая группа из 50 человек имеет своего наставника – духовное лицо, которое ведет группу в духовных вопросах и занимается организационными вопросами", - сказал он.О чем молятся мусульмане на горе АрафатСегодня в Саудовской Аравии проходит главное событие хаджа - День Арафа, когда паломники со всего мира собираются на вершине святой горы Арафат и молятся. В этот день мусульманин должен отрешиться от всех мирских проблем и молиться. Поклонники Ислама верят, что человек после молитвы спускается с вершины горы обновленным, и ему прощаются все грехи. Об этом рассказали участники видеомоста, принимающие участие в хадже. Они сейчас находятся в Саудовской Аравии, ночуют в палатках в долине Мина, и молятся на вершине Арафата.Адия Кудрякова – заместитель главы администрации города Горловка. Она руководит группой паломников из ДНР, в которую входит семь имамов республики. В день, когда они прибыли в святую долину Мина, в ее родном Донецке снарядом разрушило стену Соборной мечети. И поэтому мусульмане из Донецка особенно искренне просили Аллаха послать на их землю мир.Она признается, что чувствует себя счастливой, потому что смогла побывать в Медине и Мекке, и желает, чтобы здесь ходя бы раз в жизни смог побывать каждый мусульманин.С чем чаще всего паломники обращаются к врачамНаши паломники не сразу смогли присоединиться к разговору: от жары выключился телефон. В Мекке сегодня +63, телефон плавятся, и чтобы он заработал, пришлось поставить гаджет у кондиционера. Удивительно, но в такую жару люди обращаются к врачам чаще всего с жалобами на высокую температуру, кашель и насморк: виной этому – кондиционеры и выпитая на жаре холодная вода. На втором месте – натертые ноги и мозоли: паломникам приходится очень много ходить пешком."Вы не поверите, к нам приходят практически из всех стран, они слышат, что у нас здесь более качественное оказание помощи, поэтому к нам обращается очень много людей. От 50 до 70 в день", - рассказывает сопредседатель комитета по здравоохранению при Духовном управлении мусульман РФ Рафик Шабуров.К российским врачам обращаются из Ирана, потому что их палатки стоят рядом. А еще из Азербайджана, Узбекистана и Таджикистана – потому что все они говорят по-русски. Иногда, рассказывает Рафик-эфенди, приходят арабы – с ними приходится изъясняться на языке жестов.Всего, как заявили в Саудовской Аравии, в этом году святые места посетили 2,6 млн мусульман. Для России до пандемии COVID-19 была установлена квота в 20 тысяч человек, президент Владимир Путин в ходе переговоров с королем саудитов Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом добился повышения квоты до 25 тысяч человек.В мае 2023 года президент России призвал ускорить строительство Соборной мечети в Симферополе."Строительство (мечети) в принципе длится уже достаточно давно, надо завершать", – сказал он на заседании Совета по межнациональным отношениям.В ответ на эту просьбу Сергей Аксенов проинформировал, что закончить основные строительно-монтажные работы планируется уже в сентябре этого года.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда достроят Соборную мечеть в СимферополеКрым поможет мусульманам из новых регионов РФ поехать в хадж в этом годуПо ту сторону Перекопа: как Украина обманула надежды крымских татар

https://crimea.ria.ru/20230412/aksenov-razdelil-iftar-s-musulmanami-kryma---fotofakt-1128148293.html

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крым, хадж, мусульмане, думк (духовное управление мусульман крыма), религия, общество