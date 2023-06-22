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Обстрелы ВСУ Курской области: повреждено здание сельхозпредприятия - РИА Новости Крым, 22.06.2023
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Обстрелы ВСУ Курской области: повреждено здание сельхозпредприятия
Обстрелы ВСУ Курской области: повреждено здание сельхозпредприятия - РИА Новости Крым, 22.06.2023
Обстрелы ВСУ Курской области: повреждено здание сельхозпредприятия
ВСУ обстреляли приграничные поселки Глушковского района Курской области, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости Крым, 22.06.2023
2023-06-22T17:17
2023-06-22T17:17
обстрелы всу
обстрелы курской области
курская область
роман старовойт
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
украина
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. ВСУ обстреляли приграничные поселки Глушковского района Курской области, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.По информации Старовойта, сейчас поселок частично обесточен, бригады приступят к восстановлению электроснабжения, как только это будет возможно.18 июня из-за обстрела со стороны ВСУ поселка Глушково в Курской области ранения получили два человека. Также в этот день украинские боевики обстреляли три населенных пункта области, местные жители насчитали больше двадцати прилетов. Поврежден сахарный завод.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ попали в сахарный завод в Курской областиБеспилотник упал на частный дом в Курской областиПожар произошел на территории предприятия в Курской области: что известно
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обстрелы всу, обстрелы курской области, курская область, роман старовойт, всу (вооруженные силы украины), происшествия, украина, россия
Обстрелы ВСУ Курской области: повреждено здание сельхозпредприятия

ВСУ обстреляли два поселка в Курской области

17:17 22.06.2023
 
© Telegram Роман СтаровойтОбстрелы ВСУ Курской области
Обстрелы ВСУ Курской области
© Telegram Роман Старовойт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. ВСУ обстреляли приграничные поселки Глушковского района Курской области, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
"В поселке Теткино повреждение получил один автомобиль. В деревне Елизаветовке зафиксировали три прилета. В результате повреждены складские помещения сельскохозяйственного предприятия "Победа"", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
По информации Старовойта, сейчас поселок частично обесточен, бригады приступят к восстановлению электроснабжения, как только это будет возможно.
18 июня из-за обстрела со стороны ВСУ поселка Глушково в Курской области ранения получили два человека. Также в этот день украинские боевики обстреляли три населенных пункта области, местные жители насчитали больше двадцати прилетов. Поврежден сахарный завод.
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Обстрелы ВСУОбстрелы Курской областиКурская областьРоман СтаровойтВСУ (Вооруженные силы Украины)ПроисшествияУкраинаРоссия
 
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