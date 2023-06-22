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Обстрелы ВСУ Курской области: повреждено здание сельхозпредприятия

Обстрелы ВСУ Курской области: повреждено здание сельхозпредприятия - РИА Новости Крым, 22.06.2023

Обстрелы ВСУ Курской области: повреждено здание сельхозпредприятия

ВСУ обстреляли приграничные поселки Глушковского района Курской области, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости Крым, 22.06.2023

2023-06-22T17:17

2023-06-22T17:17

2023-06-22T17:17

обстрелы всу

обстрелы курской области

курская область

роман старовойт

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. ВСУ обстреляли приграничные поселки Глушковского района Курской области, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.По информации Старовойта, сейчас поселок частично обесточен, бригады приступят к восстановлению электроснабжения, как только это будет возможно.18 июня из-за обстрела со стороны ВСУ поселка Глушково в Курской области ранения получили два человека. Также в этот день украинские боевики обстреляли три населенных пункта области, местные жители насчитали больше двадцати прилетов. Поврежден сахарный завод.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ попали в сахарный завод в Курской областиБеспилотник упал на частный дом в Курской областиПожар произошел на территории предприятия в Курской области: что известно

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