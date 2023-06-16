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Беспилотник упал на частный дом в Курской области - РИА Новости Крым, 16.06.2023
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Беспилотник упал на частный дом в Курской области
Беспилотник упал на частный дом в Курской области - РИА Новости Крым, 16.06.2023
Беспилотник упал на частный дом в Курской области
В селе Коренево Курской области на территорию частного дома упал украинский беспилотник, пострадал местный житель. Об этом сообщил губернатор региона Роман... РИА Новости Крым, 16.06.2023
2023-06-16T19:14
2023-06-16T19:14
курская область
обстрелы всу
обстрелы курской области
новости
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
роман старовойт
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россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. В селе Коренево Курской области на территорию частного дома упал украинский беспилотник, пострадал местный житель. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.Также, по его информации, взрывом повреждены окна дома. Территории граничащих с Украиной Курской, Белгородской и Брянской областей подвергаются обстрелам со стороны ВСУ с начала спецоперации. В этих и других приграничных регионах действует "желтый" уровень террористической опасности.14 июня при обстреле ВСУ поселка Глушково Курской области два человека получили ранения. Повреждены многоквартирные и частные дома, детский сад и автомобили. Также после обстрела возникли перебои с электричеством.Украинские боевики сбросили два взрывных устройства на подстанцию в Глушковском районе Курской области, пострадал рабочий.Читайте также на РИА Новости Крым:В Курской области при ударе ВСУ ранены строители защитной линии у границыПутин заявил о нескольких планах по территориальным границам СВОЧетверо раненых и эвакуация детей: новая атака ВСУ на Шебекино
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Новости
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РИА Новости Крым
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курская область, обстрелы всу, обстрелы курской области, новости, происшествия, всу (вооруженные силы украины), роман старовойт, украина, россия
Беспилотник упал на частный дом в Курской области

Беспилотник упал на частный дом в Курской области, пострадал местный житель

19:14 16.06.2023
 
© Telegram-канал главы Курской области Романа СтаровойтаПоследствия обстрела Курской области
Последствия обстрела Курской области
© Telegram-канал главы Курской области Романа Старовойта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. В селе Коренево Курской области на территорию частного дома упал украинский беспилотник, пострадал местный житель. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"В селе Коренево на территорию частного дома упал беспилотник ВСУ. В результате взрыва один из местных жителей получил легкие осколочные ранения. Врачи бригады скорой на месте оказали ему помощь, от госпитализации пострадавший отказался", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.

Также, по его информации, взрывом повреждены окна дома.
Территории граничащих с Украиной Курской, Белгородской и Брянской областей подвергаются обстрелам со стороны ВСУ с начала спецоперации. В этих и других приграничных регионах действует "желтый" уровень террористической опасности.
14 июня при обстреле ВСУ поселка Глушково Курской области два человека получили ранения. Повреждены многоквартирные и частные дома, детский сад и автомобили. Также после обстрела возникли перебои с электричеством.
Украинские боевики сбросили два взрывных устройства на подстанцию в Глушковском районе Курской области, пострадал рабочий.
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Курская областьОбстрелы ВСУОбстрелы Курской областиНовостиПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)Роман СтаровойтУкраинаРоссия
 
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