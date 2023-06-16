https://crimea.ria.ru/20230616/bespilotnik-upal-na-chastnyy-dom-v-kurskoy-oblasti-1129446438.html

Беспилотник упал на частный дом в Курской области

Беспилотник упал на частный дом в Курской области - РИА Новости Крым, 16.06.2023

Беспилотник упал на частный дом в Курской области

В селе Коренево Курской области на территорию частного дома упал украинский беспилотник, пострадал местный житель. Об этом сообщил губернатор региона Роман... РИА Новости Крым, 16.06.2023

2023-06-16T19:14

2023-06-16T19:14

2023-06-16T19:14

курская область

обстрелы всу

обстрелы курской области

новости

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всу (вооруженные силы украины)

роман старовойт

украина

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. В селе Коренево Курской области на территорию частного дома упал украинский беспилотник, пострадал местный житель. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.Также, по его информации, взрывом повреждены окна дома. Территории граничащих с Украиной Курской, Белгородской и Брянской областей подвергаются обстрелам со стороны ВСУ с начала спецоперации. В этих и других приграничных регионах действует "желтый" уровень террористической опасности.14 июня при обстреле ВСУ поселка Глушково Курской области два человека получили ранения. Повреждены многоквартирные и частные дома, детский сад и автомобили. Также после обстрела возникли перебои с электричеством.Украинские боевики сбросили два взрывных устройства на подстанцию в Глушковском районе Курской области, пострадал рабочий.Читайте также на РИА Новости Крым:В Курской области при ударе ВСУ ранены строители защитной линии у границыПутин заявил о нескольких планах по территориальным границам СВОЧетверо раненых и эвакуация детей: новая атака ВСУ на Шебекино

курская область

украина

россия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, обстрелы всу, обстрелы курской области, новости, происшествия, всу (вооруженные силы украины), роман старовойт, украина, россия