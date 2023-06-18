https://crimea.ria.ru/20230618/silnyy-obstrel-kurskoy-oblasti--dva-cheloveka-v-bolnitse-1129463270.html

Сильный обстрел Курской области – два человека в больнице

Сильный обстрел Курской области – два человека в больнице - РИА Новости Крым, 18.06.2023

Сильный обстрел Курской области – два человека в больнице

Из-за обстрела со стороны ВСУ поселка Глушково в Курской области ранения получили два человека. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости Крым, 18.06.2023

2023-06-18T19:50

2023-06-18T19:50

2023-06-18T19:50

курская область

обстрелы всу

обстрелы курской области

роман старовойт

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. Из-за обстрела со стороны ВСУ поселка Глушково в Курской области ранения получили два человека. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт."Поселок Глушково подвергся сильному обстрелу со стороны Украины. Насчитали больше 16 прилетов", - написал он в своем Telegram-канале.Кроме того, от обстрелов повреждены дома, а также несколько магазинов возле поселкового рынка."Наши военные вели ответный огонь по выявленным точкам противника", - отметил Старовойт.Ранее в воскресенье украинские боевики обстреляли три населенных пункта в Курской области, местные жители насчитали больше двадцати прилетов. Повреждения получил сахарный завод.Читайте также на РИА Новости Крым:"Грады", гранаты, дроны: боевики снова бьют по Белгородской областиВСУ обстреляли деревню в Брянской области: есть пострадавшиеСемь прилетов по Курской области – ранены два человека

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россия

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курская область, обстрелы всу, обстрелы курской области, роман старовойт, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости, украина, россия