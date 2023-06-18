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Сильный обстрел Курской области – два человека в больнице - РИА Новости Крым, 18.06.2023
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Сильный обстрел Курской области – два человека в больнице
Сильный обстрел Курской области – два человека в больнице - РИА Новости Крым, 18.06.2023
Сильный обстрел Курской области – два человека в больнице
Из-за обстрела со стороны ВСУ поселка Глушково в Курской области ранения получили два человека. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости Крым, 18.06.2023
2023-06-18T19:50
2023-06-18T19:50
курская область
обстрелы всу
обстрелы курской области
роман старовойт
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
новости
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россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. Из-за обстрела со стороны ВСУ поселка Глушково в Курской области ранения получили два человека. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт."Поселок Глушково подвергся сильному обстрелу со стороны Украины. Насчитали больше 16 прилетов", - написал он в своем Telegram-канале.Кроме того, от обстрелов повреждены дома, а также несколько магазинов возле поселкового рынка."Наши военные вели ответный огонь по выявленным точкам противника", - отметил Старовойт.Ранее в воскресенье украинские боевики обстреляли три населенных пункта в Курской области, местные жители насчитали больше двадцати прилетов. Повреждения получил сахарный завод.Читайте также на РИА Новости Крым:"Грады", гранаты, дроны: боевики снова бьют по Белгородской областиВСУ обстреляли деревню в Брянской области: есть пострадавшиеСемь прилетов по Курской области – ранены два человека
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РИА Новости Крым
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курская область, обстрелы всу, обстрелы курской области, роман старовойт, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости, украина, россия
Сильный обстрел Курской области – два человека в больнице

Старовойт: в результате сильного обстрела ВСУ поселка Глушково пострадали два человека

19:50 18.06.2023
 
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Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. Из-за обстрела со стороны ВСУ поселка Глушково в Курской области ранения получили два человека. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
"Поселок Глушково подвергся сильному обстрелу со стороны Украины. Насчитали больше 16 прилетов", - написал он в своем Telegram-канале.
По информации губернатора, в результате атаки украинских боевиков пострадали двое местных жителей, у них осколочные ранения. Сейчас люди доставлены в Глушковскую центральную районную больницу, им оказывается все необходимая медицинская помощь.
Кроме того, от обстрелов повреждены дома, а также несколько магазинов возле поселкового рынка.
"Наши военные вели ответный огонь по выявленным точкам противника", - отметил Старовойт.
Ранее в воскресенье украинские боевики обстреляли три населенных пункта в Курской области, местные жители насчитали больше двадцати прилетов. Повреждения получил сахарный завод.
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Курская областьОбстрелы ВСУОбстрелы Курской областиРоман СтаровойтВСУ (Вооруженные силы Украины)ПроисшествияНовостиУкраинаРоссия
 
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