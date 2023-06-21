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Группировка войск "Днепр" уничтожила места дислокации позиций противника - РИА Новости Крым, 21.06.2023
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Группировка войск "Днепр" уничтожила места дислокации позиций противника
Группировка войск "Днепр" уничтожила места дислокации позиций противника - РИА Новости Крым, 21.06.2023
Группировка войск "Днепр" уничтожила места дислокации позиций противника
В Херсонской области силами группировки войск "Днепр" за сутки уничтожены три места временной дислокации противника, две гаубицы и четыре единицы техники... РИА Новости Крым, 21.06.2023
2023-06-21T11:22
2023-06-21T11:22
новости
армия и флот
сво
группировка войск "днепр"
всу (вооруженные силы украины)
контрнаступление всу
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. В Херсонской области силами группировки войск "Днепр" за сутки уничтожены три места временной дислокации противника, две гаубицы и четыре единицы техники. Ликвидированы 59 украинских боевиков. Об этом сообщают экстренные службы региона.Уточнено, что в островной зоне группировка войск "Днепр" разбила место временной дислокации одного из подразделений ВСУ. Потери врага составили 25 военнослужащих, из которых 15 – уничтожено. Кроме того, один автомобиль выведен из строя.Также уничтожена гаубица МСТА-Б с боекомплектом.Кроме того, на Херсонском направлении группировка войск "Днепр" разгромила сразу два места временной дислокации подразделений ВСУ. Ликвидированы 12 боевиков, 16 получили ранения различной степени тяжести. Выведены из строя три единицы автомобильной техники.На Каховском направлении группировка войск "Днепр" разбила гаубицу М-777 с боекомплектом, пять боевиков ВСУ погибли, еще двое ранены.Ранее сообщалось, что группировка войск "Днепр" уничтожила позицию войск ВСУ.Как рапортует Минобороны РФ, российские подразделения за сутки уничтожили восемь украинских складов с боеприпасами.Читайте также на РИА Новости Крым:Семь снарядов HIMARS и 13 беспилотников сбиты российской ПВОРоссийские войска отразили 13 атак ВСУ на трех направленияхКонтрнаступление ВСУ и мир после СВО: топ новостей недели
https://crimea.ria.ru/20230620/gde-vsu-teryayut-bolshe-vsego-lyudey-i-tekhniki-1129514125.html
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Новости
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новости, армия и флот, сво, группировка войск "днепр", всу (вооруженные силы украины), контрнаступление всу, херсонская область
Группировка войск "Днепр" уничтожила места дислокации позиций противника

Группировка войск "Днепр" в Херсонской области за сутки ликвидировала 59 боевиков ВСУ

11:22 21.06.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРоссийская армия
Российская армия - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. В Херсонской области силами группировки войск "Днепр" за сутки уничтожены три места временной дислокации противника, две гаубицы и четыре единицы техники. Ликвидированы 59 украинских боевиков. Об этом сообщают экстренные службы региона.
Уточнено, что в островной зоне группировка войск "Днепр" разбила место временной дислокации одного из подразделений ВСУ. Потери врага составили 25 военнослужащих, из которых 15 – уничтожено. Кроме того, один автомобиль выведен из строя.
Также уничтожена гаубица МСТА-Б с боекомплектом.
Кроме того, на Херсонском направлении группировка войск "Днепр" разгромила сразу два места временной дислокации подразделений ВСУ. Ликвидированы 12 боевиков, 16 получили ранения различной степени тяжести. Выведены из строя три единицы автомобильной техники.
На Каховском направлении группировка войск "Днепр" разбила гаубицу М-777 с боекомплектом, пять боевиков ВСУ погибли, еще двое ранены.
Ранее сообщалось, что группировка войск "Днепр" уничтожила позицию войск ВСУ.
Как рапортует Минобороны РФ, российские подразделения за сутки уничтожили восемь украинских складов с боеприпасами.
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