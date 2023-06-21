https://crimea.ria.ru/20230621/gruppirovka-voysk-dnepr-unichtozhila-mesta-dislokatsii-pozitsiy-protivnika-1129524859.html

Группировка войск "Днепр" уничтожила места дислокации позиций противника

Группировка войск "Днепр" уничтожила места дислокации позиций противника - РИА Новости Крым, 21.06.2023

Группировка войск "Днепр" уничтожила места дислокации позиций противника

В Херсонской области силами группировки войск "Днепр" за сутки уничтожены три места временной дислокации противника, две гаубицы и четыре единицы техники... РИА Новости Крым, 21.06.2023

2023-06-21T11:22

2023-06-21T11:22

2023-06-21T11:22

новости

армия и флот

сво

группировка войск "днепр"

всу (вооруженные силы украины)

контрнаступление всу

херсонская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110016/53/1100165334_0:0:2866:1613_1920x0_80_0_0_0f2d15881717fb70d301a853153864cb.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. В Херсонской области силами группировки войск "Днепр" за сутки уничтожены три места временной дислокации противника, две гаубицы и четыре единицы техники. Ликвидированы 59 украинских боевиков. Об этом сообщают экстренные службы региона.Уточнено, что в островной зоне группировка войск "Днепр" разбила место временной дислокации одного из подразделений ВСУ. Потери врага составили 25 военнослужащих, из которых 15 – уничтожено. Кроме того, один автомобиль выведен из строя.Также уничтожена гаубица МСТА-Б с боекомплектом.Кроме того, на Херсонском направлении группировка войск "Днепр" разгромила сразу два места временной дислокации подразделений ВСУ. Ликвидированы 12 боевиков, 16 получили ранения различной степени тяжести. Выведены из строя три единицы автомобильной техники.На Каховском направлении группировка войск "Днепр" разбила гаубицу М-777 с боекомплектом, пять боевиков ВСУ погибли, еще двое ранены.Ранее сообщалось, что группировка войск "Днепр" уничтожила позицию войск ВСУ.Как рапортует Минобороны РФ, российские подразделения за сутки уничтожили восемь украинских складов с боеприпасами.Читайте также на РИА Новости Крым:Семь снарядов HIMARS и 13 беспилотников сбиты российской ПВОРоссийские войска отразили 13 атак ВСУ на трех направленияхКонтрнаступление ВСУ и мир после СВО: топ новостей недели

https://crimea.ria.ru/20230620/gde-vsu-teryayut-bolshe-vsego-lyudey-i-tekhniki-1129514125.html

херсонская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, армия и флот, сво, группировка войск "днепр", всу (вооруженные силы украины), контрнаступление всу, херсонская область