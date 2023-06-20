https://crimea.ria.ru/20230620/gruppirovka-voysk-dnepr-unichtozhila-pozitsiyu-voysk-vsu-1129500749.html

Группировка войск "Днепр" уничтожила позицию войск ВСУ

Группировка войск "Днепр" уничтожила позицию войск ВСУ - РИА Новости Крым, 20.06.2023

Группировка войск "Днепр" уничтожила позицию войск ВСУ

В Херсонской области силами группировки войск "Днепр" уничтожены позиции одного из подразделений ВСУ, минометный расчет с боекомплектом и место временной... РИА Новости Крым, 20.06.2023

2023-06-20T11:39

2023-06-20T11:39

2023-06-20T11:39

новости

армия и флот

сво

группировка войск "днепр"

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. В Херсонской области силами группировки войск "Днепр" уничтожены позиции одного из подразделений ВСУ, минометный расчет с боекомплектом и место временной дислокации военнослужащих врага. Об этом сообщают экстренные службы региона.Вражеские позиции были разбиты в островной зоне, потери противника составили четыре человека убитыми и восемь ранеными. В результате огневого поражения минометного расчета погибли два украинских боевика, пятеро получили ранения различной степени тяжести.В пункте временного размещения одного из подразделений ВСУ ликвидированы семь военнослужащих, 14 ранены, пять единиц автомобильной техники выведены из строя.На Каховском направлении уничтожена гаубица с боекомплектом, при этом погибли трое военнослужащих ВСУ и четверо получили ранения.Таким образом, общие людские потери противника в результате действий группировки войск "Днепр" составили 16 боевиков убитыми и 31 ранеными.Согласно сводке Минобороны за 19 июня, за прошедшие сутки украинские войска потеряли на разных направлениях более 630 человек, поражены силы и техника противника в 102 районах. Попытки наступления врага на всех направлениях фронта пока остаются безуспешными.На Херсонском направлении огневым поражением ликвидированы более 40 украинских военнослужащих, а также четыре автомобиля и артиллерийская система М777 производства США.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощный удар нанесен по пунктам хранения военной техники на УкраинеПогиб ребенок и ранены около 20 человек – ВСУ нанесли удар по ВолновахеКиев продолжает создавать "грязную ядерную бомбу"

https://crimea.ria.ru/20230620/vzryvy-vo-lvove-i-drugikh-gorodakh-ukrainy-povrezhdena-infrastruktura-1129497963.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, армия и флот, сво, группировка войск "днепр", всу (вооруженные силы украины)