Рейтинг@Mail.ru
Провальные атаки и потери ВСУ – ход спецоперации - РИА Новости Крым, 19.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230619/provalnye-ataki-i-poteri-vsu--khod-spetsoperatsii-1129485892.html
Провальные атаки и потери ВСУ – ход спецоперации
Провальные атаки и потери ВСУ – ход спецоперации - РИА Новости Крым, 19.06.2023
Провальные атаки и потери ВСУ – ход спецоперации
За прошедшие сутки украинские войска потеряли на разных направлениях более 630 человек, поражены силы и техника противника в 102 районах. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 19.06.2023
2023-06-19T15:46
2023-06-19T15:47
сво
министерство обороны рф
потери всу
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
события в донбассе
луганская народная республика (лнр)
донецкая народная республика (днр)
запорожская область
харьковская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/12/1129457917_0:84:3400:1996_1920x0_80_0_0_2e92da15b3fd65c45e58197f52f26db0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. За прошедшие сутки украинские войска потеряли на разных направлениях более 630 человек, поражены силы и техника противника в 102 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ."Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 93 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 102 районах", - говорится в сообщении.В течение суток наиболее активные попытки наступления подразделения ВСУ предпринимали на Южно-Донецком и Донецком направлениях.Южно-Донецкое и Донецкое направленияПодразделения группировки войск "Восток" на Времевском выступе отразили три атаки сводных подразделений ВСУ. Уничтожен один танк, 12 боевых бронированных машин, а также боевая машина разграждения иностранного производства.Кроме того, в районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области отражены две атаки противника - подбиты два танка, 10 боевых машин пехоты и две боевые бронированные машины.На Донецком направлении силами "Южной" группировки войск отражены четыре атаки противника возле Первомайского, Петровского и Старомихайловки Донецкой Народной Республики. В ходе боев потери ВСУ составили более 340 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также гаубицы Д-20 и "Мста-Б".Кроме того, возле Ивановского разбит склад боеприпасов 5-й штурмовой бригады ВСУ.Купянское направлениеВ районе Тимковки Харьковской области ударами армейской авиации, огнем артиллерии и работой подразделений группировки войск "Западная" пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп."Общие потери противника на данном направлении за сутки составили около 45 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка Krab польского производства", - уточнили в оборонном ведомстве.Красно-Лиманское направлениеСилами группировки войск "Центр" нанесены удары по подразделениям ВСУ возле населенных пунктов Кузьмино, Макеевка Луганской Народной Республики, а также в Серебрянском лесничестве. В ЛНР и ДНР разбиты три группы украинских диверсантов."За сутки на данном направлении уничтожено до 105 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, два пикапа, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", а также гаубицы Д-20 и Д-30", - сказали в Минобороны.Херсонское направлениеОгневым поражением ликвидированы более 40 украинских военнослужащих, а также четыре автомобиля и артиллерийская система М777 производства США.В районе Запорожья поражены два артиллерийских склада - 1513-й артиллерийской базы боеприпасов ВСУ и 65-й механизированной бригады.Как сообщалось, российская система противовоздушной обороны сбила украинский военный вертолет Ми-8, 14 беспилотников и пять снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощный удар нанесен по пунктам хранения военной техники на УкраинеПогиб ребенок и ранены около 20 человек – ВСУ нанесли удар по ВолновахеКиев продолжает создавать "грязную ядерную бомбу"
https://crimea.ria.ru/20230619/rossiyskie-voennye-otbili-sem-atak-vsu-1129483487.html
https://crimea.ria.ru/20230619/ukrainskie-diversanty-v-rossiyskoy-forme-likvidirovany-na-zaporozhe-1129474573.html
луганская народная республика (лнр)
донецкая народная республика (днр)
запорожская область
харьковская область
херсонская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/12/1129457917_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8883369414f4b3df48f0f2112948f197.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сво, министерство обороны рф, потери всу , вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), события в донбассе, луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), запорожская область, харьковская область, херсонская область, новости
Провальные атаки и потери ВСУ – ход спецоперации

Минобороны: ВСУ за минувшие сутки потеряли 630 боевиков и почти 70 единиц техники

15:46 19.06.2023 (обновлено: 15:47 19.06.2023)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПодготовка экипажей танков Т-90 "Прорыв"
Подготовка экипажей танков Т-90 Прорыв - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. За прошедшие сутки украинские войска потеряли на разных направлениях более 630 человек, поражены силы и техника противника в 102 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 93 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 102 районах", - говорится в сообщении.
В течение суток наиболее активные попытки наступления подразделения ВСУ предпринимали на Южно-Донецком и Донецком направлениях.

Южно-Донецкое и Донецкое направления

Подразделения группировки войск "Восток" на Времевском выступе отразили три атаки сводных подразделений ВСУ. Уничтожен один танк, 12 боевых бронированных машин, а также боевая машина разграждения иностранного производства.
Кроме того, в районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области отражены две атаки противника - подбиты два танка, 10 боевых машин пехоты и две боевые бронированные машины.
"Общие потери противника на данном направлении за сутки составили более 100 украинских военнослужащих, три танка, 10 боевых машин пехоты, 14 боевых бронированных машин, четыре автомобиля, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", а также гаубицы Д-20, "Мста-Б" и Д-30", - проинформировали в Минобороны.
На Донецком направлении силами "Южной" группировки войск отражены четыре атаки противника возле Первомайского, Петровского и Старомихайловки Донецкой Народной Республики. В ходе боев потери ВСУ составили более 340 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также гаубицы Д-20 и "Мста-Б".
Кроме того, возле Ивановского разбит склад боеприпасов 5-й штурмовой бригады ВСУ.
Работа Градов Западного военного округа - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
15:14
Российские военные отбили семь атак ВСУ

Купянское направление

В районе Тимковки Харьковской области ударами армейской авиации, огнем артиллерии и работой подразделений группировки войск "Западная" пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп.
"Общие потери противника на данном направлении за сутки составили около 45 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка Krab польского производства", - уточнили в оборонном ведомстве.

Красно-Лиманское направление

Силами группировки войск "Центр" нанесены удары по подразделениям ВСУ возле населенных пунктов Кузьмино, Макеевка Луганской Народной Республики, а также в Серебрянском лесничестве. В ЛНР и ДНР разбиты три группы украинских диверсантов.
"За сутки на данном направлении уничтожено до 105 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, два пикапа, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", а также гаубицы Д-20 и Д-30", - сказали в Минобороны.
Боец ВС РФ. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
12:23
Украинские диверсанты в российской форме ликвидированы на Запорожье

Херсонское направление

Огневым поражением ликвидированы более 40 украинских военнослужащих, а также четыре автомобиля и артиллерийская система М777 производства США.
В районе Запорожья поражены два артиллерийских склада - 1513-й артиллерийской базы боеприпасов ВСУ и 65-й механизированной бригады.
Как сообщалось, российская система противовоздушной обороны сбила украинский военный вертолет Ми-8, 14 беспилотников и пять снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Мощный удар нанесен по пунктам хранения военной техники на Украине
Погиб ребенок и ранены около 20 человек – ВСУ нанесли удар по Волновахе
Киев продолжает создавать "грязную ядерную бомбу"
 
СВОМинистерство обороны РФПотери ВСУВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)События в ДонбассеЛуганская Народная Республика (ЛНР)Донецкая Народная Республика (ДНР)Запорожская областьХарьковская областьХерсонская областьНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:13Кто спасет Украину от холеры: Онищенко дал совет по борьбе с эпидемией
15:46Провальные атаки и потери ВСУ – ход спецоперации
15:28Российская ПВО сбила украинский Ми-8, пять снарядов HIMARS и 14 дронов
15:14Российские военные отбили семь атак ВСУ
15:12Новый год и другие праздники: как россияне будут отдыхать в 2024 году
14:45Невысокая явка на довыборах в Крыму: ответ украинским "аналитикам"
14:19Мощный удар нанесен по пунктам хранения военной техники на Украине
14:00В Севастополе двое сгорели при пожаре в гаражах - Следком ведет проверку
13:45Случаев холеры и других опасных инфекций в Херсонской области не выявлено
13:35Погиб ребенок и ранены около 20 человек – ВСУ нанесли удар по Волновахе
13:27Довыборы в Госсовет Крыма состоялись – итоги
13:16Власти: вода ушла из 12 населенных пунктов Херсонской области
13:04Годами обманывал людей: крымчанин получил 6 лет за мошенничество
12:52Киев продолжает создавать "грязную ядерную бомбу"
12:41Восемь человек ранены в Белгородской области из-за обстрелов ВСУ
12:28Стрельба в Севастополе – губернатор объяснил причину
12:23Украинские диверсанты в российской форме ликвидированы на Запорожье
12:12Затопление Херсонщины может создать очаги лихорадки Западного Нила
11:50Водитель грузовика ответит за тройное ДТП с погибшим под Джанкоем
11:27Горы мусора и трупы животных - 14-й день после ЧП в Новой Каховке
Лента новостейМолния