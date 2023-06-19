https://crimea.ria.ru/20230619/provalnye-ataki-i-poteri-vsu--khod-spetsoperatsii-1129485892.html

Провальные атаки и потери ВСУ – ход спецоперации

Провальные атаки и потери ВСУ – ход спецоперации - РИА Новости Крым, 19.06.2023

Провальные атаки и потери ВСУ – ход спецоперации

За прошедшие сутки украинские войска потеряли на разных направлениях более 630 человек, поражены силы и техника противника в 102 районах. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 19.06.2023

2023-06-19T15:46

2023-06-19T15:46

2023-06-19T15:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. За прошедшие сутки украинские войска потеряли на разных направлениях более 630 человек, поражены силы и техника противника в 102 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ."Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 93 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 102 районах", - говорится в сообщении.В течение суток наиболее активные попытки наступления подразделения ВСУ предпринимали на Южно-Донецком и Донецком направлениях.Южно-Донецкое и Донецкое направленияПодразделения группировки войск "Восток" на Времевском выступе отразили три атаки сводных подразделений ВСУ. Уничтожен один танк, 12 боевых бронированных машин, а также боевая машина разграждения иностранного производства.Кроме того, в районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области отражены две атаки противника - подбиты два танка, 10 боевых машин пехоты и две боевые бронированные машины.На Донецком направлении силами "Южной" группировки войск отражены четыре атаки противника возле Первомайского, Петровского и Старомихайловки Донецкой Народной Республики. В ходе боев потери ВСУ составили более 340 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также гаубицы Д-20 и "Мста-Б".Кроме того, возле Ивановского разбит склад боеприпасов 5-й штурмовой бригады ВСУ.Купянское направлениеВ районе Тимковки Харьковской области ударами армейской авиации, огнем артиллерии и работой подразделений группировки войск "Западная" пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп."Общие потери противника на данном направлении за сутки составили около 45 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка Krab польского производства", - уточнили в оборонном ведомстве.Красно-Лиманское направлениеСилами группировки войск "Центр" нанесены удары по подразделениям ВСУ возле населенных пунктов Кузьмино, Макеевка Луганской Народной Республики, а также в Серебрянском лесничестве. В ЛНР и ДНР разбиты три группы украинских диверсантов."За сутки на данном направлении уничтожено до 105 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, два пикапа, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", а также гаубицы Д-20 и Д-30", - сказали в Минобороны.Херсонское направлениеОгневым поражением ликвидированы более 40 украинских военнослужащих, а также четыре автомобиля и артиллерийская система М777 производства США.В районе Запорожья поражены два артиллерийских склада - 1513-й артиллерийской базы боеприпасов ВСУ и 65-й механизированной бригады.Как сообщалось, российская система противовоздушной обороны сбила украинский военный вертолет Ми-8, 14 беспилотников и пять снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощный удар нанесен по пунктам хранения военной техники на УкраинеПогиб ребенок и ранены около 20 человек – ВСУ нанесли удар по ВолновахеКиев продолжает создавать "грязную ядерную бомбу"

https://crimea.ria.ru/20230619/rossiyskie-voennye-otbili-sem-atak-vsu-1129483487.html

https://crimea.ria.ru/20230619/ukrainskie-diversanty-v-rossiyskoy-forme-likvidirovany-na-zaporozhe-1129474573.html

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