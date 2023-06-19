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Провальные атаки и потери ВСУ – ход спецоперации
Провальные атаки и потери ВСУ – ход спецоперации - РИА Новости Крым, 19.06.2023
Провальные атаки и потери ВСУ – ход спецоперации
За прошедшие сутки украинские войска потеряли на разных направлениях более 630 человек, поражены силы и техника противника в 102 районах. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 19.06.2023
2023-06-19T15:46
2023-06-19T15:46
2023-06-19T15:47
сво
министерство обороны рф
потери всу
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. За прошедшие сутки украинские войска потеряли на разных направлениях более 630 человек, поражены силы и техника противника в 102 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ."Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 93 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 102 районах", - говорится в сообщении.В течение суток наиболее активные попытки наступления подразделения ВСУ предпринимали на Южно-Донецком и Донецком направлениях.Южно-Донецкое и Донецкое направленияПодразделения группировки войск "Восток" на Времевском выступе отразили три атаки сводных подразделений ВСУ. Уничтожен один танк, 12 боевых бронированных машин, а также боевая машина разграждения иностранного производства.Кроме того, в районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области отражены две атаки противника - подбиты два танка, 10 боевых машин пехоты и две боевые бронированные машины.На Донецком направлении силами "Южной" группировки войск отражены четыре атаки противника возле Первомайского, Петровского и Старомихайловки Донецкой Народной Республики. В ходе боев потери ВСУ составили более 340 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также гаубицы Д-20 и "Мста-Б".Кроме того, возле Ивановского разбит склад боеприпасов 5-й штурмовой бригады ВСУ.Купянское направлениеВ районе Тимковки Харьковской области ударами армейской авиации, огнем артиллерии и работой подразделений группировки войск "Западная" пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп."Общие потери противника на данном направлении за сутки составили около 45 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка Krab польского производства", - уточнили в оборонном ведомстве.Красно-Лиманское направлениеСилами группировки войск "Центр" нанесены удары по подразделениям ВСУ возле населенных пунктов Кузьмино, Макеевка Луганской Народной Республики, а также в Серебрянском лесничестве. В ЛНР и ДНР разбиты три группы украинских диверсантов."За сутки на данном направлении уничтожено до 105 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, два пикапа, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", а также гаубицы Д-20 и Д-30", - сказали в Минобороны.Херсонское направлениеОгневым поражением ликвидированы более 40 украинских военнослужащих, а также четыре автомобиля и артиллерийская система М777 производства США.В районе Запорожья поражены два артиллерийских склада - 1513-й артиллерийской базы боеприпасов ВСУ и 65-й механизированной бригады.Как сообщалось, российская система противовоздушной обороны сбила украинский военный вертолет Ми-8, 14 беспилотников и пять снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощный удар нанесен по пунктам хранения военной техники на УкраинеПогиб ребенок и ранены около 20 человек – ВСУ нанесли удар по ВолновахеКиев продолжает создавать "грязную ядерную бомбу"
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сво, министерство обороны рф, потери всу , вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), события в донбассе, луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), запорожская область, харьковская область, херсонская область, новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. За прошедшие сутки украинские войска потеряли на разных направлениях более 630 человек, поражены силы и техника противника в 102 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 93 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 102 районах", - говорится в сообщении.
В течение суток наиболее активные попытки наступления подразделения ВСУ предпринимали на Южно-Донецком и Донецком направлениях.
Южно-Донецкое и Донецкое направления
Подразделения группировки войск "Восток" на Времевском выступе отразили три атаки сводных подразделений ВСУ. Уничтожен один танк, 12 боевых бронированных машин, а также боевая машина разграждения иностранного производства.
Кроме того, в районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области отражены две атаки противника - подбиты два танка, 10 боевых машин пехоты и две боевые бронированные машины.
"Общие потери противника на данном направлении за сутки составили более 100 украинских военнослужащих, три танка, 10 боевых машин пехоты, 14 боевых бронированных машин, четыре автомобиля, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", а также гаубицы Д-20, "Мста-Б" и Д-30", - проинформировали в Минобороны.
На Донецком направлении силами "Южной" группировки войск отражены четыре атаки противника возле Первомайского, Петровского и Старомихайловки Донецкой Народной Республики. В ходе боев потери ВСУ составили более 340 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также гаубицы Д-20 и "Мста-Б".
Кроме того, возле Ивановского разбит склад боеприпасов 5-й штурмовой бригады ВСУ.
Купянское направление
В районе Тимковки Харьковской области ударами армейской авиации, огнем артиллерии и работой подразделений группировки войск "Западная" пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп.
"Общие потери противника на данном направлении за сутки составили около 45 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка Krab польского производства", - уточнили в оборонном ведомстве.
Красно-Лиманское направление
Силами группировки войск "Центр" нанесены удары по подразделениям ВСУ возле населенных пунктов Кузьмино, Макеевка Луганской Народной Республики, а также в Серебрянском лесничестве. В ЛНР и ДНР разбиты три группы украинских диверсантов.
"За сутки на данном направлении уничтожено до 105 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, два пикапа, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", а также гаубицы Д-20 и Д-30", - сказали в Минобороны.
Херсонское направление
Огневым поражением ликвидированы более 40 украинских военнослужащих, а также четыре автомобиля и артиллерийская система М777 производства США.
В районе Запорожья поражены два артиллерийских склада - 1513-й артиллерийской базы боеприпасов ВСУ и 65-й механизированной бригады.
Как сообщалось, российская система противовоздушной обороны сбила
украинский военный вертолет Ми-8, 14 беспилотников и пять снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS.
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