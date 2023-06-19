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Российская ПВО сбила украинский Ми-8, пять снарядов HIMARS и 14 дронов

Российская ПВО сбила украинский Ми-8, пять снарядов HIMARS и 14 дронов - РИА Новости Крым, 19.06.2023

Российская ПВО сбила украинский Ми-8, пять снарядов HIMARS и 14 дронов

Российская система противовоздушной обороны за минувшие сутки сбила украинский военный вертолет Ми-8, 14 беспилотников и пять снарядов РСЗО HIMARS. Об этом... РИА Новости Крым, 19.06.2023

2023-06-19T15:28

2023-06-19T15:28

2023-06-19T15:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Российская система противовоздушной обороны за минувшие сутки сбила украинский военный вертолет Ми-8, 14 беспилотников и пять снарядов РСЗО HIMARS. Об этом сообщает Минобороны.Кроме того, уничтожено 14 украинских беспилотников в районах населенных пунктов Михайловка, Пятихатки, Пологи Запорожской области, Кирилловка в ДНР, Великий Выселок Харьковской области, Николаевка и Змиевка в ЛНР, а также Старая Збурьевка Херсонской области.Всего с начала проведения специальной военной операции российскими силами уничтожено 444 самолета, 240 вертолетов, 4 700 беспилотников, 426 зенитных ракетных комплексов, 10 192 танка и другие виды боевой техники и вооружения.Ранее российские силы за сутки перехватили две крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow и четыре реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS. Кроме того, в ДНР, Запорожской и Харьковской областях сбиты 20 украинских дронов.По данным Минобороны, с начала проведения СВО более десяти тысяч военнослужащих РФ получили специальные выплаты за личное уничтожение или захват военной техники противника. В 2022 году за личное уничтожение 11 586 единиц украинской военной техники и вооружения их получили 7 064 российских военнослужащих. За пять месяцев этого года за ликвидацию 4 415 единиц украинской и западной военной техники денежное премирование выплатили 3 193 российским военным.Читайте также на РИА Новости Крым:Российская ПВО сбила 22 украинских дрона и четыре снаряда HIMARSВоенные получили по 200 тысяч рублей за уничтожение катеров ВСУ в КрымуПочему ВСУ обстреливают Белгородскую область: эксперт назвал цели

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, министерство обороны рф, пво, вооруженные силы россии, запорожская область, херсонская область, луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), новости