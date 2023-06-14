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Российская ПВО сбила две дальнобойных ракеты Storm Shadow - РИА Новости Крым, 14.06.2023
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Российская ПВО сбила две дальнобойных ракеты Storm Shadow
Российская ПВО сбила две дальнобойных ракеты Storm Shadow - РИА Новости Крым, 14.06.2023
Российская ПВО сбила две дальнобойных ракеты Storm Shadow
Российская система ПВО перехватила две крылатые ракеты Storm Shadow и четыре снаряда HIMARS. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 14.06.2023
2023-06-14T15:21
2023-06-14T15:22
сво
министерство обороны рф
пво
storm shadow
himars
вооруженные силы россии
воздушно-космический силы (вкс)
потери всу
донецкая народная республика (днр)
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Российская система ПВО перехватила две крылатые ракеты Storm Shadow и четыре снаряда HIMARS. Об этом сообщили в Минобороны России.Кроме того, уничтожены 20 украинских беспилотников в районах населенных пунктов Сладкая Балка Запорожской области, Жовтневое Харьковской области и Валерьяновка Донецкой Народной Республики.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 442 самолета, 238 вертолетов, 4 605 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 9 982 танка и другие виды боевой техники и вооружения.Как сообщалось, за минувшие сутки средствами ПВО перехвачено три крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow и 10 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.Читайте также на РИА Новости Крым:Ракеты Storm Shadow для Киева: чем опасны и смогут ли наши ПВО их сбитьТри дальнобойные ракеты Storm Shadow сбиты российской ПВОВооруженные силы РФ нанесли групповые удары по резервам ВСУ и наемникам
https://crimea.ria.ru/20230614/vsu-poteryali-75-tysyach-boevikov-s-nachala-kontrnastupleniya-1129382247.html
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сво, министерство обороны рф, пво, storm shadow, himars, вооруженные силы россии, воздушно-космический силы (вкс), потери всу , донецкая народная республика (днр), запорожская область, новости
Российская ПВО сбила две дальнобойных ракеты Storm Shadow

Российские силы ПВО перехватили две крылатые ракеты Storm Shadow и четыре снаряда HIMARS

15:21 14.06.2023 (обновлено: 15:22 14.06.2023)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота ПВО ЮВО на Запорожском направлении
Работа ПВО ЮВО на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Российская система ПВО перехватила две крылатые ракеты Storm Shadow и четыре снаряда HIMARS. Об этом сообщили в Минобороны России.
"Средствами противовоздушной обороны ВКС России в течение суток перехвачены две крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow и четыре реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS", - говорится в сообщении.
Кроме того, уничтожены 20 украинских беспилотников в районах населенных пунктов Сладкая Балка Запорожской области, Жовтневое Харьковской области и Валерьяновка Донецкой Народной Республики.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 442 самолета, 238 вертолетов, 4 605 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 9 982 танка и другие виды боевой техники и вооружения.
Как сообщалось, за минувшие сутки средствами ПВО перехвачено три крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow и 10 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.
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СВОМинистерство обороны РФПВОStorm ShadowHIMARSВооруженные силы РоссииВоздушно-космический силы (ВКС)Потери ВСУДонецкая Народная Республика (ДНР)Запорожская областьНовости
 
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