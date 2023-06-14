https://crimea.ria.ru/20230614/rossiyskaya-pvo-sbila-dve-dalnoboynykh-rakety-storm-shadow-1129384198.html

Российская ПВО сбила две дальнобойных ракеты Storm Shadow

Российская ПВО сбила две дальнобойных ракеты Storm Shadow - РИА Новости Крым, 14.06.2023

Российская ПВО сбила две дальнобойных ракеты Storm Shadow

Российская система ПВО перехватила две крылатые ракеты Storm Shadow и четыре снаряда HIMARS. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 14.06.2023

2023-06-14T15:21

2023-06-14T15:21

2023-06-14T15:22

сво

министерство обороны рф

пво

storm shadow

himars

вооруженные силы россии

воздушно-космический силы (вкс)

потери всу

донецкая народная республика (днр)

запорожская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/0e/1129383730_0:21:3249:1849_1920x0_80_0_0_4073f9f24b7ba53097400e852696c5e4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Российская система ПВО перехватила две крылатые ракеты Storm Shadow и четыре снаряда HIMARS. Об этом сообщили в Минобороны России.Кроме того, уничтожены 20 украинских беспилотников в районах населенных пунктов Сладкая Балка Запорожской области, Жовтневое Харьковской области и Валерьяновка Донецкой Народной Республики.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 442 самолета, 238 вертолетов, 4 605 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 9 982 танка и другие виды боевой техники и вооружения.Как сообщалось, за минувшие сутки средствами ПВО перехвачено три крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow и 10 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.Читайте также на РИА Новости Крым:Ракеты Storm Shadow для Киева: чем опасны и смогут ли наши ПВО их сбитьТри дальнобойные ракеты Storm Shadow сбиты российской ПВОВооруженные силы РФ нанесли групповые удары по резервам ВСУ и наемникам

https://crimea.ria.ru/20230614/vsu-poteryali-75-tysyach-boevikov-s-nachala-kontrnastupleniya-1129382247.html

донецкая народная республика (днр)

запорожская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, министерство обороны рф, пво, storm shadow, himars, вооруженные силы россии, воздушно-космический силы (вкс), потери всу , донецкая народная республика (днр), запорожская область, новости