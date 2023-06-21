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Главные события и заявления дня: 21 июня - РИА Новости Крым, 21.06.2023
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Главные события и заявления дня: 21 июня
Главные события и заявления дня: 21 июня - РИА Новости Крым, 21.06.2023
Главные события и заявления дня: 21 июня
Страшная авария с рейсовым автобусом из Москвы в Дагестане. Первые "Сарматы" планируют в скором времени выести на боевое дежурство. RT рассказал, как... РИА Новости Крым, 21.06.2023
2023-06-21T21:58
2023-06-21T21:58
главное за день
владимир путин (политик)
сергей суровикин
танки leopard
беспилотник (бпла, дрон)
сво
подмосковье
андрей воробьев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. Страшная авария с рейсовым автобусом из Москвы в Дагестане. Первые "Сарматы" планируют в скором времени выести на боевое дежурство. RT рассказал, как функционирует "линия Суровикина" и в чем секрет ее непробиваемости. Польский офицер заявил о порче техники украинскими военными. Российские войска на данный момент уничтожили 245 танков и 678 бронемашин ВСУ. В Подмосковье беспилотники попытались атаковать военный склад.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Смертельная авария в ДагестанеВечером в среду на трассе Р-217 "Кавказ" в Дагестане рейсовый автобус "Москва - Хасавюрт" столкнулся с грузовиком и легковым авто. В результате погибли восемь человек, в том числе двое детей.По данным главы республики Сергея Меликова, пострадавшие и семьи погибших получат материальные выплаты.Почему ВСУ не могут прорвать "линию Суровикина""Линия Суровикина" – это оборонительная система. На ее первом контуре – десятки укрепленных огневых рубежей, обширные минные поля и инженерные заграждения. Эта линия строилась на протяжении восьми месяцев, укрепления уходят в глубину обороны на несколько десятков километров, рассказал телеканал RT.За более чем две недели украинского наступления продвижение ВСУ фиксируется исключительно в серой зоне, то есть на территориях, заранее определенных не как основные рубежи обороны. Полноценно овладеть этими участками у ВСУ не получается — каждая попытка закрепиться и расширить плацдарм приводит к ударам артиллерии и налетам авиации, после чего украинским войскам приходится отходить назад и перегруппировываться для нового удара.Польский офицер заявил о порче техники военными ВСУУкраинцы, которых насильно призвали в ряды ВСУ, не проявляют никакого рвения к тренировкам в Польше и халатно относятся к военной технике. Об этом со ссылкой на заявление офицера запаса польской армии Петра Павелка сообщает РИА Новости.Такая позиция вызывает недовольство польских военных, отметил он. По словам офицера, украинцы не заботятся о военной технике, потому что знают, что их "затащили силой, записали в эту армию".Путин: российские войска "наколотили" 245 танков и 678 бронемашин ВСУРоссийские войска на сегодняшний день уничтожили уже 245 танков и 678 бронемашин вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил президент России Владимир Путин.Путин отметил, что среди уничтоженных машин есть и немецкие танки Leopard, и французская колесная бронетехника, и американские бронемашины.В Подмосковье беспилотники попытались атаковать военный складВ Наро-Фоминском городском округе в поселке Калининец упали беспилотники. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев."Сегодня два аппарата самолетного типа упали ориентировочно в 5:30 и 5:50 утра на подлете к складам одной из воинских частей в результате противодействия военных. Осколки обнаружены, разрушений и пострадавших нет." - написал он в своем Telegram-канале.
https://crimea.ria.ru/20230621/sarmaty-s-tyazheloy-raketoy-vyydut-na-dezhurstvo-v-blizhayshee-vremya--putin-1129534559.html
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главное за день, владимир путин (политик), сергей суровикин, танки leopard, беспилотник (бпла, дрон), сво, подмосковье, андрей воробьев
Главные события и заявления дня: 21 июня

Главные события и заявления среды, 21 июня

21:58 21.06.2023
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования "Сармат" с космодрома Плесецк
Пуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования Сармат с космодрома Плесецк
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. Страшная авария с рейсовым автобусом из Москвы в Дагестане. Первые "Сарматы" планируют в скором времени выести на боевое дежурство. RT рассказал, как функционирует "линия Суровикина" и в чем секрет ее непробиваемости. Польский офицер заявил о порче техники украинскими военными. Российские войска на данный момент уничтожили 245 танков и 678 бронемашин ВСУ. В Подмосковье беспилотники попытались атаковать военный склад.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Смертельная авария в Дагестане

Вечером в среду на трассе Р-217 "Кавказ" в Дагестане рейсовый автобус "Москва - Хасавюрт" столкнулся с грузовиком и легковым авто. В результате погибли восемь человек, в том числе двое детей.
По данным главы республики Сергея Меликова, пострадавшие и семьи погибших получат материальные выплаты.

Почему ВСУ не могут прорвать "линию Суровикина"

"Линия Суровикина" – это оборонительная система. На ее первом контуре – десятки укрепленных огневых рубежей, обширные минные поля и инженерные заграждения. Эта линия строилась на протяжении восьми месяцев, укрепления уходят в глубину обороны на несколько десятков километров, рассказал телеканал RT.
За более чем две недели украинского наступления продвижение ВСУ фиксируется исключительно в серой зоне, то есть на территориях, заранее определенных не как основные рубежи обороны. Полноценно овладеть этими участками у ВСУ не получается — каждая попытка закрепиться и расширить плацдарм приводит к ударам артиллерии и налетам авиации, после чего украинским войскам приходится отходить назад и перегруппировываться для нового удара.
Запуск ракеты «Сармат» с космодрома «Плесецк»
15:11
"Сарматы" с тяжелой ракетой выйдут на дежурство в ближайшее время – Путин

Польский офицер заявил о порче техники военными ВСУ

Украинцы, которых насильно призвали в ряды ВСУ, не проявляют никакого рвения к тренировкам в Польше и халатно относятся к военной технике. Об этом со ссылкой на заявление офицера запаса польской армии Петра Павелка сообщает РИА Новости.
Такая позиция вызывает недовольство польских военных, отметил он. По словам офицера, украинцы не заботятся о военной технике, потому что знают, что их "затащили силой, записали в эту армию".
Солдаты ВСУ
15:51
В зоне спецоперации уничтожены девять украинских ДРГ

Путин: российские войска "наколотили" 245 танков и 678 бронемашин ВСУ

Российские войска на сегодняшний день уничтожили уже 245 танков и 678 бронемашин вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Путин отметил, что среди уничтоженных машин есть и немецкие танки Leopard, и французская колесная бронетехника, и американские бронемашины.
Встреча президента РФ Владимира Путина с выпускниками высших военно-учебных заведений
16:21
Путин: на фронте наблюдается затишье из-за больших потерь ВСУ

В Подмосковье беспилотники попытались атаковать военный склад

В Наро-Фоминском городском округе в поселке Калининец упали беспилотники. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
"Сегодня два аппарата самолетного типа упали ориентировочно в 5:30 и 5:50 утра на подлете к складам одной из воинских частей в результате противодействия военных. Осколки обнаружены, разрушений и пострадавших нет." - написал он в своем Telegram-канале.
Российские военные с беспилотником - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
15:36
Выпуск и поставка ударных БПЛА в войска будут форсированы - Путин
Главное за деньВладимир Путин (политик)Сергей СуровикинТанки LeopardБеспилотник (БПЛА, дрон)СВОПодмосковьеАндрей Воробьев
 
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