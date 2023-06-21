https://crimea.ria.ru/20230621/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-21-iyunya-1129539453.html

Главные события и заявления дня: 21 июня

Главные события и заявления дня: 21 июня - РИА Новости Крым, 21.06.2023

Главные события и заявления дня: 21 июня

Страшная авария с рейсовым автобусом из Москвы в Дагестане. Первые "Сарматы" планируют в скором времени выести на боевое дежурство. RT рассказал, как... РИА Новости Крым, 21.06.2023

2023-06-21T21:58

2023-06-21T21:58

2023-06-21T21:58

главное за день

владимир путин (политик)

сергей суровикин

танки leopard

беспилотник (бпла, дрон)

сво

подмосковье

андрей воробьев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/15/1123605028_0:19:1860:1065_1920x0_80_0_0_b32fd698a5c3b0f0f0de905a0c28e271.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. Страшная авария с рейсовым автобусом из Москвы в Дагестане. Первые "Сарматы" планируют в скором времени выести на боевое дежурство. RT рассказал, как функционирует "линия Суровикина" и в чем секрет ее непробиваемости. Польский офицер заявил о порче техники украинскими военными. Российские войска на данный момент уничтожили 245 танков и 678 бронемашин ВСУ. В Подмосковье беспилотники попытались атаковать военный склад.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Смертельная авария в ДагестанеВечером в среду на трассе Р-217 "Кавказ" в Дагестане рейсовый автобус "Москва - Хасавюрт" столкнулся с грузовиком и легковым авто. В результате погибли восемь человек, в том числе двое детей.По данным главы республики Сергея Меликова, пострадавшие и семьи погибших получат материальные выплаты.Почему ВСУ не могут прорвать "линию Суровикина""Линия Суровикина" – это оборонительная система. На ее первом контуре – десятки укрепленных огневых рубежей, обширные минные поля и инженерные заграждения. Эта линия строилась на протяжении восьми месяцев, укрепления уходят в глубину обороны на несколько десятков километров, рассказал телеканал RT.За более чем две недели украинского наступления продвижение ВСУ фиксируется исключительно в серой зоне, то есть на территориях, заранее определенных не как основные рубежи обороны. Полноценно овладеть этими участками у ВСУ не получается — каждая попытка закрепиться и расширить плацдарм приводит к ударам артиллерии и налетам авиации, после чего украинским войскам приходится отходить назад и перегруппировываться для нового удара.Польский офицер заявил о порче техники военными ВСУУкраинцы, которых насильно призвали в ряды ВСУ, не проявляют никакого рвения к тренировкам в Польше и халатно относятся к военной технике. Об этом со ссылкой на заявление офицера запаса польской армии Петра Павелка сообщает РИА Новости.Такая позиция вызывает недовольство польских военных, отметил он. По словам офицера, украинцы не заботятся о военной технике, потому что знают, что их "затащили силой, записали в эту армию".Путин: российские войска "наколотили" 245 танков и 678 бронемашин ВСУРоссийские войска на сегодняшний день уничтожили уже 245 танков и 678 бронемашин вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил президент России Владимир Путин.Путин отметил, что среди уничтоженных машин есть и немецкие танки Leopard, и французская колесная бронетехника, и американские бронемашины.В Подмосковье беспилотники попытались атаковать военный складВ Наро-Фоминском городском округе в поселке Калининец упали беспилотники. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев."Сегодня два аппарата самолетного типа упали ориентировочно в 5:30 и 5:50 утра на подлете к складам одной из воинских частей в результате противодействия военных. Осколки обнаружены, разрушений и пострадавших нет." - написал он в своем Telegram-канале.

https://crimea.ria.ru/20230621/sarmaty-s-tyazheloy-raketoy-vyydut-na-dezhurstvo-v-blizhayshee-vremya--putin-1129534559.html

https://crimea.ria.ru/20230621/v-zone-spetsoperatsii-unichtozheny-devyat-ukrainskikh-drg-1129535932.html

https://crimea.ria.ru/20230621/putin-na-fronte-nablyudaetsya-zatishe-iz-za-bolshikh-poter-vsu-1129536910.html

https://crimea.ria.ru/20230621/vypusk-i-postavka-udarnykh-bpla-v-voyska-budut-forsirovany---putin-1129535227.html

подмосковье

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, владимир путин (политик), сергей суровикин, танки leopard, беспилотник (бпла, дрон), сво, подмосковье, андрей воробьев