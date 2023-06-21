https://crimea.ria.ru/20230621/elastichnaya-oborona-pochemu-vsu-ne-mogut-prorvat-liniyu-surovikina-1129538465.html

Эластичная оборона: почему ВСУ не могут прорвать "линию Суровикина"

Эластичная оборона: почему ВСУ не могут прорвать "линию Суровикина" - РИА Новости Крым, 21.06.2023

Эластичная оборона: почему ВСУ не могут прорвать "линию Суровикина"

Многочисленные атаки украинских войск на российские оборонительные рубежи были успешно отражены. Почему контрнаступление ВСУ дало сбой и как функционирует так... РИА Новости Крым, 21.06.2023

2023-06-21T17:04

2023-06-21T17:04

2023-06-21T17:04

новости

армия и флот

сво

сергей суровикин

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Многочисленные атаки украинских войск на российские оборонительные рубежи были успешно отражены. Почему контрнаступление ВСУ дало сбой и как функционирует так называемая "линия Суровикина", на которую натолкнулись украинские формирования, рассказал телеканал RT.Развитая сеть с хабами и топливными базами"Линия Суровикина" – это оборонительная система. На ее первом контуре – десятки укрепленных огневых рубежей, обширные минные поля и инженерные заграждения. Эта линия строилась на протяжении восьми месяцев, укрепления уходят в глубину обороны на несколько десятков километров.Линия также опирается на развитую транспортно-логистическую сеть с хабами и тыловыми базами. Короткие логистические маршруты позволяют российским войскам оперативно перебрасывать резервы с одного участка на другой без ущерба для боеготовности соединений на всей линии фронта.Систему оборонительных укреплений поддерживает мощная группировка ствольной и реактивной артиллерии и Воздушно-космических сил, а также вертолетов Ка-52 и штурмовой авиации с авиабомбами ФАБ-250/500."В случае прорыва группы с техникой ВСУ на одном из огневых рубежей авиация способна поддерживать наземные войска и действовать "каруселью": пока по наземным целям отрабатывают вертолеты, в точку применения оружия выходят штурмовики и бомбардировщики, после попадания по цели вертолеты снова вступают в бой, а затем ситуация повторяется", - говорится в материале.При этом, как показали первые две недели контрнаступления, украинским войскам практически нечем прикрывать свои наступающие соединения, поскольку комплексы ПВО малой и средней дальности отведены в глубокий тыл или используются на передовой очень ограниченно. В результате в ближних тылах уничтожается значительное количество старшего командного состава, что затрудняет управление войсками.ВСУ продвигаются исключительно в серой зонеКак отмечают авторы публикации, Вооруженные силы РФ применяют тактику "эластичной обороны", усиленную артиллерийской группировкой со средствами наблюдения и корректировки огня."На примере с Пятихатками в Запорожье или Нескучным на Южно-Донецком направлении хорошо видно, что российские войска не цепляются за каждый сантиметр оборонительной линии в случае прорыва отдельных групп ВСУ и в случае необходимости отходят на запасную позицию. Противника по заранее известным координатам после отхода накрывает артиллерия, после чего следует контратака и позиция возвращается под контроль обороняющихся", - говорится в статье.В результате за более чем две недели украинского наступления продвижение ВСУ фиксируется исключительно в серой зоне, то есть на территориях, заранее определенных не как основные рубежи обороны. Полноценно овладеть этими участками у ВСУ не получается — каждая попытка закрепиться и расширить плацдарм приводит к ударам артиллерии и налетам авиации, после чего украинским войскам приходится отходить назад и перегруппировываться для нового удара.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России за сутки отразила 12 атак ВСУ на Запорожье и в ДНР Путин: на фронте наблюдается затишье из-за больших потерь ВСУПутин: российские войска "наколотили" 245 танков и 678 бронемашин ВСУ

https://crimea.ria.ru/20230621/armiya-rossii-za-sutki-otrazila-12-atak-vsu-na-zaporozhe-i-v-dnr-1129533649.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, армия и флот, сво, сергей суровикин, всу (вооруженные силы украины)