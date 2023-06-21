https://crimea.ria.ru/20230621/armiya-rossii-za-sutki-otrazila-12-atak-vsu-na-zaporozhe-i-v-dnr-1129533649.html
Армия России за сутки отразила 12 атак ВСУ на Запорожье и в ДНР
Армия России за сутки отразила 12 атак ВСУ на Запорожье и в ДНР - РИА Новости Крым, 21.06.2023
Армия России за сутки отразила 12 атак ВСУ на Запорожье и в ДНР
Подразделения Вооруженных сил России за прошедшие сутки успешно отразили 10 атак украинских войск на Донецком направлении и две – на Запорожском направлении. Об РИА Новости Крым, 21.06.2023
2023-06-21T14:49
2023-06-21T14:49
2023-06-21T14:49
сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
контрнаступление всу
запорожская область
донецкая народная республика (днр)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Подразделения Вооруженных сил России за прошедшие сутки успешно отразили 10 атак украинских войск на Донецком направлении и две – на Запорожском направлении. Об этом сообщает Минобороны РФ."На Донецком направлении активными действиями "Южной" группировки войск в течение суток успешно отражены 10 атак противника в районах населенных пунктов Веселое, Георгиевка, Первомайское, Красногоровка, Водяное и Марьинка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.На Запорожском направлении подразделения группировки войск "Восток" ударами авиации и огнем артиллерии заблокировали две атаки подразделений 65-й механизированной бригады ВСУ, усиленных танками, отметили в ведомстве. Уточняется, что ВСУ попытались наступать на российские позиции в районах населенных пунктов Новоданиловка и Яблоково Запорожской области.Кроме того, на данном направлении российские войска нанесли удары по колоннам резервов противника, выдвигавшимся в направлении Лобкового и Каменского Запорожской области, а также по скоплению живой силы и техники в районе населенного пункта Белогорье.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский разочарован ходом контрнаступления ВСУКонтрнаступление ВСУ: в Крыму оценили промежуточные итоги и перспективыГруппировка войск "Днепр" уничтожила места дислокации позиций противника
https://crimea.ria.ru/20230621/aviatsiya-rossii-nanesla-udary-po-pozitsiyam-vsu-u-vremevskogo-vystupa-1129533471.html
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РИА Новости Крым
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сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , контрнаступление всу, запорожская область, донецкая народная республика (днр), новости
Армия России за сутки отразила 12 атак ВСУ на Запорожье и в ДНР
Минобороны: войска РФ отразили 12 украинских атак на Донецком и Запорожском направлениях
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Подразделения Вооруженных сил России за прошедшие сутки успешно отразили 10 атак украинских войск на Донецком направлении и две – на Запорожском направлении. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"На Донецком направлении активными действиями "Южной" группировки войск в течение суток успешно отражены 10 атак противника в районах населенных пунктов Веселое, Георгиевка, Первомайское, Красногоровка, Водяное и Марьинка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
В ходе боев уничтожено до 400 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, а также восемь автомобилей.
На Запорожском направлении подразделения группировки войск "Восток" ударами авиации и огнем артиллерии заблокировали две атаки подразделений 65-й механизированной бригады ВСУ, усиленных танками, отметили в ведомстве. Уточняется, что ВСУ попытались наступать на российские позиции в районах населенных пунктов Новоданиловка и Яблоково Запорожской области.
Кроме того, на данном направлении российские войска нанесли удары по колоннам резервов противника, выдвигавшимся в направлении Лобкового и Каменского Запорожской области, а также по скоплению живой силы и техники в районе населенного пункта Белогорье.
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