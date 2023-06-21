https://crimea.ria.ru/20230621/glavnye-novosti-kryma-21-iyunya-1129538007.html

Главные новости Крыма: 21 июня

Главные новости Крыма: 21 июня - РИА Новости Крым, 21.06.2023

Главные новости Крыма: 21 июня

Путин присвоил наименование "гвардейский" 39 отдельному вертолетному полку в Крыму. Константинов о возможных ударах ракетами Storm: уверен, крымчанам ничего не... РИА Новости Крым, 21.06.2023

2023-06-21T21:32

2023-06-21T21:32

2023-06-21T21:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Путин присвоил наименование "гвардейский" 39 отдельному вертолетному полку в Крыму. Константинов о возможных ударах ракетами Storm: уверен, крымчанам ничего не угрожает. От реализации на торгах имущества украинских олигархов и политиков в бюджет Крыма поступит порядка 1,9 млрд рублей. Аксенов оценил решение по Скифскому золоту и условие, при котором оно вернется в республику. В районе Феодосии повреждена железная дорога.О главных событиях и заявлениях дня на полуострове – в подборке РИА Новости Крым.В районе Феодосии повреждена железная дорогаВ районе Феодосии утром в среду было повреждено железнодорожное полотно. Пострадавших нет. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.По данным "Крымской железной дороги", причиной повреждения путей на перегоне Владиславовка-Айвазовская стало вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта .Это не первый случай повреждения железной дороги в Крыму за последнее время.Путин присвоил вертолетному полку в Крыму наименование гвардейскогоПрезидент России Владимир Путин присвоил почетное наименование "гвардейский" 39 отдельному вертолетному полку, который дислоцируется в Джанкое на севере Крыма. Указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Почетное наименование полку присвоено за "массовый героизм, отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов".Крым защищен от ударов ракетами Storm Shadow и HIMARSСилы ПВО в Крыму работают очень надежно, жителям и гостям полуострова ничего не угрожает. Такое мнение высказал председатель парламента республики Владимир Константинов, комментируя заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу о планах Киева нанести удар британскими и американскими ракетами по полуострову.По мнению главы Госсовета РК, если руководство Минобороны РФ заявило об этих намерениях Киева, значит, в ведомстве уверены в том, что ситуация находится под контролем и угрозу удастся предотвратить.От продажи имущества украинских олигархов Крым получит 1,9 млрд рублейОт реализации на торгах имущества украинских олигархов и политиков в этом году в бюджет Крыма поступит порядка 1,9 млрд рублей. Об этом сообщил председатель парламента республики Владимир Константинов.По его словам, всего с ноября прошлого года в Крыму национализировано имущество порядка 100 юридических и физических лиц, осуществляющих подрывную деятельность в отношении РФ. На большей части объектов в настоящее время проведена инвентаризация и кадастровые работы. В отношении порядка 70% объектов недвижимости завершено оформление права собственности РК, сообщил Константинов.Аксенов назвал условие для возвращения Скифского золота в КрымРешение верховного суда Нидерландов о передаче Скифского золота Украине - политический ход и фактическое воровство, однако вернуть сокровища можно при одном условии, заявил в среду глава Крыма Сергей Аксенов, комментируя соответствующий вопрос журналистов."На мой взгляд, изменить ситуацию и вернуть коллекцию можно, только выполнив задачи СВО, и то - если скифское золото действительно довезут до Киева", - написал глава региона в своем Telegram-канале.

https://crimea.ria.ru/20230621/nazvana-prichina-chp-na-zheleznoy-doroge-pod-feodosiey-1129527430.html

https://crimea.ria.ru/20230621/v-sevastopole-vklyuchilas-sirena-1129537380.html

https://crimea.ria.ru/20230621/kontrnastuplenie-vsu-v-krymu-otsenili-promezhutochnye-itogi-i-perspektivy-1129526143.html

https://crimea.ria.ru/20230621/v-krymu-prodadut-natsionalizirovannoe-imuschestvo-akhmetova-i-kolomoyskogo-1129525981.html

https://crimea.ria.ru/20230621/uspekh-ssha-postroen-na-razorenii-dvukh-moschneyshikh-tsivilizatsiy---mnenie-1129515980.html

феодосия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, главное за день, владимир путин (политик), сергей аксенов, владимир константинов, национализация в крыму, ситуация вокруг скифского золота, феодосия