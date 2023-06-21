https://crimea.ria.ru/20230621/nazvana-prichina-chp-na-zheleznoy-doroge-pod-feodosiey-1129527430.html

Названа причина ЧП на железной дороге под Феодосией

Названа причина ЧП на железной дороге под Феодосией - РИА Новости Крым, 21.06.2023

Названа причина ЧП на железной дороге под Феодосией

Повреждение путей в районе Феодосии, из-за которого в среду было приостановлено движение поездов, произошло в результате вмешательства посторонних лиц в работу... РИА Новости Крым, 21.06.2023

2023-06-21T12:18

2023-06-21T12:18

2023-06-21T12:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. Повреждение путей в районе Феодосии, из-за которого в среду было приостановлено движение поездов, произошло в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта. Об этом сообщает "Крымская железная дорога".В результате инцидента были задержаны два пригородных поезда сообщением Феодосия-Владиславовка. Всех пассажиров доставили в пункты назначения автобусами. Специалисты оперативно приступили к ремонту путей и в течение нескольких часов восстановили движение поездов."В настоящее время движение всех поездов осуществляется без изменений согласно графику", - подчеркнули в "КЖД".В среду утром глава республики Сергей Аксенов сообщил о повреждении железнодорожного полотна в районе Феодосии. Пострадавших нет, специалисты сразу приступили к восстановлению путей. В 10:40 движение поездов было восстановлено.За последнее время это уже четвертый случай повреждения железной дороги в Крыму. 11 июня в Кировском районе полуострова были повреждены железнодорожные пути, движение поездов приостановили на пару часов. 18 мая на перегоне Симферополь - Севастополь произошел сход грузового поезда. Причиной также названо "вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта". В результате ЧП никто не пострадал. А 23 февраля повреждение путей зафиксировали в Бахчисарайском районе в селе Почтовое. Пассажиров задержанных поездов отправили автобусами в Севастополь, а тех, кто ехал электричками, довезли до места назначения. Позже силовики задержали причастных к инциденту, ими оказались украинские агенты, которые также готовили покушения на представителей органов власти Крыма.После инцидентов депутат Госдумы Леонид Бабашов заявил, что меры безопасности усилят на железной дороге в Крыму, вопрос защиты объектов железнодорожной инфраструктуры будет обсуждаться на федеральном уровне. Читайте также на РИА Новости Крым:Что происходит в Феодосии после ЧП на железной дорогеЧП на железной дороге в Крыму: задерживаются электричкиДвижение поездов после ЧП на железной дороге в Крыму восстановлено

https://crimea.ria.ru/20230615/v-krymu-otmenili-dopolnitelnyy-poezd-v-kerch-1129406178.html

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