https://crimea.ria.ru/20230621/dvizhenie-poezdov-posle-chp-na-zheleznoy-doroge-v-krymu-1129525323.html

Движение поездов после ЧП на железной дороге в Крыму восстановлено

Движение поездов после ЧП на железной дороге в Крыму восстановлено - РИА Новости Крым, 21.06.2023

Движение поездов после ЧП на железной дороге в Крыму восстановлено

Движение поездов после повреждения железнодорожного полотна под Феодосией восстановлено. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков. РИА Новости Крым, 21.06.2023

2023-06-21T11:08

2023-06-21T11:08

2023-06-21T11:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. Движение поездов после повреждения железнодорожного полотна под Феодосией восстановлено. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.ЧП на железной дороге в Крыму В среду утром глава республики Сергей Аксенов сообщил о повреждении железнодорожного полотна в районе Феодосии. Пострадавших нет, специалисты сразу приступили к восстановлению путей. Пассажиров электричек доставляли автобусами. Это не первый случай повреждения железной дороги в Крыму за последнее время.11 июня в Кировском районе полуострова были повреждены железнодорожные пути, движение поездов приостановили на пару часов.18 мая на перегоне Симферополь - Севастополь произошел сход грузового поезда. Глава республики Сергей Аксенов сообщил, что между станциями Чистенькое и Почтовое с рельсов сошли восемь вагонов с зерном. Причина - "вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта". В результате ЧП никто не пострадал. Из-за инцидента движение поездов было задержано, перевозки между Симферополем и Севастополем осуществлялись с помощью автобусов.23 февраля в Бахчисарайском районе в селе Почтовое произошло повреждение железнодорожного полотна. В результате происшествия было остановлено движение электричек и поездов. Пассажиров задержанных поездов отправили автобусами в Севастополь, а тех, кто ехал электричками, довезли до места назначения. Позже силовики задержали причастных к инциденту, ими оказались украинские агенты, которые также готовили покушения на представителей органов власти Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП на железной дороге в Крыму: задерживаются электричкиВ районе Феодосии повреждено железнодорожное полотно - АксеновПодрыв путей и упавшие вагоны: видео с места ЧП в Крыму

https://crimea.ria.ru/20230612/v-krymu-usilyat-mery-bezopasnosti-na-zheleznoy-doroge-1129293264.html

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поезд, транспорт, крым, новости крыма, феодосия, железные дороги крыма, российские железные дороги (ржд)