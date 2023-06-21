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Движение поездов после ЧП на железной дороге в Крыму восстановлено - РИА Новости Крым, 21.06.2023
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Движение поездов после ЧП на железной дороге в Крыму восстановлено
Движение поездов после ЧП на железной дороге в Крыму восстановлено - РИА Новости Крым, 21.06.2023
Движение поездов после ЧП на железной дороге в Крыму восстановлено
Движение поездов после повреждения железнодорожного полотна под Феодосией восстановлено. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков. РИА Новости Крым, 21.06.2023
2023-06-21T11:08
2023-06-21T11:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. Движение поездов после повреждения железнодорожного полотна под Феодосией восстановлено. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.ЧП на железной дороге в Крыму В среду утром глава республики Сергей Аксенов сообщил о повреждении железнодорожного полотна в районе Феодосии. Пострадавших нет, специалисты сразу приступили к восстановлению путей. Пассажиров электричек доставляли автобусами. Это не первый случай повреждения железной дороги в Крыму за последнее время.11 июня в Кировском районе полуострова были повреждены железнодорожные пути, движение поездов приостановили на пару часов.18 мая на перегоне Симферополь - Севастополь произошел сход грузового поезда. Глава республики Сергей Аксенов сообщил, что между станциями Чистенькое и Почтовое с рельсов сошли восемь вагонов с зерном. Причина - "вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта". В результате ЧП никто не пострадал. Из-за инцидента движение поездов было задержано, перевозки между Симферополем и Севастополем осуществлялись с помощью автобусов.23 февраля в Бахчисарайском районе в селе Почтовое произошло повреждение железнодорожного полотна. В результате происшествия было остановлено движение электричек и поездов. Пассажиров задержанных поездов отправили автобусами в Севастополь, а тех, кто ехал электричками, довезли до места назначения. Позже силовики задержали причастных к инциденту, ими оказались украинские агенты, которые также готовили покушения на представителей органов власти Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП на железной дороге в Крыму: задерживаются электричкиВ районе Феодосии повреждено железнодорожное полотно - АксеновПодрыв путей и упавшие вагоны: видео с места ЧП в Крыму
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поезд, транспорт, крым, новости крыма, феодосия, железные дороги крыма, российские железные дороги (ржд)
Движение поездов после ЧП на железной дороге в Крыму восстановлено

Движение поездов после ЧП на железной дороге под Феодосией восстановлено - власти

11:08 21.06.2023 (обновлено: 11:27 21.06.2023)
 
© РИА Новости КрымЭлектричка в Крыму
Электричка в Крыму - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. Движение поездов после повреждения железнодорожного полотна под Феодосией восстановлено. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.

"В 10.40 прошел первый поезд. Движение на перегоне восстановлено", - говорится в сообщении.

ЧП на железной дороге в Крыму

В среду утром глава республики Сергей Аксенов сообщил о повреждении железнодорожного полотна в районе Феодосии. Пострадавших нет, специалисты сразу приступили к восстановлению путей. Пассажиров электричек доставляли автобусами.
Это не первый случай повреждения железной дороги в Крыму за последнее время.
11 июня в Кировском районе полуострова были повреждены железнодорожные пути, движение поездов приостановили на пару часов.
18 мая на перегоне Симферополь - Севастополь произошел сход грузового поезда. Глава республики Сергей Аксенов сообщил, что между станциями Чистенькое и Почтовое с рельсов сошли восемь вагонов с зерном. Причина - "вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта". В результате ЧП никто не пострадал. Из-за инцидента движение поездов было задержано, перевозки между Симферополем и Севастополем осуществлялись с помощью автобусов.
23 февраля в Бахчисарайском районе в селе Почтовое произошло повреждение железнодорожного полотна. В результате происшествия было остановлено движение электричек и поездов. Пассажиров задержанных поездов отправили автобусами в Севастополь, а тех, кто ехал электричками, довезли до места назначения. Позже силовики задержали причастных к инциденту, ими оказались украинские агенты, которые также готовили покушения на представителей органов власти Крыма.
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