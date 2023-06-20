https://crimea.ria.ru/20230620/zemletryasenie-proizoshlo-v-chernom-more-1129510281.html

Землетрясение произошло в Черном море

Землетрясение произошло в Черном море - РИА Новости Крым, 20.06.2023

Землетрясение произошло в Черном море

Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в Черном море возле Туапсе, по предварительным данным, пострадавших нет. Об этом сообщили в краевом главке МЧС России. РИА Новости Крым, 20.06.2023

2023-06-20T14:53

2023-06-20T14:53

2023-06-20T14:53

землетрясение в черном море

землетрясение

черное море

происшествия

краснодарский край

новости

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в Черном море возле Туапсе, по предварительным данным, пострадавших нет. Об этом сообщили в краевом главке МЧС России. В ЕДДС Туапсинского района от населения поступило три обращения.Объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме, пострадавших нет, уточнили в МЧС.Кубанские паблики сообщают, что подземные толчки ощутили не только жители Туапсинского района, но и Сочи.До этого землетрясение в Черном море у берегов Туапсе было зафиксировано 29 мая, еще четыре – 25 мая. Пострадавших нет.Как сообщалось, ранее три землетрясения магнитудой от 4,2 до 5,2 произошли в акватории Тихого океана возле полуострова Камчатка. В населенных пунктах толчки не ощущались. Звонки в ЕДДС муниципальных районов края от граждан не поступали.Читайте также на РИА Новости Крым:"Увидеть" землетрясение можно в радиотелескоп и по шуму пчелНеожиданный расклад: могут ли "проснуться" крымские вулканыСейсмолог предрек миру "мегаземлетрясение"

черное море

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

землетрясение в черном море, землетрясение, черное море, происшествия, краснодарский край, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)