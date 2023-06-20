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Землетрясение произошло в Черном море - РИА Новости Крым, 20.06.2023
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Землетрясение произошло в Черном море
Землетрясение произошло в Черном море - РИА Новости Крым, 20.06.2023
Землетрясение произошло в Черном море
Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в Черном море возле Туапсе, по предварительным данным, пострадавших нет. Об этом сообщили в краевом главке МЧС России. РИА Новости Крым, 20.06.2023
2023-06-20T14:53
2023-06-20T14:53
землетрясение в черном море
землетрясение
черное море
происшествия
краснодарский край
новости
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в Черном море возле Туапсе, по предварительным данным, пострадавших нет. Об этом сообщили в краевом главке МЧС России. В ЕДДС Туапсинского района от населения поступило три обращения.Объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме, пострадавших нет, уточнили в МЧС.Кубанские паблики сообщают, что подземные толчки ощутили не только жители Туапсинского района, но и Сочи.До этого землетрясение в Черном море у берегов Туапсе было зафиксировано 29 мая, еще четыре – 25 мая. Пострадавших нет.Как сообщалось, ранее три землетрясения магнитудой от 4,2 до 5,2 произошли в акватории Тихого океана возле полуострова Камчатка. В населенных пунктах толчки не ощущались. Звонки в ЕДДС муниципальных районов края от граждан не поступали.Читайте также на РИА Новости Крым:"Увидеть" землетрясение можно в радиотелескоп и по шуму пчелНеожиданный расклад: могут ли "проснуться" крымские вулканыСейсмолог предрек миру "мегаземлетрясение"
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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землетрясение в черном море, землетрясение, черное море, происшествия, краснодарский край, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
Землетрясение произошло в Черном море

Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в Черном море возле Туапсе

14:53 20.06.2023
 
© РИА Новости КрымМоре
Море - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в Черном море возле Туапсе, по предварительным данным, пострадавших нет. Об этом сообщили в краевом главке МЧС России.

По информации ведомства, землетрясение произошло в Черном море в Туапсинском районе - в 30 километрах от берега в 12.00. Его зафиксировали на глубине пять километров. Интенсивность толчка составила 2-3 балла, магнитуда - 3,5".

В ЕДДС Туапсинского района от населения поступило три обращения.
Объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме, пострадавших нет, уточнили в МЧС.
Кубанские паблики сообщают, что подземные толчки ощутили не только жители Туапсинского района, но и Сочи.
До этого землетрясение в Черном море у берегов Туапсе было зафиксировано 29 мая, еще четыре – 25 мая. Пострадавших нет.
Как сообщалось, ранее три землетрясения магнитудой от 4,2 до 5,2 произошли в акватории Тихого океана возле полуострова Камчатка. В населенных пунктах толчки не ощущались. Звонки в ЕДДС муниципальных районов края от граждан не поступали.
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Землетрясение в Черном мореЗемлетрясениеЧерное мореПроисшествияКраснодарский крайНовостиМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)
 
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