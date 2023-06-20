https://crimea.ria.ru/20230620/zemletryasenie-proizoshlo-v-chernom-more-1129510281.html
Землетрясение произошло в Черном море
Землетрясение произошло в Черном море - РИА Новости Крым, 20.06.2023
Землетрясение произошло в Черном море
Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в Черном море возле Туапсе, по предварительным данным, пострадавших нет. Об этом сообщили в краевом главке МЧС России. РИА Новости Крым, 20.06.2023
2023-06-20T14:53
2023-06-20T14:53
2023-06-20T14:53
землетрясение в черном море
землетрясение
черное море
происшествия
краснодарский край
новости
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/13/1129471389_1:0:1279:719_1920x0_80_0_0_e26150d402c198151f7bca8fbe057633.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в Черном море возле Туапсе, по предварительным данным, пострадавших нет. Об этом сообщили в краевом главке МЧС России. В ЕДДС Туапсинского района от населения поступило три обращения.Объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме, пострадавших нет, уточнили в МЧС.Кубанские паблики сообщают, что подземные толчки ощутили не только жители Туапсинского района, но и Сочи.До этого землетрясение в Черном море у берегов Туапсе было зафиксировано 29 мая, еще четыре – 25 мая. Пострадавших нет.Как сообщалось, ранее три землетрясения магнитудой от 4,2 до 5,2 произошли в акватории Тихого океана возле полуострова Камчатка. В населенных пунктах толчки не ощущались. Звонки в ЕДДС муниципальных районов края от граждан не поступали.Читайте также на РИА Новости Крым:"Увидеть" землетрясение можно в радиотелескоп и по шуму пчелНеожиданный расклад: могут ли "проснуться" крымские вулканыСейсмолог предрек миру "мегаземлетрясение"
черное море
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/13/1129471389_0:0:959:719_1920x0_80_0_0_78abe7caa103e6e0512f3bc981d12b3d.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
землетрясение в черном море, землетрясение, черное море, происшествия, краснодарский край, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
Землетрясение произошло в Черном море
Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в Черном море возле Туапсе
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в Черном море возле Туапсе, по предварительным данным, пострадавших нет. Об этом сообщили в краевом главке МЧС России.
По информации ведомства, землетрясение произошло в Черном море в Туапсинском районе - в 30 километрах от берега в 12.00. Его зафиксировали на глубине пять километров. Интенсивность толчка составила 2-3 балла, магнитуда - 3,5".
В ЕДДС Туапсинского района от населения поступило три обращения.
Объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме, пострадавших нет, уточнили в МЧС.
Кубанские паблики сообщают, что подземные толчки ощутили не только жители Туапсинского района, но и Сочи.
До этого землетрясение в Черном море у берегов Туапсе было зафиксировано 29 мая, еще четыре – 25 мая. Пострадавших нет.
Как сообщалось, ранее три землетрясения
магнитудой от 4,2 до 5,2 произошли в акватории Тихого океана возле полуострова Камчатка. В населенных пунктах толчки не ощущались. Звонки в ЕДДС муниципальных районов края от граждан не поступали.
Читайте также на РИА Новости Крым: