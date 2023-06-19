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Север Крыма атаковали два беспилотника - РИА Новости Крым, 19.06.2023
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Север Крыма атаковали два беспилотника
Север Крыма атаковали два беспилотника - РИА Новости Крым, 19.06.2023
Север Крыма атаковали два беспилотника
На севере Крыма ПВО сбила два беспилотника. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 19.06.2023
2023-06-19T07:56
2023-06-19T08:10
беспилотник (бпла, дрон)
сергей аксенов
крым
происшествия
новости крыма
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. На севере Крыма ПВО сбила два беспилотника. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Киевский режим периодически пытается атаковать Севастополь и Крым с помощью беспилотников. Так, 15 июня над территорией Республики Крым зафиксировано 9 БПЛА - шесть из них были сбиты, три - посажены средствами РФБ, один сдетонировал на земле. 6 июня в восточной части Крыма средствами РЭБ был заглушен и посажен вражеский БПЛА, 4 июня над республикой системами противовоздушной обороны сбиты пять вражеских дронов, еще четыре посажены при помощи средств РЭБ. Беспилотники были снабжены взрывчаткой. 25 мая военные ЧФ из стрелкового оружия сбили два БПЛА, еще несколько беспилотников были заглушены и посажены средствами РЭБ. В ночь на 8 мая над акваторией Черного моря обнаружены и уничтожены 22 ударных украинских беспилотника.В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах России действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. В обоих регионах регулярно проходят плановые тренировки силовиков, в том числе с учебными стрельбами. Главы регионов в целях сохранения спокойствия граждан заранее предупреждают об этом в своих соцсетях.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым ночью пытались атаковать девять беспилотников - АксеновБдительный севастополец сбил квадрокоптер с камерой подручными средствамиНад Крымом сбили две баллистические ракеты из Украины
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РИА Новости Крым
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беспилотник (бпла, дрон), сергей аксенов, крым, происшествия, новости крыма, новости
Север Крыма атаковали два беспилотника

На севере Крыма сбиты два беспилотника - Аксенов

07:56 19.06.2023 (обновлено: 08:10 19.06.2023)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота противовоздушной обороны России
Работа противовоздушной обороны России - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. На севере Крыма ПВО сбила два беспилотника. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"Ночью на севере Крыма штатно отработала ПВО по двум БПЛА, летевшим на малой высоте. Прошу соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации, - сообщил он в своем Telegram-канале.
Киевский режим периодически пытается атаковать Севастополь и Крым с помощью беспилотников. Так, 15 июня над территорией Республики Крым зафиксировано 9 БПЛА - шесть из них были сбиты, три - посажены средствами РФБ, один сдетонировал на земле.
6 июня в восточной части Крыма средствами РЭБ был заглушен и посажен вражеский БПЛА, 4 июня над республикой системами противовоздушной обороны сбиты пять вражеских дронов, еще четыре посажены при помощи средств РЭБ. Беспилотники были снабжены взрывчаткой. 25 мая военные ЧФ из стрелкового оружия сбили два БПЛА, еще несколько беспилотников были заглушены и посажены средствами РЭБ. В ночь на 8 мая над акваторией Черного моря обнаружены и уничтожены 22 ударных украинских беспилотника.
В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах России действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. В обоих регионах регулярно проходят плановые тренировки силовиков, в том числе с учебными стрельбами. Главы регионов в целях сохранения спокойствия граждан заранее предупреждают об этом в своих соцсетях.
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