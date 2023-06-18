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Группировка "Днепр" уничтожила две гаубицы ВСУ и склад с боеприпасами - РИА Новости Крым, 18.06.2023
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Группировка "Днепр" уничтожила две гаубицы ВСУ и склад с боеприпасами
Группировка "Днепр" уничтожила две гаубицы ВСУ и склад с боеприпасами - РИА Новости Крым, 18.06.2023
Группировка "Днепр" уничтожила две гаубицы ВСУ и склад с боеприпасами
За прошедшие сутки бойцы группировки войск "Днепр" ВС РФ уничтожили больше двадцати украинских боевиков на Херсонском направлении, а также склад с боеприпасами... РИА Новости Крым, 18.06.2023
2023-06-18T10:11
2023-06-18T10:11
сво
херсонская область
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
украина
россия
новости
группировка войск "днепр"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. За прошедшие сутки бойцы группировки войск "Днепр" ВС РФ уничтожили больше двадцати украинских боевиков на Херсонском направлении, а также склад с боеприпасами и две гаубицы - М-777 и МСТА-Б. Об этом сообщают в экстренных службах региона.Потери ВСУ в островной зоне"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" в островной зоне уничтожены склад с боеприпасами, а также гаубица М-777 с боекомплектом", - говорится в сообщении.Уточняется, что противник потерял пять погибшими и троих ранеными.На Херсонском направленииКроме того, в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении было поражено место временной дислокации одного из подразделений ВСУ возле Антоновки. Уничтожено семь украинских боевиков, также десять украинских солдат были ранены. Из строя выведены две единицы автомобильной техники.Также на этом направлении за минувшие сутки была уничтожена гаубица МСТА-Б с боекомплектом."Пятеро военнослужащих ВСУ уничтожены, двое получили ранения различной степени тяжести", - уточнили в экстренных службах.На Каховском направленииНа Каховском направлении в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" уничтожена позиция одного из подразделений ВСУ."Пять боевиков ликвидированы, шестеро получили ранения различной степени тяжести", - добавили в экстренных службах.Ранее сообщалось, что российские зенитчики группировки войск "Днепр" сбили ударный БПЛА "Байрактар-ТБ2" у села Чумаки в Днепропетровской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска отразили 13 атак ВСУ на трех направленияхТри беспилотника ВСУ атаковали нефтеперегонную станцию в Брянской областиКонтрнаступление ВСУ и мир после СВО: топ новостей недели
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сво, херсонская область, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), украина, россия, новости, группировка войск "днепр"
Группировка "Днепр" уничтожила две гаубицы ВСУ и склад с боеприпасами

Бойцы группировки "Днепр" уничтожили больше 20 украинских боевиков и склад с боеприпасами

10:11 18.06.2023
 
Уничтоженная гаубица ВСУ М-777 с боекомплектом. Скриншот с оперативного видео
Уничтоженная гаубица ВСУ М-777 с боекомплектом. Скриншот с оперативного видео
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. За прошедшие сутки бойцы группировки войск "Днепр" ВС РФ уничтожили больше двадцати украинских боевиков на Херсонском направлении, а также склад с боеприпасами и две гаубицы - М-777 и МСТА-Б. Об этом сообщают в экстренных службах региона.

Потери ВСУ в островной зоне

"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" в островной зоне уничтожены склад с боеприпасами, а также гаубица М-777 с боекомплектом", - говорится в сообщении.
Уточняется, что противник потерял пять погибшими и троих ранеными.

На Херсонском направлении

Кроме того, в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении было поражено место временной дислокации одного из подразделений ВСУ возле Антоновки. Уничтожено семь украинских боевиков, также десять украинских солдат были ранены. Из строя выведены две единицы автомобильной техники.
Также на этом направлении за минувшие сутки была уничтожена гаубица МСТА-Б с боекомплектом.
"Пятеро военнослужащих ВСУ уничтожены, двое получили ранения различной степени тяжести", - уточнили в экстренных службах.

На Каховском направлении

На Каховском направлении в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" уничтожена позиция одного из подразделений ВСУ.
"Пять боевиков ликвидированы, шестеро получили ранения различной степени тяжести", - добавили в экстренных службах.
Ранее сообщалось, что российские зенитчики группировки войск "Днепр" сбили ударный БПЛА "Байрактар-ТБ2" у села Чумаки в Днепропетровской области.
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