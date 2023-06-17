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Зенитчики группировки "Днепр" лишили ВСУ еще одного "Байрактара"
Зенитчики группировки "Днепр" лишили ВСУ еще одного "Байрактара" - РИА Новости Крым, 17.06.2023
Зенитчики группировки "Днепр" лишили ВСУ еще одного "Байрактара"
Российские зенитчики группировки войск "Днепр" сбили ударный БПЛА "Байрактар-ТБ2" у села Чумаки в Днепропетровской области. Об этом сообщают в экстренных... РИА Новости Крым, 17.06.2023
2023-06-17T21:30
2023-06-17T21:30
2023-06-17T21:30
группировка войск "днепр"
байрактар (bayraktar)
всу (вооруженные силы украины)
сво
новости
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. Российские зенитчики группировки войск "Днепр" сбили ударный БПЛА "Байрактар-ТБ2" у села Чумаки в Днепропетровской области. Об этом сообщают в экстренных службах региона.Ранее сообщалось, что группировка "Днепр" уничтожила позиции ВСУ в островной зоне, а также минометные расчеты, артиллерию и технику противника на двух направлениях. Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска отразили 13 атак ВСУ на трех направлениях Три беспилотника ВСУ атаковали нефтеперегонную станцию в Брянской области Контрнаступление ВСУ и мир после СВО: топ новостей недели
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группировка войск "днепр", байрактар (bayraktar), всу (вооруженные силы украины), сво, новости, беспилотник (бпла, дрон)
Зенитчики группировки "Днепр" лишили ВСУ еще одного "Байрактара"
Бойцы группировки войск "Днепр" уничтожили ударный беспилотник "Байрактар-ТБ2" над селом