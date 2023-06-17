https://crimea.ria.ru/20230617/zenitchiki-gruppirovki-dnepr-lishili-vsu-esche-odnogo-bayraktara-1129455001.html

Зенитчики группировки "Днепр" лишили ВСУ еще одного "Байрактара"

Зенитчики группировки "Днепр" лишили ВСУ еще одного "Байрактара" - РИА Новости Крым, 17.06.2023

Зенитчики группировки "Днепр" лишили ВСУ еще одного "Байрактара"

Российские зенитчики группировки войск "Днепр" сбили ударный БПЛА "Байрактар-ТБ2" у села Чумаки в Днепропетровской области. Об этом сообщают в экстренных... РИА Новости Крым, 17.06.2023

2023-06-17T21:30

2023-06-17T21:30

2023-06-17T21:30

группировка войск "днепр"

байрактар (bayraktar)

всу (вооруженные силы украины)

сво

новости

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. Российские зенитчики группировки войск "Днепр" сбили ударный БПЛА "Байрактар-ТБ2" у села Чумаки в Днепропетровской области. Об этом сообщают в экстренных службах региона.Ранее сообщалось, что группировка "Днепр" уничтожила позиции ВСУ в островной зоне, а также минометные расчеты, артиллерию и технику противника на двух направлениях. Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска отразили 13 атак ВСУ на трех направлениях Три беспилотника ВСУ атаковали нефтеперегонную станцию в Брянской области Контрнаступление ВСУ и мир после СВО: топ новостей недели

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

группировка войск "днепр", байрактар (bayraktar), всу (вооруженные силы украины), сво, новости, беспилотник (бпла, дрон)