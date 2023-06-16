https://crimea.ria.ru/20230616/sukhoputnyy-marshrut-v-krym-stanet-federalnym-1129441611.html
Сухопутный маршрут в Крым станет федеральным
Сухопутный маршрут в Крым станет федеральным - РИА Новости Крым, 16.06.2023
Сухопутный маршрут в Крым станет федеральным
Трасса Ростов-на-Дону – Мариуполь – Мелитополь – Симферополь, по которой проходит сухопутный маршрут в Крым, получила статус федеральной. Такое решение принято... РИА Новости Крым, 16.06.2023
2023-06-16T16:49
2023-06-16T16:49
2023-06-16T16:52
новые регионы россии
минтранс россии
правительство россии
россия
запорожская область
херсонская область
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
сухопутный коридор в крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. Трасса Ростов-на-Дону – Мариуполь – Мелитополь – Симферополь, по которой проходит сухопутный маршрут в Крым, получила статус федеральной. Такое решение принято кабмином, сообщает в пятницу Минтранс России. По данным профильного министерства, федеральное значение приобретают стразу четыре автомагистрали. Кроме дороги Р-280, пролегающей между Ростовом-на-Дону, Мариуполем, Мелитополем и Симферополем, также федеральными становятся трассы, которые соединяют Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области с территорией России:Автомагистраль Р-150 проходит через Белгород, Старобельск, Луганск, Донецк и Мариуполь;Р-260 – через Волгоград, Каменск-Шахтинский и Луганск;А-258 – между Кантемировкой (Воронежская область) и Луганском.Управлением трасс займется новая структура – "Упрдор "Новороссия", которому предстоит оценить состояние дорог и спланировать их ремонты.Ранее сообщалось, что на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей более тысячи километров дорог получат статус федеральных.Читайте также на РИА Новости Крым:Кольцо вокруг Азовского моря: когда появится новая автодорогаТрасса из Крыма в новые регионы может быть платной – БалицкийДорогу в Крым через Херсонскую область завершат раньше срока
https://crimea.ria.ru/20230505/dorogu-v-krym-cherez-khersonskuyu-oblast-zavershat-ranshe-sroka-1128544622.html
новые регионы россии
россия
запорожская область
херсонская область
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новые регионы россии, минтранс россии, правительство россии, россия, запорожская область, херсонская область, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), сухопутный коридор в крым, дороги в новых регионах россии, новости
Сухопутный маршрут в Крым станет федеральным
Минтранс: трасса из Ростова в Симферополь через новые регионы получила статус федеральной
16:49 16.06.2023 (обновлено: 16:52 16.06.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. Трасса Ростов-на-Дону – Мариуполь – Мелитополь – Симферополь, по которой проходит сухопутный маршрут в Крым, получила статус федеральной. Такое решение принято кабмином, сообщает в пятницу Минтранс России.
По данным профильного министерства, федеральное значение приобретают стразу четыре автомагистрали. Кроме дороги Р-280, пролегающей между Ростовом-на-Дону, Мариуполем, Мелитополем и Симферополем, также федеральными становятся трассы, которые соединяют Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области с территорией России:
Автомагистраль Р-150 проходит через Белгород, Старобельск, Луганск, Донецк и Мариуполь;
Р-260 – через Волгоград, Каменск-Шахтинский и Луганск;
А-258 – между Кантемировкой (Воронежская область) и Луганском.
"Решение позволит привести в нормативное состояние основные участки дорог, улучшить транспортную связанность регионов и сформировать на новых территориях сеть федеральных автодорог общей протяженностью 1300,5 км", - пояснили такое решение в Минтрансе.
Управлением трасс займется новая структура – "Упрдор "Новороссия", которому предстоит оценить состояние дорог и спланировать их ремонты.
Ранее сообщалось, что на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей более тысячи километров дорог получат статус федеральных
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