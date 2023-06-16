https://crimea.ria.ru/20230616/sukhoputnyy-marshrut-v-krym-stanet-federalnym-1129441611.html

Сухопутный маршрут в Крым станет федеральным

Сухопутный маршрут в Крым станет федеральным - РИА Новости Крым, 16.06.2023

Сухопутный маршрут в Крым станет федеральным

Трасса Ростов-на-Дону – Мариуполь – Мелитополь – Симферополь, по которой проходит сухопутный маршрут в Крым, получила статус федеральной. Такое решение принято... РИА Новости Крым, 16.06.2023

2023-06-16T16:49

2023-06-16T16:49

2023-06-16T16:52

новые регионы россии

минтранс россии

правительство россии

россия

запорожская область

херсонская область

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

сухопутный коридор в крым

дороги в новых регионах россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111759/37/1117593756_0:88:3214:1896_1920x0_80_0_0_5d255ce6329d5616018cf6658b6ef181.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. Трасса Ростов-на-Дону – Мариуполь – Мелитополь – Симферополь, по которой проходит сухопутный маршрут в Крым, получила статус федеральной. Такое решение принято кабмином, сообщает в пятницу Минтранс России. По данным профильного министерства, федеральное значение приобретают стразу четыре автомагистрали. Кроме дороги Р-280, пролегающей между Ростовом-на-Дону, Мариуполем, Мелитополем и Симферополем, также федеральными становятся трассы, которые соединяют Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области с территорией России:Автомагистраль Р-150 проходит через Белгород, Старобельск, Луганск, Донецк и Мариуполь;Р-260 – через Волгоград, Каменск-Шахтинский и Луганск;А-258 – между Кантемировкой (Воронежская область) и Луганском.Управлением трасс займется новая структура – "Упрдор "Новороссия", которому предстоит оценить состояние дорог и спланировать их ремонты.Ранее сообщалось, что на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей более тысячи километров дорог получат статус федеральных.Читайте также на РИА Новости Крым:Кольцо вокруг Азовского моря: когда появится новая автодорогаТрасса из Крыма в новые регионы может быть платной – БалицкийДорогу в Крым через Херсонскую область завершат раньше срока

https://crimea.ria.ru/20230505/dorogu-v-krym-cherez-khersonskuyu-oblast-zavershat-ranshe-sroka-1128544622.html

новые регионы россии

россия

запорожская область

херсонская область

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новые регионы россии, минтранс россии, правительство россии, россия, запорожская область, херсонская область, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), сухопутный коридор в крым, дороги в новых регионах россии, новости