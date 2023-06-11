https://crimea.ria.ru/20230611/v-belgorodskoy-oblasti-ostanovleno-zheleznodorozhnoe-soobschenie-1129314501.html

В Белгородской области остановлено железнодорожное сообщение

В Белгородской области остановлено железнодорожное сообщение - РИА Новости Крым, 11.06.2023

В Белгородской области остановлено железнодорожное сообщение

В Белгородской области остановлено движение электричек и пригородных поездов. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 11.06.2023

2023-06-11T11:11

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2023-06-11T11:11

белгородская область

российские железные дороги (ржд)

брянская область

вячеслав гладков

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. В Белгородской области остановлено движение электричек и пригородных поездов. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Накануне Гладков сообщил, что в Алексеевском городском округе Белгородской области с рельсов сошли 15 вагонов грузового поезда. По его данным, ЧП случилось рядом с железнодорожной станцией. Пострадавших нет, пустой состав следовал до станции одного из предприятий, подчеркнул губернатор.Ранее сайт РИА Новости Крым сообщал, что в Брянской области 1 мая в результате сработавшего взрывного устройства сошел с рельсов локомотив грузового поезда в Унечском районе. В РЖД позже уточнили, что помимо локомотива, с рельсов сошли семь вагонов, в том числе две цистерны с нефтепродуктами. Произошел их разлив, на месте работали экологи. Пострадавших в происшествии нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в новых регионах будут восстанавливать железнодорожное сообщениеИз Геническа в Крым запустят электропоезда"Это не навсегда": откроют ли Крымский мост для грузовых автомобилей

белгородская область

брянская область

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, российские железные дороги (ржд), брянская область, вячеслав гладков, происшествия, новости