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В Белгородской области остановлено железнодорожное сообщение - РИА Новости Крым, 11.06.2023
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В Белгородской области остановлено железнодорожное сообщение
В Белгородской области остановлено железнодорожное сообщение - РИА Новости Крым, 11.06.2023
В Белгородской области остановлено железнодорожное сообщение
В Белгородской области остановлено движение электричек и пригородных поездов. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 11.06.2023
2023-06-11T11:11
2023-06-11T11:11
белгородская область
российские железные дороги (ржд)
брянская область
вячеслав гладков
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. В Белгородской области остановлено движение электричек и пригородных поездов. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Накануне Гладков сообщил, что в Алексеевском городском округе Белгородской области с рельсов сошли 15 вагонов грузового поезда. По его данным, ЧП случилось рядом с железнодорожной станцией. Пострадавших нет, пустой состав следовал до станции одного из предприятий, подчеркнул губернатор.Ранее сайт РИА Новости Крым сообщал, что в Брянской области 1 мая в результате сработавшего взрывного устройства сошел с рельсов локомотив грузового поезда в Унечском районе. В РЖД позже уточнили, что помимо локомотива, с рельсов сошли семь вагонов, в том числе две цистерны с нефтепродуктами. Произошел их разлив, на месте работали экологи. Пострадавших в происшествии нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в новых регионах будут восстанавливать железнодорожное сообщениеИз Геническа в Крым запустят электропоезда"Это не навсегда": откроют ли Крымский мост для грузовых автомобилей
белгородская область
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РИА Новости Крым
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белгородская область, российские железные дороги (ржд), брянская область, вячеслав гладков, происшествия, новости
В Белгородской области остановлено железнодорожное сообщение

В Белгородской области остановлено движение электричек и пригородных поездов

11:11 11.06.2023
 
© РИА Новости . Мария Плотникова / Перейти в фотобанкЖелезная дорога. Архивное фото
Железная дорога. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
© РИА Новости . Мария Плотникова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. В Белгородской области остановлено движение электричек и пригородных поездов. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Надеюсь, что сотрудники РЖД быстро справятся с ситуацией и железнодорожное сообщение будет восстановлено", - написал он в своем Telegram-канале.

Накануне Гладков сообщил, что в Алексеевском городском округе Белгородской области с рельсов сошли 15 вагонов грузового поезда. По его данным, ЧП случилось рядом с железнодорожной станцией. Пострадавших нет, пустой состав следовал до станции одного из предприятий, подчеркнул губернатор.
Ранее сайт РИА Новости Крым сообщал, что в Брянской области 1 мая в результате сработавшего взрывного устройства сошел с рельсов локомотив грузового поезда в Унечском районе. В РЖД позже уточнили, что помимо локомотива, с рельсов сошли семь вагонов, в том числе две цистерны с нефтепродуктами. Произошел их разлив, на месте работали экологи. Пострадавших в происшествии нет.
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Белгородская областьРоссийские железные дороги (РЖД)Брянская областьВячеслав ГладковПроисшествияНовости
 
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