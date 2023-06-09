https://crimea.ria.ru/20230609/v-chaplynskom-rayone-pristupili-k-remontu-dorog-1129283696.html

В Чаплынском районе приступили к ремонту дорог

В Чаплынском районе приступили к ремонту дорог - РИА Новости Крым, 09.06.2023

В Чаплынском районе приступили к ремонту дорог

Через поселок Чаплынка Херсонской области проходит дорожная артерия Геническ – Скадовск, поэтому в ближайшее время будут отремонтированы дороги, соединяющие... РИА Новости Крым, 09.06.2023

2023-06-09T18:46

2023-06-09T18:46

2023-06-09T18:46

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ЧАПЛЫНКА, 9 июн - РИА Новости Крым. Через поселок Чаплынка Херсонской области проходит дорожная артерия Геническ – Скадовск, поэтому в ближайшее время будут отремонтированы дороги, соединяющие этот населенный пункт с Каланчаком и Скадовском. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал глава Чаплынского района Александр Хлюстов.На Херсонщине дороги станут лучше"Дорожная артерия Геническ – Скадовск - проходит через Чаплынку, поэтому и в одну сторону делаются дороги, и в другую", - сказал он. И уточнил, что ремонт сделают уже в этом году силами подрядных организаций Херсонавтодора.Чаплынский район получил дорожную техникуКроме того, в этом году, благодаря включению Чаплынского района в программу социально-экономического развития по ремонту дорог, стартовал ремонт отрезка Чаплынка-Новотроицк-Рыково, рассказал Хлюстов.Также он отметил, что многие дороги в регионе на сегодняшний день даже нельзя назвать дорогами, "их нельзя ремонтировать, их нужно делать заново".Так, по его словам, в селах Григорьевка, Ивановка, Павловка полностью отсутствовали дороги. Сейчас рабочие приступили к снятию верхнего слоя в Новотроицком в сторону Чаплынского района."На данный момент мы получили 12 единиц техники, прошли юридическую регистрацию, дополучаем материальные средства и в ближайшее время выходим на ремонт этой дороги. Эта же техника будет использоваться для внутрирайонных, муниципальных дорог. Для гравийных мы получили грейдер, которым будем выравнивать насыпные дороги, чтобы увеличить их пропускную способность", - уточнил Хлюстов.В конце мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что в новых регионах России в порядок приведены уже более 800 километров автомобильных дорог и 18 мостов. Он подчеркнул, что в ближайшие восемь лет необходимо вывести развитие новых регионов на общероссийский уровень.Читайте также на РИА Новости Крым:Мир под обстрелами: как живет херсонская Чаплынка на границе с КрымомСельское хозяйство Херсонщины: потери, планы, результаты и помощь КрымаВ Чаплынке готовы принять жителей подтопленных районов области

https://crimea.ria.ru/20230605/kak-v-novykh-regionakh-budut-vosstanavlivat-zheleznodorozhnoe-soobschenie-1129195962.html

новые регионы россии

чаплынка

херсонская область

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