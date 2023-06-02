Новый порыв на водоводе оставил Евпаторию без воды
Мэр Евпатории Демидова: на магистральном водоводе произошла новая авария, давление падает
18:41 02.06.2023 (обновлено: 18:42 02.06.2023)
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичТруба
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости Крым. В Евпатории в пятницу произошла новая авария на водоводе. Давление в системе горожан падает. Об этом сообщила глава городской администрации Елена Демидова.
"По информации ГУП РК "Вода Крыма" у нас снова порыв на водоводе. На месте работает аварийная бригада. Давление в городской системе водоснабжения падает", - написала она в своем Telegram-канале.
Мэр рекомендовала жителям иметь запас технической и питьевой воды.
Ранее прокуратура Крыма сообщила, что износ магистрального водовода в Евпатории превышает 90%. Это и является причиной многочисленных аварий на сетях, число которых растет, как и количество отключений кварталов города от водоснабжения из-за перманентных точечных ремонтов. В прокуратуре отметили, что несмотря на это, ГУП РК "Вода Крыма" никаких мер к капитальному и текущему ремонту трубопровода не принимает. Решить проблему помог суд.
Крупные аварии на водоводе Евпатории происходят регулярно. В последний раз прорыв на магистральном водоводе произошел в районе села Прибрежное 25 мая. В результате давление в городской системе было снижено, вода поступала только на первые этажи.
Аварийное отключение подстанции и силового трансформатора оставило город без воды и 4 мая.
В феврале в результате прорыва водоводов без водоснабжения остались Евпатория и Красноперекопск, а также несколько сел Красноперекопского района. В связи с авариями проверку начали прокуратура Крыма и Следком.
Тогда же в Евпатории из-за аварии без воды остались более 120 тысяч жителей, были приостановлены занятия в школах и детских садах.
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