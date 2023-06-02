https://crimea.ria.ru/20230602/novyy-poryv-na-vodovode-ostavil-evpatoriyu-bez-vody-1129155915.html

Новый порыв на водоводе оставил Евпаторию без воды

Новый порыв на водоводе оставил Евпаторию без воды - РИА Новости Крым, 02.06.2023

Новый порыв на водоводе оставил Евпаторию без воды

В Евпатории в пятницу произошла новая авария на водоводе. Давление в системе горожан падает. Об этом сообщила глава городской администрации Елена Демидова. РИА Новости Крым, 02.06.2023

2023-06-02T18:41

2023-06-02T18:41

2023-06-02T18:42

крым

евпатория

елена демидова

вода крыма

происшествия

жкх

жкх крыма и севастополя

общество

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/1d/1121278429_0:44:1280:764_1920x0_80_0_0_4e805ce32e02dcc998ffdd554f4d7477.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости Крым. В Евпатории в пятницу произошла новая авария на водоводе. Давление в системе горожан падает. Об этом сообщила глава городской администрации Елена Демидова.Мэр рекомендовала жителям иметь запас технической и питьевой воды.Ранее прокуратура Крыма сообщила, что износ магистрального водовода в Евпатории превышает 90%. Это и является причиной многочисленных аварий на сетях, число которых растет, как и количество отключений кварталов города от водоснабжения из-за перманентных точечных ремонтов. В прокуратуре отметили, что несмотря на это, ГУП РК "Вода Крыма" никаких мер к капитальному и текущему ремонту трубопровода не принимает. Решить проблему помог суд.Крупные аварии на водоводе Евпатории происходят регулярно. В последний раз прорыв на магистральном водоводе произошел в районе села Прибрежное 25 мая. В результате давление в городской системе было снижено, вода поступала только на первые этажи.Аварийное отключение подстанции и силового трансформатора оставило город без воды и 4 мая.В феврале в результате прорыва водоводов без водоснабжения остались Евпатория и Красноперекопск, а также несколько сел Красноперекопского района. В связи с авариями проверку начали прокуратура Крыма и Следком.Тогда же в Евпатории из-за аварии без воды остались более 120 тысяч жителей, были приостановлены занятия в школах и детских садах.Читайте также на РИА Новости Крым:Износ 90%: в Евпатории прокуратура добилась ремонта водовода через судМассовое отключение: где в Симферополе двое суток не будет водыЗапах газа в Симферополе - в чем причина

https://crimea.ria.ru/20230527/vsled-za-vodoy-propal-svet-avariya-obestochila-chast-evpatorii-1129013718.html

крым

евпатория

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, евпатория, елена демидова, вода крыма, происшествия, жкх, жкх крыма и севастополя, общество, новости крыма