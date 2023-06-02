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Новый порыв на водоводе оставил Евпаторию без воды - РИА Новости Крым, 02.06.2023
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Новый порыв на водоводе оставил Евпаторию без воды
Новый порыв на водоводе оставил Евпаторию без воды - РИА Новости Крым, 02.06.2023
Новый порыв на водоводе оставил Евпаторию без воды
В Евпатории в пятницу произошла новая авария на водоводе. Давление в системе горожан падает. Об этом сообщила глава городской администрации Елена Демидова. РИА Новости Крым, 02.06.2023
2023-06-02T18:41
2023-06-02T18:42
крым
евпатория
елена демидова
вода крыма
происшествия
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости Крым. В Евпатории в пятницу произошла новая авария на водоводе. Давление в системе горожан падает. Об этом сообщила глава городской администрации Елена Демидова.Мэр рекомендовала жителям иметь запас технической и питьевой воды.Ранее прокуратура Крыма сообщила, что износ магистрального водовода в Евпатории превышает 90%. Это и является причиной многочисленных аварий на сетях, число которых растет, как и количество отключений кварталов города от водоснабжения из-за перманентных точечных ремонтов. В прокуратуре отметили, что несмотря на это, ГУП РК "Вода Крыма" никаких мер к капитальному и текущему ремонту трубопровода не принимает. Решить проблему помог суд.Крупные аварии на водоводе Евпатории происходят регулярно. В последний раз прорыв на магистральном водоводе произошел в районе села Прибрежное 25 мая. В результате давление в городской системе было снижено, вода поступала только на первые этажи.Аварийное отключение подстанции и силового трансформатора оставило город без воды и 4 мая.В феврале в результате прорыва водоводов без водоснабжения остались Евпатория и Красноперекопск, а также несколько сел Красноперекопского района. В связи с авариями проверку начали прокуратура Крыма и Следком.Тогда же в Евпатории из-за аварии без воды остались более 120 тысяч жителей, были приостановлены занятия в школах и детских садах.Читайте также на РИА Новости Крым:Износ 90%: в Евпатории прокуратура добилась ремонта водовода через судМассовое отключение: где в Симферополе двое суток не будет водыЗапах газа в Симферополе - в чем причина
https://crimea.ria.ru/20230527/vsled-za-vodoy-propal-svet-avariya-obestochila-chast-evpatorii-1129013718.html
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крым, евпатория, елена демидова, вода крыма, происшествия, жкх, жкх крыма и севастополя, общество, новости крыма
Новый порыв на водоводе оставил Евпаторию без воды

Мэр Евпатории Демидова: на магистральном водоводе произошла новая авария, давление падает

18:41 02.06.2023 (обновлено: 18:42 02.06.2023)
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичТруба
Труба - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости Крым. В Евпатории в пятницу произошла новая авария на водоводе. Давление в системе горожан падает. Об этом сообщила глава городской администрации Елена Демидова.
"По информации ГУП РК "Вода Крыма" у нас снова порыв на водоводе. На месте работает аварийная бригада. Давление в городской системе водоснабжения падает", - написала она в своем Telegram-канале.
Мэр рекомендовала жителям иметь запас технической и питьевой воды.
Ранее прокуратура Крыма сообщила, что износ магистрального водовода в Евпатории превышает 90%. Это и является причиной многочисленных аварий на сетях, число которых растет, как и количество отключений кварталов города от водоснабжения из-за перманентных точечных ремонтов. В прокуратуре отметили, что несмотря на это, ГУП РК "Вода Крыма" никаких мер к капитальному и текущему ремонту трубопровода не принимает. Решить проблему помог суд.
Лампочка - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
27 мая, 17:28
Вслед за водой пропал свет: авария обесточила часть Евпатории
Крупные аварии на водоводе Евпатории происходят регулярно. В последний раз прорыв на магистральном водоводе произошел в районе села Прибрежное 25 мая. В результате давление в городской системе было снижено, вода поступала только на первые этажи.
Аварийное отключение подстанции и силового трансформатора оставило город без воды и 4 мая.
В феврале в результате прорыва водоводов без водоснабжения остались Евпатория и Красноперекопск, а также несколько сел Красноперекопского района. В связи с авариями проверку начали прокуратура Крыма и Следком.
Тогда же в Евпатории из-за аварии без воды остались более 120 тысяч жителей, были приостановлены занятия в школах и детских садах.
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