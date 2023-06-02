https://crimea.ria.ru/20230602/massovoe-otklyuchenie-gde-v-simferopole-dvoe-sutok-ne-budet-vody-1129154992.html

Массовое отключение: где в Симферополе двое суток не будет воды

Массовое отключение: где в Симферополе двое суток не будет воды - РИА Новости Крым, 02.06.2023

Массовое отключение: где в Симферополе двое суток не будет воды

В Симферополе и пригороде больше суток не будет воды из-за переустройства магистральных трубопроводов. Об этом предупредили в "Воде Крыма". РИА Новости Крым, 02.06.2023

2023-06-02T17:39

2023-06-02T17:39

2023-06-02T17:39

крым

симферополь

вода в крыму

вода крыма

жкх

жкх крыма и севастополя

общество

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/17/1121836528_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_fb71db995d9c81ba708764344f8cc121.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. В Симферополе и пригороде больше суток не будет воды из-за переустройства магистральных трубопроводов. Об этом предупредили в "Воде Крыма".Отключения с 5 июняВ понедельник с 23:00 до полудня 7 июня без водоснабжения останутся абоненты по адресам: пер. Смежный, ул. Киевская (частично), ул. Фрунзе (частично), ул. Тургенева (частично), ул. Крупской (частично), ул. Воровского (частично), ул. Неапольская, ул. Археологическая, ул. Батаева, Красноармейская (частично), 8 марта (частично), ул. Студенческая, ул. Курчатова, ул. Фабричный спуск, ул. Рубцова (частично), пер. Вольный, ул. Грибоедова (частично), ул. Стахановцев (частично), ул. Рубцова, ул. Партизанская, ул. Смирнова, ул. Терлецкого, ул. Левкина, а также прилегающие улицы и переулки.Отключения с 6 июняКроме того, во вторник с 23:00 будут проводиться работы по переподключению участков трубопровода в районе ул. Строителей в пгт Молодежное.Специалисты обещают полностью восстановить водоснабжение к полудню 8 июня.Жители села Мирное останутся без воды с 23:00 6 июня до 23:00 7 июня.Читайте также на РИА Новости Крым:Износ 90%: в Евпатории прокуратура добилась ремонта водовода через судСброс воды идет из Симферопольского водохранилища - АксеновЗаброшка-притон у вас по соседству: кто в ответе за безопасность

https://crimea.ria.ru/20230106/v-krymu-defitsit-spetsialistov-vodnikov-no-problema-ne-reshaetsya--ekspert-1126222142.html

крым

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, симферополь, вода в крыму, вода крыма, жкх, жкх крыма и севастополя, общество, новости