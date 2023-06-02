Рейтинг@Mail.ru
Массовое отключение: где в Симферополе двое суток не будет воды - РИА Новости Крым, 02.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230602/massovoe-otklyuchenie-gde-v-simferopole-dvoe-sutok-ne-budet-vody-1129154992.html
Массовое отключение: где в Симферополе двое суток не будет воды
Массовое отключение: где в Симферополе двое суток не будет воды - РИА Новости Крым, 02.06.2023
Массовое отключение: где в Симферополе двое суток не будет воды
В Симферополе и пригороде больше суток не будет воды из-за переустройства магистральных трубопроводов. Об этом предупредили в "Воде Крыма". РИА Новости Крым, 02.06.2023
2023-06-02T17:39
2023-06-02T17:39
крым
симферополь
вода в крыму
вода крыма
жкх
жкх крыма и севастополя
общество
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/17/1121836528_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_fb71db995d9c81ba708764344f8cc121.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. В Симферополе и пригороде больше суток не будет воды из-за переустройства магистральных трубопроводов. Об этом предупредили в "Воде Крыма".Отключения с 5 июняВ понедельник с 23:00 до полудня 7 июня без водоснабжения останутся абоненты по адресам: пер. Смежный, ул. Киевская (частично), ул. Фрунзе (частично), ул. Тургенева (частично), ул. Крупской (частично), ул. Воровского (частично), ул. Неапольская, ул. Археологическая, ул. Батаева, Красноармейская (частично), 8 марта (частично), ул. Студенческая, ул. Курчатова, ул. Фабричный спуск, ул. Рубцова (частично), пер. Вольный, ул. Грибоедова (частично), ул. Стахановцев (частично), ул. Рубцова, ул. Партизанская, ул. Смирнова, ул. Терлецкого, ул. Левкина, а также прилегающие улицы и переулки.Отключения с 6 июняКроме того, во вторник с 23:00 будут проводиться работы по переподключению участков трубопровода в районе ул. Строителей в пгт Молодежное.Специалисты обещают полностью восстановить водоснабжение к полудню 8 июня.Жители села Мирное останутся без воды с 23:00 6 июня до 23:00 7 июня.Читайте также на РИА Новости Крым:Износ 90%: в Евпатории прокуратура добилась ремонта водовода через судСброс воды идет из Симферопольского водохранилища - АксеновЗаброшка-притон у вас по соседству: кто в ответе за безопасность
https://crimea.ria.ru/20230106/v-krymu-defitsit-spetsialistov-vodnikov-no-problema-ne-reshaetsya--ekspert-1126222142.html
крым
симферополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/17/1121836528_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_e0841bbb4fab3adf8974d817faa3ff1c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, симферополь, вода в крыму, вода крыма, жкх, жкх крыма и севастополя, общество, новости
Массовое отключение: где в Симферополе двое суток не будет воды

В Симферополе и пригороде двое суток не будет воды из-за работ на магистральном водоводе

17:39 02.06.2023
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичТрубы для строительства водовода
Трубы для строительства водовода - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. В Симферополе и пригороде больше суток не будет воды из-за переустройства магистральных трубопроводов. Об этом предупредили в "Воде Крыма".

Отключения с 5 июня

В понедельник с 23:00 до полудня 7 июня без водоснабжения останутся абоненты по адресам: пер. Смежный, ул. Киевская (частично), ул. Фрунзе (частично), ул. Тургенева (частично), ул. Крупской (частично), ул. Воровского (частично), ул. Неапольская, ул. Археологическая, ул. Батаева, Красноармейская (частично), 8 марта (частично), ул. Студенческая, ул. Курчатова, ул. Фабричный спуск, ул. Рубцова (частично), пер. Вольный, ул. Грибоедова (частично), ул. Стахановцев (частично), ул. Рубцова, ул. Партизанская, ул. Смирнова, ул. Терлецкого, ул. Левкина, а также прилегающие улицы и переулки.
"Основной объем работ планируется выполнить ориентировочно к 23:00 6 июня, а полное восстановление водоснабжения ожидается к 12:00 7 июня", - предупредили в компании.
Аянское водохранилище - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
6 января, 19:49Радио "Спутник в Крыму"
В Крыму дефицит специалистов-водников, но проблема не решается – эксперт

Отключения с 6 июня

Кроме того, во вторник с 23:00 будут проводиться работы по переподключению участков трубопровода в районе ул. Строителей в пгт Молодежное.
"На период проведения работ будет ограничено холодное водоснабжение в следующий населенных пунктах: пгт Комсомольское, пгт Грэсовский, п. Аграрное, п. Битумное, с. Укромное (частично)", - отметили в "Воде Крыма".
Специалисты обещают полностью восстановить водоснабжение к полудню 8 июня.
Жители села Мирное останутся без воды с 23:00 6 июня до 23:00 7 июня.
"На время выполнения всех указанных работ силами предприятия будет осуществляться подвоз питьевой воды автоцистернами. График подвоза будет размещен дополнительно", - добавили в компании и рекомендовали горожанам иметь запас питьевой воды.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Износ 90%: в Евпатории прокуратура добилась ремонта водовода через суд
Сброс воды идет из Симферопольского водохранилища - Аксенов
Заброшка-притон у вас по соседству: кто в ответе за безопасность
 
КрымСимферопольВода в КрымуВода КрымаЖКХЖКХ Крыма и СевастополяОбществоНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:37ВСУ выпустили по Белгородской области 40 снарядов и дрон - есть раненые
20:19Бдительный севастополец сбил квадрокоптер с камерой подручными средствами
19:59Может ли Украина получить ядерное оружие – мнение
19:37В этом году более миллиона крымчан должны пройти профосмотр
19:19Лето по календарю: прогноз погоды в Крыму на выходные
19:02Купе с душем: поезд из Москвы в Керчь продлевают до Симферополя
18:41Новый порыв на водоводе оставил Евпаторию без воды
18:18Запах газа в Симферополе - в чем причина
18:02Больше 850 боеприпасов выпустили ВСУ по Шебекинскому округу
17:39Массовое отключение: где в Симферополе двое суток не будет воды
17:19Сокрыл фиктивный брак: в Крыму полицейского задержали за крупную взятку
17:04В Севастополе мошенник присвоил 8,7 млн рублей дольщиков - приговор суда
16:48Контрнаступление ВСУ: в США сделали разочаровывающее для Киева заявление
16:16Армия России уничтожила в Херсоне склад с 5 тоннами боеприпасов для ВСУ
16:03В Кремле ответили на призыв Зеленского принять Украину в НАТО в этом году
15:49Поймали педофила и вора: в Крыму дети помогли раскрыть преступления
15:37Сельское хозяйство Херсонщины: потери, планы, результаты и помощь Крыма
15:14Более 300 убитых боевиков и уничтоженная натовская техника – хроника СВО
15:02Где готовы принять жителей Шебекино из пунктов временного размещения
14:50"Ахмат" наступает: на Марьинском направлении идет зачистка ВСУ
Лента новостейМолния