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Массовое отключение: где в Симферополе двое суток не будет воды
Массовое отключение: где в Симферополе двое суток не будет воды - РИА Новости Крым, 02.06.2023
Массовое отключение: где в Симферополе двое суток не будет воды
В Симферополе и пригороде больше суток не будет воды из-за переустройства магистральных трубопроводов. Об этом предупредили в "Воде Крыма". РИА Новости Крым, 02.06.2023
2023-06-02T17:39
2023-06-02T17:39
2023-06-02T17:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. В Симферополе и пригороде больше суток не будет воды из-за переустройства магистральных трубопроводов. Об этом предупредили в "Воде Крыма".Отключения с 5 июняВ понедельник с 23:00 до полудня 7 июня без водоснабжения останутся абоненты по адресам: пер. Смежный, ул. Киевская (частично), ул. Фрунзе (частично), ул. Тургенева (частично), ул. Крупской (частично), ул. Воровского (частично), ул. Неапольская, ул. Археологическая, ул. Батаева, Красноармейская (частично), 8 марта (частично), ул. Студенческая, ул. Курчатова, ул. Фабричный спуск, ул. Рубцова (частично), пер. Вольный, ул. Грибоедова (частично), ул. Стахановцев (частично), ул. Рубцова, ул. Партизанская, ул. Смирнова, ул. Терлецкого, ул. Левкина, а также прилегающие улицы и переулки.Отключения с 6 июняКроме того, во вторник с 23:00 будут проводиться работы по переподключению участков трубопровода в районе ул. Строителей в пгт Молодежное.Специалисты обещают полностью восстановить водоснабжение к полудню 8 июня.Жители села Мирное останутся без воды с 23:00 6 июня до 23:00 7 июня.Читайте также на РИА Новости Крым:Износ 90%: в Евпатории прокуратура добилась ремонта водовода через судСброс воды идет из Симферопольского водохранилища - АксеновЗаброшка-притон у вас по соседству: кто в ответе за безопасность
https://crimea.ria.ru/20230106/v-krymu-defitsit-spetsialistov-vodnikov-no-problema-ne-reshaetsya--ekspert-1126222142.html
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Массовое отключение: где в Симферополе двое суток не будет воды
В Симферополе и пригороде двое суток не будет воды из-за работ на магистральном водоводе
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. В Симферополе и пригороде больше суток не будет воды из-за переустройства магистральных трубопроводов. Об этом предупредили в "Воде Крыма".
Отключения с 5 июня
В понедельник с 23:00 до полудня 7 июня без водоснабжения останутся абоненты по адресам: пер. Смежный, ул. Киевская (частично), ул. Фрунзе (частично), ул. Тургенева (частично), ул. Крупской (частично), ул. Воровского (частично), ул. Неапольская, ул. Археологическая, ул. Батаева, Красноармейская (частично), 8 марта (частично), ул. Студенческая, ул. Курчатова, ул. Фабричный спуск, ул. Рубцова (частично), пер. Вольный, ул. Грибоедова (частично), ул. Стахановцев (частично), ул. Рубцова, ул. Партизанская, ул. Смирнова, ул. Терлецкого, ул. Левкина, а также прилегающие улицы и переулки.
"Основной объем работ планируется выполнить ориентировочно к 23:00 6 июня, а полное восстановление водоснабжения ожидается к 12:00 7 июня", - предупредили в компании.
Отключения с 6 июня
Кроме того, во вторник с 23:00 будут проводиться работы по переподключению участков трубопровода в районе ул. Строителей в пгт Молодежное.
"На период проведения работ будет ограничено холодное водоснабжение в следующий населенных пунктах: пгт Комсомольское, пгт Грэсовский, п. Аграрное, п. Битумное, с. Укромное (частично)", - отметили в "Воде Крыма".
Специалисты обещают полностью восстановить водоснабжение к полудню 8 июня.
Жители села Мирное останутся без воды с 23:00 6 июня до 23:00 7 июня.
"На время выполнения всех указанных работ силами предприятия будет осуществляться подвоз питьевой воды автоцистернами. График подвоза будет размещен дополнительно", - добавили в компании и рекомендовали горожанам иметь запас питьевой воды.
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