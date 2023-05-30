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Как работает переправа 30 мая

Как работает переправа 30 мая - РИА Новости Крым, 30.05.2023

Как работает переправа 30 мая

Керченская паромная переправа во вторник работает штатно, местами ожидается дождь и усиление ветра до 14 м/с. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.

2023-05-30T11:28

2023-05-30T11:28

2023-05-30T11:28

керченская паромная переправа

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Погода в Керченском проливеВ районе Керченской переправы погода благоприятствует судоходству, действующих штормовых предупреждений нет.Паромная переправа – метеозависимый транспорт, поэтому водителям при планировании поездок через Керченский пролив рекомендуют следить за актуальной остановкой.Трафик паромной переправыПосле запуска морского сообщения через пролив перевезено почти 129 тысяч автотранспортных средств."С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 159 915 пассажиров, 128 836 единиц автотранспорта и 16 200 железнодорожных вагонов. Работающими на линии паромами совокупно выполнен 3 951 рейс", - уточнили в Минтрансе.На Керченской переправе работают два железнодорожных и два автомобильных парома. Паром "Лаврентий" приостановил работу до июня в связи с прохождением технического обслуживания.Штормовое предупреждение в КрымуНепогода в ближайшие дни не отступит. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 и 31 мая ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 м/с. На реках северного предгорья Крыма и ЮБК возможны подъемы уровней воды до полутора метров без достижения опасных отметок.По состоянию на утро вторника, в пяти населенных пунктах полуострова подтопило дома и участки. Это - территории поселков Гурзуф и Кореиз, Алушта, Бахчисарай и Белогорск. К утру вторника работы по откачке воды с подтопленных домовладений завершены.Читайте также на РИА Новости Крым:Шторм в Крыму: ливни подтопили несколько домов и участковСалгир разольется: в Крыму предупредили о риске подтопленийНепогода не отступит: в Крыму продлили штормовое предупреждение

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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