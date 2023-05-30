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Как работает переправа 30 мая
Как работает переправа 30 мая - РИА Новости Крым, 30.05.2023
Как работает переправа 30 мая
Керченская паромная переправа во вторник работает штатно, местами ожидается дождь и усиление ветра до 14 м/с. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.
2023-05-30T11:28
2023-05-30T11:28
2023-05-30T11:28
керченская паромная переправа
ситуация на керченской переправе
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Погода в Керченском проливеВ районе Керченской переправы погода благоприятствует судоходству, действующих штормовых предупреждений нет.Паромная переправа – метеозависимый транспорт, поэтому водителям при планировании поездок через Керченский пролив рекомендуют следить за актуальной остановкой.Трафик паромной переправыПосле запуска морского сообщения через пролив перевезено почти 129 тысяч автотранспортных средств."С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 159 915 пассажиров, 128 836 единиц автотранспорта и 16 200 железнодорожных вагонов. Работающими на линии паромами совокупно выполнен 3 951 рейс", - уточнили в Минтрансе.На Керченской переправе работают два железнодорожных и два автомобильных парома. Паром "Лаврентий" приостановил работу до июня в связи с прохождением технического обслуживания.Штормовое предупреждение в КрымуНепогода в ближайшие дни не отступит. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 и 31 мая ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 м/с. На реках северного предгорья Крыма и ЮБК возможны подъемы уровней воды до полутора метров без достижения опасных отметок.По состоянию на утро вторника, в пяти населенных пунктах полуострова подтопило дома и участки. Это - территории поселков Гурзуф и Кореиз, Алушта, Бахчисарай и Белогорск. К утру вторника работы по откачке воды с подтопленных домовладений завершены.Читайте также на РИА Новости Крым:Шторм в Крыму: ливни подтопили несколько домов и участковСалгир разольется: в Крыму предупредили о риске подтопленийНепогода не отступит: в Крыму продлили штормовое предупреждение
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керченская паромная переправа, ситуация на керченской переправе, крым, новости крыма, керчь, кубань, транспорт, логистика, минтранс россии, инфографика
Как работает переправа 30 мая
Минтранс: на Керченской переправе 30 мая ветер до 15 м/с и дождь
Керченская паромная переправа во вторник работает штатно, местами ожидается дождь и усиление ветра до 14 м/с. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.
Погода в Керченском проливе
В районе Керченской переправы погода благоприятствует судоходству, действующих штормовых предупреждений нет.
"Согласно прогнозу Росгидромета, 30 мая ветер юго-западный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с, местами кратковременный дождь, ночью гроза. Видимость хорошая, в дожде – 2-4 км, высота волн 20-70 см. Температура воздуха +21…23 градуса", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Паромная переправа – метеозависимый транспорт, поэтому водителям при планировании поездок через Керченский пролив рекомендуют следить за актуальной остановкой.
Трафик паромной переправы
После запуска морского сообщения через пролив перевезено почти 129 тысяч автотранспортных средств.
"С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 159 915 пассажиров, 128 836 единиц автотранспорта и 16 200 железнодорожных вагонов. Работающими на линии паромами совокупно выполнен 3 951 рейс", - уточнили в Минтрансе.
На Керченской переправе работают два железнодорожных и два автомобильных парома. Паром "Лаврентий" приостановил работу до июня в связи с прохождением технического обслуживания.
Штормовое предупреждение в Крыму
Непогода в ближайшие дни не отступит
. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 и 31 мая ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 м/с. На реках северного предгорья Крыма и ЮБК возможны подъемы уровней воды до полутора метров без достижения опасных отметок.
По состоянию на утро вторника, в пяти населенных пунктах полуострова подтопило дома и участки
. Это - территории поселков Гурзуф и Кореиз, Алушта, Бахчисарай и Белогорск. К утру вторника работы по откачке воды с подтопленных домовладений завершены.
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