Рейтинг@Mail.ru
Как работает переправа 30 мая - РИА Новости Крым, 30.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230530/kak-rabotaet-pereprava-30-maya-1129070672.html
Как работает переправа 30 мая
Как работает переправа 30 мая - РИА Новости Крым, 30.05.2023
Как работает переправа 30 мая
Керченская паромная переправа во вторник работает штатно, местами ожидается дождь и усиление ветра до 14 м/с. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.
2023-05-30T11:28
2023-05-30T11:28
керченская паромная переправа
ситуация на керченской переправе
крым
новости крыма
керчь
кубань
транспорт
логистика
минтранс россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0d/1126960545_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7cf827cdb408bd37dcba65632307b64f.jpg
Погода в Керченском проливеВ районе Керченской переправы погода благоприятствует судоходству, действующих штормовых предупреждений нет.Паромная переправа – метеозависимый транспорт, поэтому водителям при планировании поездок через Керченский пролив рекомендуют следить за актуальной остановкой.Трафик паромной переправыПосле запуска морского сообщения через пролив перевезено почти 129 тысяч автотранспортных средств."С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 159 915 пассажиров, 128 836 единиц автотранспорта и 16 200 железнодорожных вагонов. Работающими на линии паромами совокупно выполнен 3 951 рейс", - уточнили в Минтрансе.На Керченской переправе работают два железнодорожных и два автомобильных парома. Паром "Лаврентий" приостановил работу до июня в связи с прохождением технического обслуживания.Штормовое предупреждение в КрымуНепогода в ближайшие дни не отступит. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 и 31 мая ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 м/с. На реках северного предгорья Крыма и ЮБК возможны подъемы уровней воды до полутора метров без достижения опасных отметок.По состоянию на утро вторника, в пяти населенных пунктах полуострова подтопило дома и участки. Это - территории поселков Гурзуф и Кореиз, Алушта, Бахчисарай и Белогорск. К утру вторника работы по откачке воды с подтопленных домовладений завершены.Читайте также на РИА Новости Крым:Шторм в Крыму: ливни подтопили несколько домов и участковСалгир разольется: в Крыму предупредили о риске подтопленийНепогода не отступит: в Крыму продлили штормовое предупреждение
крым
керчь
кубань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0d/1126960545_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_c365f20f114edc2bb978cfe2f5c2926b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
керченская паромная переправа, ситуация на керченской переправе, крым, новости крыма, керчь, кубань, транспорт, логистика, минтранс россии, инфографика
Как работает переправа 30 мая

Минтранс: на Керченской переправе 30 мая ветер до 15 м/с и дождь

11:28 30.05.2023
 
Читать в
Керченская паромная переправа во вторник работает штатно, местами ожидается дождь и усиление ветра до 14 м/с. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.
Работа Керченской переправы 30.05.2023

Погода в Керченском проливе

В районе Керченской переправы погода благоприятствует судоходству, действующих штормовых предупреждений нет.
"Согласно прогнозу Росгидромета, 30 мая ветер юго-западный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с, местами кратковременный дождь, ночью гроза. Видимость хорошая, в дожде – 2-4 км, высота волн 20-70 см. Температура воздуха +21…23 градуса", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Паромная переправа – метеозависимый транспорт, поэтому водителям при планировании поездок через Керченский пролив рекомендуют следить за актуальной остановкой.

Трафик паромной переправы

После запуска морского сообщения через пролив перевезено почти 129 тысяч автотранспортных средств.
"С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 159 915 пассажиров, 128 836 единиц автотранспорта и 16 200 железнодорожных вагонов. Работающими на линии паромами совокупно выполнен 3 951 рейс", - уточнили в Минтрансе.
На Керченской переправе работают два железнодорожных и два автомобильных парома. Паром "Лаврентий" приостановил работу до июня в связи с прохождением технического обслуживания.

Штормовое предупреждение в Крыму

Непогода в ближайшие дни не отступит. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 и 31 мая ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 м/с. На реках северного предгорья Крыма и ЮБК возможны подъемы уровней воды до полутора метров без достижения опасных отметок.
По состоянию на утро вторника, в пяти населенных пунктах полуострова подтопило дома и участки. Это - территории поселков Гурзуф и Кореиз, Алушта, Бахчисарай и Белогорск. К утру вторника работы по откачке воды с подтопленных домовладений завершены.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Шторм в Крыму: ливни подтопили несколько домов и участков
Салгир разольется: в Крыму предупредили о риске подтоплений
Непогода не отступит: в Крыму продлили штормовое предупреждение
 
Керченская паромная переправаСитуация на Керченской переправеКрымНовости КрымаКерчьКубаньТранспортЛогистикаМинтранс России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:37Стрельба в Камышовой бухте Севастополя – названа причина
11:28Как работает переправа 30 мая
11:05Скрутили и увезли: ВСУ продолжают похищать мужчин на занятых территориях
10:42Улицы-реки и единичные подтопления: как Симферополь пережил непогоду
10:1585 снарядов за сутки: левобережье Херсонщины под обстрелом ВСУ
10:05Когда закончат капремонт Пролетарской в Симферополе
09:55Шторм в Крыму: ливни подтопили несколько домов и участков
09:48Собянин рассказал о пострадавших при атаке дронов-камикадзе на Москву
09:33Атака беспилотников на Москву: в Минобороны сделали заявление
09:05Киев под огнем: мощные удары нанесены по пяти районам - Кличко
08:43Почему Украина уже никогда не сможет вступить в НАТО
08:39В междугородних автобусах Крыма установят валидаторы
08:03Выборы в Турции и победа Эрдогана: какие уроки должна извлечь Россия
07:14Атака беспилотников на Москву и Подмосковье: что известно
07:03Заброшка-притон у вас по соседству: кто в ответе за безопасность
00:01Грозы, град и шквалистый ветер: прогноз погоды в Крыму на вторник
00:00Какой сегодня праздник: 30 мая
23:12Салгир разольется: в Крыму предупредили о риске подтоплений
22:24Села Симферопольского района обесточены из-за непогоды
22:01Главные новости Крыма: 29 мая
Лента новостейМолния