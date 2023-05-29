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В Новоалексеевке прошел День защиты детей - видео
В Новоалексеевке прошел День защиты детей - видео - РИА Новости Крым, 29.05.2023
В Новоалексеевке прошел День защиты детей - видео
День защиты детей отпраздновали в Новоалексеевке Херсонской области. Мероприятие прошло под девизом "Этот мир мы дарим детям!". Праздник собрал десятки семей со РИА Новости Крым, 29.05.2023
2023-05-29T22:17
2023-05-29T22:17
2023-05-29T22:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. День защиты детей отпраздновали в Новоалексеевке Херсонской области. Мероприятие прошло под девизом "Этот мир мы дарим детям!". Праздник собрал десятки семей со всего Новоалексеевского района. Об этом РИА Новости Крым сообщил глава администрации населенного пункта Асан Алиев.Глава района отметил, что подобный детский праздник удалось провести впервые за долгое время. Для юных жителей региона подготовили развлекательную программу с играми и подарками. В Доме культуры состоялся праздничный концерт с танцевальными и песенными номерами, которые подготовили местные коллективы. А на площади всех ждали угощения из блюд традиционной кухни."Праздник удался: было много смеха, счастливые детские лица и искренняя радость взрослых возможности собраться всем вместе и прекрасно провести время", – резюмировал Алиев и добавил, что такие мероприятия очень важны и для детей, и для взрослых.Ранее в школах российской Херсонской области прозвучал первый последний звонок.Читайте также на РИА Новости Крым:"Говорят по-русски и хотят пятерки": школа Чаплынки окончила учебный год9 мая в новых регионах: как готовится к празднику херсонская ЧаплынкаПо ту сторону Перекопа: как Украина обманула надежды крымских татар
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В Новоалексеевке прошел День защиты детей - видео
Этот мир мы дарим детям: как в Новоалексеевке Херсонской области провели День защиты детей
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. День защиты детей отпраздновали в Новоалексеевке Херсонской области. Мероприятие прошло под девизом "Этот мир мы дарим детям!". Праздник собрал десятки семей со всего Новоалексеевского района. Об этом РИА Новости Крым сообщил глава администрации населенного пункта Асан Алиев.
"На мероприятие люди приходили целыми семьями – от мала до велика, приехали со всего района. Но более всего порадовало, что удалось собрать так много детей всех возрастов, несмотря на неспокойные времена, подарить им радость и яркие эмоции", – поделился Алиев.
Глава района отметил, что подобный детский праздник удалось провести впервые за долгое время. Для юных жителей региона подготовили развлекательную программу с играми и подарками. В Доме культуры состоялся праздничный концерт с танцевальными и песенными номерами, которые подготовили местные коллективы. А на площади всех ждали угощения из блюд традиционной кухни.
"Праздник удался: было много смеха, счастливые детские лица и искренняя радость взрослых возможности собраться всем вместе и прекрасно провести время", – резюмировал Алиев и добавил, что такие мероприятия очень важны и для детей, и для взрослых.
Ранее в школах российской Херсонской области прозвучал
первый последний звонок.
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