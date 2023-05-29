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Симферополь замер в 7-балльных пробках - РИА Новости Крым, 29.05.2023
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Симферополь замер в 7-балльных пробках
Симферополь замер в 7-балльных пробках - РИА Новости Крым, 29.05.2023
Симферополь замер в 7-балльных пробках
Автомобильные заторы сковали движение по улицам Симферополя в понедельник вечером. Сервис "Яндекс. Пробки" оценивает плотность транспортного потока на 7 баллов. РИА Новости Крым, 29.05.2023
2023-05-29T18:40
2023-05-29T18:58
ситуация на дорогах крыма
симферополь
пробки в симферополе
транспорт
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Автомобильные заторы сковали движение по улицам Симферополя в понедельник вечером. Сервис "Яндекс. Пробки" оценивает плотность транспортного потока на 7 баллов.Так, пробки наблюдаются на проспектах Кирова и Победы, улицах Киевская, Маяковского, Севастопольская, Потемкинская, Ленина, Воровского, Александра Невского, Троллейбусная, Гоголя. Ряд участков на онлайн-карте ресурса окрашены в бордовый цвет."Стоят" также улицы Толстого, Калинина, Ялтинская, Объездная, Гагарина. Здесь дороги "горят" красным цветом.Днем 29 мая в Симферополе прошел сильный ливень, что усугубило ситуацию на дорогах. Власти объявили в городе режим повышенной готовности. До конца суток понедельника и во вторник в Крыму также ожидаются сильный ливень, гроза, град, шквальный ветер до 15-20 м/с.Читайте также на РИА Новости Крым:Непогода не отступит: в Крыму продлили штормовое предупреждениеВ Крыму ливни подтопили более 40 жилых домовГрозовые дожди и шквалы: на Керченской переправе объявлено штормовое
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ситуация на дорогах крыма, симферополь, пробки в симферополе, транспорт, новости крыма
Симферополь замер в 7-балльных пробках

Дороги Симферополя в понедельник вечером сковали 7-балльные пробки

18:40 29.05.2023 (обновлено: 18:58 29.05.2023)
 
© РИА Новости КрымПробки в Симферополе
Пробки в Симферополе - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Автомобильные заторы сковали движение по улицам Симферополя в понедельник вечером. Сервис "Яндекс. Пробки" оценивает плотность транспортного потока на 7 баллов.
Так, пробки наблюдаются на проспектах Кирова и Победы, улицах Киевская, Маяковского, Севастопольская, Потемкинская, Ленина, Воровского, Александра Невского, Троллейбусная, Гоголя. Ряд участков на онлайн-карте ресурса окрашены в бордовый цвет.
"Стоят" также улицы Толстого, Калинина, Ялтинская, Объездная, Гагарина. Здесь дороги "горят" красным цветом.
Днем 29 мая в Симферополе прошел сильный ливень, что усугубило ситуацию на дорогах. Власти объявили в городе режим повышенной готовности. До конца суток понедельника и во вторник в Крыму также ожидаются сильный ливень, гроза, град, шквальный ветер до 15-20 м/с.
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