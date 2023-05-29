https://crimea.ria.ru/20230529/simferopol-v-7-ballnykh-probkakh-1129061323.html

Симферополь замер в 7-балльных пробках

Симферополь замер в 7-балльных пробках - РИА Новости Крым, 29.05.2023

Симферополь замер в 7-балльных пробках

Автомобильные заторы сковали движение по улицам Симферополя в понедельник вечером. Сервис "Яндекс. Пробки" оценивает плотность транспортного потока на 7 баллов. РИА Новости Крым, 29.05.2023

2023-05-29T18:40

2023-05-29T18:40

2023-05-29T18:58

ситуация на дорогах крыма

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транспорт

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Автомобильные заторы сковали движение по улицам Симферополя в понедельник вечером. Сервис "Яндекс. Пробки" оценивает плотность транспортного потока на 7 баллов.Так, пробки наблюдаются на проспектах Кирова и Победы, улицах Киевская, Маяковского, Севастопольская, Потемкинская, Ленина, Воровского, Александра Невского, Троллейбусная, Гоголя. Ряд участков на онлайн-карте ресурса окрашены в бордовый цвет."Стоят" также улицы Толстого, Калинина, Ялтинская, Объездная, Гагарина. Здесь дороги "горят" красным цветом.Днем 29 мая в Симферополе прошел сильный ливень, что усугубило ситуацию на дорогах. Власти объявили в городе режим повышенной готовности. До конца суток понедельника и во вторник в Крыму также ожидаются сильный ливень, гроза, град, шквальный ветер до 15-20 м/с.Читайте также на РИА Новости Крым:Непогода не отступит: в Крыму продлили штормовое предупреждениеВ Крыму ливни подтопили более 40 жилых домовГрозовые дожди и шквалы: на Керченской переправе объявлено штормовое

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симферополь

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация на дорогах крыма, симферополь, пробки в симферополе, транспорт, новости крыма