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Главные новости Крыма: 29 мая - РИА Новости Крым, 29.05.2023
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Главные новости Крыма: 29 мая
Главные новости Крыма: 29 мая - РИА Новости Крым, 29.05.2023
Главные новости Крыма: 29 мая
Крым защищен от атак диверсантов. 12 лет тюрьмы за уничтожение редких растений. Симферополь в эпицентре шторма. Звуки стрельбы в Стрелецкой бухте Севастополя... РИА Новости Крым, 29.05.2023
2023-05-29T22:01
2023-05-29T22:01
главное за день
новости крыма
сергей аксенов
михаил развожаев
дтп
севастополь
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Крым защищен от атак диверсантов. 12 лет тюрьмы за уничтожение редких растений. Симферополь в эпицентре шторма. Звуки стрельбы в Стрелецкой бухте Севастополя. Две фуры слетели в кювет. На Бакальской косе утонули парень и девушка.О главных событиях и заявлениях дня на полуострове – в подборке РИА Новости Крым.Как Крым защищен от атак диверсантовВ Крыму предпринимаются более чем достаточные меры по предотвращению диверсионных атак на критически важные объекты региона. Об этом рассказал глава республики Сергей Аксенов."Меры предпринимаются более чем (достаточные), правоохранительная система работает слаженно, все структуры между собой взаимодействуют, все достаточно быстро. Очень много технических средств, которые работают над выявлением (ДРГ). Абсолютных гарантий дать, наверное, никто не может, но то, что делается все максимально возможное, это сто процентов", - сказал глава республики в интервью телеканалу "Россия 24".За уничтожение краснокнижных растений теперь можно сесть на 12 летНовые поправки, внесенные в уголовный кодекс России, предусматривают ужесточение наказания за уничтожение краснокнижных растений. Ранее такие преступления рассматривались в рамках административного кодекса, заявила во время видеомоста в пресс-центре Россия Новости Крым автор законопроекта, сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева."Минимальное наказание за нанесение вреда краснокнижным растениям, если нет отягощающих обстоятельств, - это четыре года лишения свободы. В случае, если это же преступление совершено с использованием своего должностного положения и если об этом было широко оповещено через интернет, например, то это является отягчающими вину обстоятельствами, и наказание будет более серьезное – до шести лет", - проинформировала она.Симферополь в эпицентре шторма и режим повышенной готовностиЛивни с грозой и градом обрушились на Симферополь в понедельник днем, объявлено новое штормовое предупреждение. Из-за непогоды комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций перевела городские службы в режим повышенной готовности."В связи с ухудшением погодных условий силы и средства муниципальных организаций переведены в режим повышенной готовности. Напомним, обо всех нештатных ситуациях на территории Симферополя следует сообщать в Единую дежурно-диспетчерскую службу города", - напомнили в администрации.Стрельба в Стрелецкой бухте СевастополяСтрельба в Стрелецкой бухте Севастополя в понедельник днем была связана с тренировками военных. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев."С 11:00 в районе Стрелецкой бухты в одной из воинских частей проходят тренировочные стрельбы военных. В городе все спокойно", - написал он в своем Telegram-канале.Губернатор призвал жителей и гостей города доверять только официальным источникам информации.Две фуры слетели в кювет в Крыму: есть погибший и раненыйВ Крыму произошло два ДТП с большегрузным транспортом, в результате один человек погиб и один получил травмы. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России."На трассе "Таврида" в районе села Донское водитель грузового автомобиля съехал в кювет. Сотрудники МЧС России передали пострадавшего специалистам скорой медицинской помощи и обеспечили пожарную безопасность аварийного участка", - говорится в Telegram-канале МЧС.Второе дорожное происшествие случилось недалеко от села Ишунь Красноперекопского района. По данным республиканского МВД, 52-летний водитель автомобиля MAN TGA с полуприцепом, двигаясь со стороны Джанкоя в направлении Красноперекопска, не выбрал безопасную скорость движения, выехал за пределы проезжей части, где допустил опрокидывание. "В результате дорожно-транспортного происшествия водитель получил травмы, не совместимые с жизнью", - сказали в ведомстве.На Бакальской косе в Крыму утонули парень и девушкаВ районе Бакальской косы утонули парень и девушка 2004 года рождения. Об этом сообщает глава администрации Раздольненского района Крыма Денис Олейник.По состоянию на 29 мая спасатели обнаружили труп девушки, поиски тела молодого человека в настоящее время продолжаются.По словам главы администрации района, для координации поисков был собран оперативный штаб, в который вошли представители администрации, МЧС, МВД, Госинспекции по маломерным судам и отряда "КРЫМ-СПАС". В поисковой операции задействовано 25 человек и два плавсредства.
https://crimea.ria.ru/20230529/ni-odna-banderovskaya-gadina-ne-stupit-na-krymskuyu-zemlyu--aksenov-1129044279.html
https://crimea.ria.ru/20230529/pogranichniki-zaderzhali-v-krymu-dvukh-boevikov-ukrainskogo-natsbata-1129052820.html
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главное за день, новости крыма, сергей аксенов, михаил развожаев, дтп, севастополь, происшествия
Главные новости Крыма: 29 мая

Новости Крыма: главные события и заявления понедельника, 29 мая

22:01 29.05.2023
 
© РИА Новости . Светлана Шевченко / Перейти в фотобанкАрхивное фото
Архивное фото - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© РИА Новости . Светлана Шевченко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Крым защищен от атак диверсантов. 12 лет тюрьмы за уничтожение редких растений. Симферополь в эпицентре шторма. Звуки стрельбы в Стрелецкой бухте Севастополя. Две фуры слетели в кювет. На Бакальской косе утонули парень и девушка.
О главных событиях и заявлениях дня на полуострове – в подборке РИА Новости Крым.

Как Крым защищен от атак диверсантов

В Крыму предпринимаются более чем достаточные меры по предотвращению диверсионных атак на критически важные объекты региона. Об этом рассказал глава республики Сергей Аксенов.
"Меры предпринимаются более чем (достаточные), правоохранительная система работает слаженно, все структуры между собой взаимодействуют, все достаточно быстро. Очень много технических средств, которые работают над выявлением (ДРГ). Абсолютных гарантий дать, наверное, никто не может, но то, что делается все максимально возможное, это сто процентов", - сказал глава республики в интервью телеканалу "Россия 24".
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
13:48
Ни одна бандеровская гадина не ступит на крымскую землю – Аксенов

За уничтожение краснокнижных растений теперь можно сесть на 12 лет

Новые поправки, внесенные в уголовный кодекс России, предусматривают ужесточение наказания за уничтожение краснокнижных растений. Ранее такие преступления рассматривались в рамках административного кодекса, заявила во время видеомоста в пресс-центре Россия Новости Крым автор законопроекта, сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева.
"Минимальное наказание за нанесение вреда краснокнижным растениям, если нет отягощающих обстоятельств, - это четыре года лишения свободы. В случае, если это же преступление совершено с использованием своего должностного положения и если об этом было широко оповещено через интернет, например, то это является отягчающими вину обстоятельствами, и наказание будет более серьезное – до шести лет", - проинформировала она.
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
16:39
Пограничники задержали в Крыму двух боевиков украинского нацбата

Симферополь в эпицентре шторма и режим повышенной готовности

Ливни с грозой и градом обрушились на Симферополь в понедельник днем, объявлено новое штормовое предупреждение. Из-за непогоды комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций перевела городские службы в режим повышенной готовности.
"В связи с ухудшением погодных условий силы и средства муниципальных организаций переведены в режим повышенной готовности. Напомним, обо всех нештатных ситуациях на территории Симферополя следует сообщать в Единую дежурно-диспетчерскую службу города", - напомнили в администрации.
Пусковая установка крымской противоградовой службы - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
16:59
Над Крымом выпущено больше ста ракет: как работает противоградовая служба

Стрельба в Стрелецкой бухте Севастополя

Стрельба в Стрелецкой бухте Севастополя в понедельник днем была связана с тренировками военных. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"С 11:00 в районе Стрелецкой бухты в одной из воинских частей проходят тренировочные стрельбы военных. В городе все спокойно", - написал он в своем Telegram-канале.
Губернатор призвал жителей и гостей города доверять только официальным источникам информации.
Работа ПВО ЮВО на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
15:43
Три дальнобойные ракеты Storm Shadow сбиты российской ПВО

Две фуры слетели в кювет в Крыму: есть погибший и раненый

В Крыму произошло два ДТП с большегрузным транспортом, в результате один человек погиб и один получил травмы. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.
"На трассе "Таврида" в районе села Донское водитель грузового автомобиля съехал в кювет. Сотрудники МЧС России передали пострадавшего специалистам скорой медицинской помощи и обеспечили пожарную безопасность аварийного участка", - говорится в Telegram-канале МЧС.
Второе дорожное происшествие случилось недалеко от села Ишунь Красноперекопского района. По данным республиканского МВД, 52-летний водитель автомобиля MAN TGA с полуприцепом, двигаясь со стороны Джанкоя в направлении Красноперекопска, не выбрал безопасную скорость движения, выехал за пределы проезжей части, где допустил опрокидывание.
"В результате дорожно-транспортного происшествия водитель получил травмы, не совместимые с жизнью", - сказали в ведомстве.
В Севастополе автомобиль такси влетел в столб – водитель в больнице
11:13
Таксист влетел в столб в Севастополе – водитель в больнице

На Бакальской косе в Крыму утонули парень и девушка

В районе Бакальской косы утонули парень и девушка 2004 года рождения. Об этом сообщает глава администрации Раздольненского района Крыма Денис Олейник.
По состоянию на 29 мая спасатели обнаружили труп девушки, поиски тела молодого человека в настоящее время продолжаются.
По словам главы администрации района, для координации поисков был собран оперативный штаб, в который вошли представители администрации, МЧС, МВД, Госинспекции по маломерным судам и отряда "КРЫМ-СПАС". В поисковой операции задействовано 25 человек и два плавсредства.
Подтопления после ливней в Крыму
17:32
Стихия обрушилась на Крым: подтоплены дом и участки
Главное за деньНовости КрымаСергей АксеновМихаил РазвожаевДТПСевастопольПроисшествия
 
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Заголовок открываемого материала
22:24Села Симферопольского района обесточены из-за непогоды
22:01Главные новости Крыма: 29 мая
21:55Главные события и заявления дня: 29 мая
21:34Соборную мечеть в столице Крыма расписывают художники из Турции
21:14Беспорядки в Косово: пострадали более 50 человек
20:57Крымчан ждет короткая рабочая неделя
20:39Чем опасен добор пассажиров и грузов на междугородние автобусы в Крыму
20:12Суд продлил арест наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу
19:51Под Симферополем появится завод по утилизации опасных медицинских отходов
19:38Звуки стрельбы в Севастополе – флот тренируется уничтожать диверсантов
19:19Что стоит за угрозами главы ГУР Буданова "ответить" России – эксперт
18:59В Севастополе пенсионерка отдала мошенникам 4 миллиона
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17:50ЧП на Бакальской косе в Крыму: Следком выясняет причины гибели пары
17:32Стихия обрушилась на Крым: подтоплены дом и участки
17:15Буданов заявил о скором ответе на ракетные удары России
16:59Над Крымом выпущено больше ста ракет: как работает противоградовая служба
16:49Две фуры слетели в кювет в Крыму: есть погибший и раненый
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