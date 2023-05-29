https://crimea.ria.ru/20230529/glavnye-novosti-kryma-29-maya-1129052541.html

Главные новости Крыма: 29 мая

Главные новости Крыма: 29 мая - РИА Новости Крым, 29.05.2023

Главные новости Крыма: 29 мая

Крым защищен от атак диверсантов. 12 лет тюрьмы за уничтожение редких растений. Симферополь в эпицентре шторма. Звуки стрельбы в Стрелецкой бухте Севастополя... РИА Новости Крым, 29.05.2023

2023-05-29T22:01

2023-05-29T22:01

2023-05-29T22:01

главное за день

новости крыма

сергей аксенов

михаил развожаев

дтп

севастополь

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/1d/1129054796_0:0:3035:1707_1920x0_80_0_0_81e9e2357a2617dd8f253e3ba1bc35ec.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Крым защищен от атак диверсантов. 12 лет тюрьмы за уничтожение редких растений. Симферополь в эпицентре шторма. Звуки стрельбы в Стрелецкой бухте Севастополя. Две фуры слетели в кювет. На Бакальской косе утонули парень и девушка.О главных событиях и заявлениях дня на полуострове – в подборке РИА Новости Крым.Как Крым защищен от атак диверсантовВ Крыму предпринимаются более чем достаточные меры по предотвращению диверсионных атак на критически важные объекты региона. Об этом рассказал глава республики Сергей Аксенов."Меры предпринимаются более чем (достаточные), правоохранительная система работает слаженно, все структуры между собой взаимодействуют, все достаточно быстро. Очень много технических средств, которые работают над выявлением (ДРГ). Абсолютных гарантий дать, наверное, никто не может, но то, что делается все максимально возможное, это сто процентов", - сказал глава республики в интервью телеканалу "Россия 24".За уничтожение краснокнижных растений теперь можно сесть на 12 летНовые поправки, внесенные в уголовный кодекс России, предусматривают ужесточение наказания за уничтожение краснокнижных растений. Ранее такие преступления рассматривались в рамках административного кодекса, заявила во время видеомоста в пресс-центре Россия Новости Крым автор законопроекта, сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева."Минимальное наказание за нанесение вреда краснокнижным растениям, если нет отягощающих обстоятельств, - это четыре года лишения свободы. В случае, если это же преступление совершено с использованием своего должностного положения и если об этом было широко оповещено через интернет, например, то это является отягчающими вину обстоятельствами, и наказание будет более серьезное – до шести лет", - проинформировала она.Симферополь в эпицентре шторма и режим повышенной готовностиЛивни с грозой и градом обрушились на Симферополь в понедельник днем, объявлено новое штормовое предупреждение. Из-за непогоды комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций перевела городские службы в режим повышенной готовности."В связи с ухудшением погодных условий силы и средства муниципальных организаций переведены в режим повышенной готовности. Напомним, обо всех нештатных ситуациях на территории Симферополя следует сообщать в Единую дежурно-диспетчерскую службу города", - напомнили в администрации.Стрельба в Стрелецкой бухте СевастополяСтрельба в Стрелецкой бухте Севастополя в понедельник днем была связана с тренировками военных. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев."С 11:00 в районе Стрелецкой бухты в одной из воинских частей проходят тренировочные стрельбы военных. В городе все спокойно", - написал он в своем Telegram-канале.Губернатор призвал жителей и гостей города доверять только официальным источникам информации.Две фуры слетели в кювет в Крыму: есть погибший и раненыйВ Крыму произошло два ДТП с большегрузным транспортом, в результате один человек погиб и один получил травмы. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России."На трассе "Таврида" в районе села Донское водитель грузового автомобиля съехал в кювет. Сотрудники МЧС России передали пострадавшего специалистам скорой медицинской помощи и обеспечили пожарную безопасность аварийного участка", - говорится в Telegram-канале МЧС.Второе дорожное происшествие случилось недалеко от села Ишунь Красноперекопского района. По данным республиканского МВД, 52-летний водитель автомобиля MAN TGA с полуприцепом, двигаясь со стороны Джанкоя в направлении Красноперекопска, не выбрал безопасную скорость движения, выехал за пределы проезжей части, где допустил опрокидывание. "В результате дорожно-транспортного происшествия водитель получил травмы, не совместимые с жизнью", - сказали в ведомстве.На Бакальской косе в Крыму утонули парень и девушкаВ районе Бакальской косы утонули парень и девушка 2004 года рождения. Об этом сообщает глава администрации Раздольненского района Крыма Денис Олейник.По состоянию на 29 мая спасатели обнаружили труп девушки, поиски тела молодого человека в настоящее время продолжаются.По словам главы администрации района, для координации поисков был собран оперативный штаб, в который вошли представители администрации, МЧС, МВД, Госинспекции по маломерным судам и отряда "КРЫМ-СПАС". В поисковой операции задействовано 25 человек и два плавсредства.

https://crimea.ria.ru/20230529/ni-odna-banderovskaya-gadina-ne-stupit-na-krymskuyu-zemlyu--aksenov-1129044279.html

https://crimea.ria.ru/20230529/pogranichniki-zaderzhali-v-krymu-dvukh-boevikov-ukrainskogo-natsbata-1129052820.html

https://crimea.ria.ru/20230529/nad-krymom-vypuscheno-bolshe-sta-raket-kak-rabotaet-protivogradovaya-sluzhba-1129053506.html

https://crimea.ria.ru/20230529/tri-dalnoboynye-rakety-storm-shadow-sbity-rossiyskoy-pvo-1129050663.html

https://crimea.ria.ru/20230529/taksist-vletel-v-stolb-v-sevastopole--voditel-v-bolnitse-1129038317.html

https://crimea.ria.ru/20230529/stikhiya-obrushilas-na-krym-podtopleny-dom-i-uchastki-1129059261.html

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, новости крыма, сергей аксенов, михаил развожаев, дтп, севастополь, происшествия