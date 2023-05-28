https://crimea.ria.ru/20230528/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-28-maya-1129031668.html

Главные события и заявления дня: 28 мая

Главные события и заявления дня: 28 мая - РИА Новости Крым, 28.05.2023

Главные события и заявления дня: 28 мая

В Турции состоялся второй тур президентских выборов. Ночная воздушная тревога на Украине: по городам прокатилась серия взрывов. Украинские беспилотники целились РИА Новости Крым, 28.05.2023

2023-05-28T19:55

2023-05-28T19:55

2023-05-28T19:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. В Турции состоялся второй тур президентских выборов. Ночная воздушная тревога на Украине: по городам прокатилась серия взрывов. Украинские беспилотники целились в Ильинский НПЗ на Кубани – нападение отражено. Крупнейшего провайдера Крыма "Миранда-медиа" атаковали хакеры. В составе напавшей на Белгородскую область диверсионной группы были поляки и американцы. Лавров прокомментировал возможную поставку Киеву F-16.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.В Турции прошел второй тур выборов президентаВ воскресенье в Турции состоялся второй тур выборов. За президентское кресло боролись действующий турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и единый кандидат от оппозиционного блока Кемаль Кылычдароглу. Избирательные участки открылись в 8:00 по местному времени (совпадает с мск) и закрылись в 17:00. Комиссии приступили к подсчету голосов.Голосование прошло без серьезных эксцессов. По словам председателя Высшего избирательного совета Ахмета Йенера, выборы прошли спокойно, "неблагоприятных ситуаций не зафиксировано". Наблюдалась высокая активность избирателей.По всей стране были установлены свыше 191 тысячи избирательных урн. Число избирателей превышало 60 миллионов человек.Мощные взрывы в Киеве и других городах УкраиныНочью на большей части территории Украины была объявлена воздушная тревога. По данным СМИ, мощные взрывы произошли в Киеве, Житомирской, Сумской и Черкасской областях.Мэр столицы Виталий Кличко заявил о разрушении склада в Голосеевском районе в результате пожара после серии взрывов в городе. Возник пожар на площади 700 квадратных метров. Разрушены строительные конструкции на общей площади 1 тыс. квадратных метров.Также повреждения зафиксированы в Никополе Днепропетровской области.Информации от Минобороны России по поводу взрывов на Украине в воскресенье не поступало.Атака украинских дронов на нефтезавод на КубаниВСУ предприняли очередную попытку атаковать Ильский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Краснодарском крае. В ночь на воскресенье несколько беспилотников приблизились к предприятию, но были своевременно нейтрализованы. Повреждения инфраструктуры НПЗ не произошло, возникшее задымление оперативно ликвидировали дежурные службы завода. Пострадавших нетЭто уже не первая попытка атаки на Ильский НПЗ. 4 мая на предприятии загорелись резервуары с нефтепродуктами. Тогда, по данным РИА Новости, на предприятие упало четыре беспилотника, один из которых не взорвался. Пожар был потушен, никто не пострадал. 5 мая сообщалось о еще одном подобном происшествии и новом возгорании.Кибератака на провайдера "Миранда-медиа" в КрымуИнформационные и сетевые ресурсы крупнейшего в Крыму провайдера "Миранда-медиа" подверглись крупнейшей за историю его работы хакерской атаке, заявили в компании. На устранение ее последствий потребовалось 16 часов. Кроме того, была совершена попытка уничтожения инфраструктуры конвергентного оператора связи.По словам генерального директора компании Ивана Зимы, сегодня полностью восстановлена сетевая инфраструктура, а информационные сервисы в целях безопасности доступны частично.Клиентам могут быть недоступны некоторые сервисы, включая и оплату услуг, но им будет предоставлена компенсация, заверили в офисе провайдера.В нападении на Белгородскую область участвовали наемники из Польши и СШАГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в воскресенье навестил в больницах пострадавших при нападении украинской диверсионной группы на Грайворонский район. Как рассказала главе региона местная жительница, мужа которой убили диверсанты, в составе ДРГ, помимо украинцев, участвовали американцы и поляки.Он также проведал других раненых и пообщался с местными жителями. По словам Гладкова, "все рассказы от увиденного и пережитого очень тяжелые, особенно тех, кто был ранен, но не мог выбраться из подвалов много часов на захваченной ДРГ территории".Лавров: F-16 для Украины – игра с огнемГлава МИД России Сергей Лавров назвал неприемлемой эскалацией и "игрой с огнем" вероятную поставку Украине американских истребителей F-16. Он отметил, что на Западе есть люди, которые это понимают, но диктует все Вашингтон, Лондон и их сателлиты внутри Евросоюза. Руководитель ведомства также выразил надежду, что разумные люди все-таки будут отходить от безоглядной поддержки неонацистского режима, который сам Запад и создал.

https://crimea.ria.ru/20230528/vybory-v-turtsii-skolko-golosov-poluchayut-erdogan-i-kylychdaroglu-1129032805.html

https://crimea.ria.ru/20230528/protiv-rossii-vedetsya-voyna-po-vsem-frontam--kreml-1129025399.html

https://crimea.ria.ru/20230528/silnye-livni-so-shkvalami-i-gradom-obrushatsya-na-krym--1129022978.html

https://crimea.ria.ru/20230528/zelenskiy-khochet-polnostyu-zapretit-torgovlyu-s-iranom-na-50-let-1129021538.html

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