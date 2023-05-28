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В Турции стартовал второй тур выборов президента - РИА Новости Крым, 28.05.2023
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В Турции стартовал второй тур выборов президента
В Турции стартовал второй тур выборов президента - РИА Новости Крым, 28.05.2023
В Турции стартовал второй тур выборов президента
Голосование во втором туре президентских выборов в Турции началось без нарушений, ожидается высокая активность избирателей, заявил министр юстиции страны Бекир... РИА Новости Крым, 28.05.2023
2023-05-28T09:35
2023-05-28T09:35
турция
политика
выборы
реджеп тайип эрдоган
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости Крым. Голосование во втором туре президентских выборов в Турции началось без нарушений, ожидается высокая активность избирателей, заявил министр юстиции страны Бекир Боздаг. Об этом пишет РИА Новости.Второй тур президентских выборов начался в воскресенье в Турции в 08:00 по местному времени (совпадает с мск), в нем принимают участие действующий глава государства Тайип Эрдоган и единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу.Согласно результатам социологического опроса центра Özdemir Araştırma, опубликованным 22 мая, Эрдогана во втором туре выборов готовы поддержать более 54% избирателей, Кемаля Кылычдароглу – около 46%.На выборах, прошедших 14 мая, действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган получил 49,24% голосов, его оппонент Кемаль Кылычдароглу — 45,06%. Избирком страны признал недействительными более миллиона бюллетеней. Из-за того, что ни один из кандидатов в президенты не набрал 50% голосов, в стране был назначен второй тур выборов. Читайте также на РИА Новости Крым:Выборы в Турции: будет ли "майдан" и сможет ли Эрдоган удержать властьЕсли Эрдоган победит: чего ждать России от США – мнениеОппозиция готовится к майдану: эксперт об итогах выборов в ТурцииВторой тур выборов: кто станет президентом Турции и чего ждать дальше
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турция, политика, выборы, реджеп тайип эрдоган, кемаль кылычдароглу, в мире, новости
В Турции стартовал второй тур выборов президента

Турция выбирает президента: избирательные участки открылись, начался второй тур выборов

09:35 28.05.2023
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкII тур президентских выборов в Турции
II тур президентских выборов в Турции - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
© РИА Новости . Павел Бедняков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости Крым. Голосование во втором туре президентских выборов в Турции началось без нарушений, ожидается высокая активность избирателей, заявил министр юстиции страны Бекир Боздаг. Об этом пишет РИА Новости.
Второй тур президентских выборов начался в воскресенье в Турции в 08:00 по местному времени (совпадает с мск), в нем принимают участие действующий глава государства Тайип Эрдоган и единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу.
Согласно результатам социологического опроса центра Özdemir Araştırma, опубликованным 22 мая, Эрдогана во втором туре выборов готовы поддержать более 54% избирателей, Кемаля Кылычдароглу – около 46%.
На выборах, прошедших 14 мая, действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган получил 49,24% голосов, его оппонент Кемаль Кылычдароглу — 45,06%. Избирком страны признал недействительными более миллиона бюллетеней. Из-за того, что ни один из кандидатов в президенты не набрал 50% голосов, в стране был назначен второй тур выборов.
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