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В Турции стартовал второй тур выборов президента

В Турции стартовал второй тур выборов президента - РИА Новости Крым, 28.05.2023

В Турции стартовал второй тур выборов президента

Голосование во втором туре президентских выборов в Турции началось без нарушений, ожидается высокая активность избирателей, заявил министр юстиции страны Бекир... РИА Новости Крым, 28.05.2023

2023-05-28T09:35

2023-05-28T09:35

2023-05-28T09:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости Крым. Голосование во втором туре президентских выборов в Турции началось без нарушений, ожидается высокая активность избирателей, заявил министр юстиции страны Бекир Боздаг. Об этом пишет РИА Новости.Второй тур президентских выборов начался в воскресенье в Турции в 08:00 по местному времени (совпадает с мск), в нем принимают участие действующий глава государства Тайип Эрдоган и единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу.Согласно результатам социологического опроса центра Özdemir Araştırma, опубликованным 22 мая, Эрдогана во втором туре выборов готовы поддержать более 54% избирателей, Кемаля Кылычдароглу – около 46%.На выборах, прошедших 14 мая, действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган получил 49,24% голосов, его оппонент Кемаль Кылычдароглу — 45,06%. Избирком страны признал недействительными более миллиона бюллетеней. Из-за того, что ни один из кандидатов в президенты не набрал 50% голосов, в стране был назначен второй тур выборов. Читайте также на РИА Новости Крым:Выборы в Турции: будет ли "майдан" и сможет ли Эрдоган удержать властьЕсли Эрдоган победит: чего ждать России от США – мнениеОппозиция готовится к майдану: эксперт об итогах выборов в ТурцииВторой тур выборов: кто станет президентом Турции и чего ждать дальше

турция

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

турция, политика, выборы, реджеп тайип эрдоган, кемаль кылычдароглу, в мире, новости