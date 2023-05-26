https://crimea.ria.ru/20230526/v-tuapse-proizoshlo-zemletryasenie-magnitudoy-44-1128970723.html

В Туапсе произошло землетрясение магнитудой 4,4

В Туапсе произошло землетрясение магнитудой 4,4 - РИА Новости Крым, 26.05.2023

В Туапсе произошло землетрясение магнитудой 4,4

Землетрясение магнитудой 4, 4 зафиксировали в Единой геофизической службе РАН, было четыре подземных толчка в Черном море вблизи Туапсе. РИА Новости Крым, 26.05.2023

2023-05-26T08:22

2023-05-26T08:22

2023-05-26T08:49

землетрясение

землетрясение в черном море

туапсе

кубань

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черное море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 4, 4 зафиксировали в Единой геофизической службе РАН, было четыре подземных толчка в Черном море вблизи Туапсе.Первое землетрясение произошло в 22.02 25 мая на глубине 5 км магнитудой 4,4, ощущалось как 5 баллов. Это был самый сильный толчок из четырех. От жителей поступило 13 обращений. Объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме, погибших и пострадавших нет.Землетрясениями занимается Бог: как в Крыму следят за сейсмикой >>По данным ЕГС, второй толчок магнитудой 3,6 зафиксирован в 22.20, третий - в 23.31 магнитудой 3,8, четвертый в 01.49 – магнитудой 3,6. Все они произошли на глубине 5 км. Их зарегистрировали более 10 сейсмостанций.Читайте также на РИА Новости Крым:"Увидеть" землетрясение можно в радиотелескоп и по шуму пчелНеожиданный расклад: могут ли "проснуться" крымские вулканыСейсмолог предрек миру "мегаземлетрясение"

https://crimea.ria.ru/20230515/zemletryasenie-proizoshlo-vozle-tuapse-1128721386.html

туапсе

кубань

краснодарский край

черное море

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землетрясение, землетрясение в черном море, туапсе, кубань, краснодарский край, черное море, происшествия, новости