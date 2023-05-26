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В Туапсе произошло землетрясение магнитудой 4,4 - РИА Новости Крым, 26.05.2023
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В Туапсе произошло землетрясение магнитудой 4,4
В Туапсе произошло землетрясение магнитудой 4,4 - РИА Новости Крым, 26.05.2023
В Туапсе произошло землетрясение магнитудой 4,4
Землетрясение магнитудой 4, 4 зафиксировали в Единой геофизической службе РАН, было четыре подземных толчка в Черном море вблизи Туапсе. РИА Новости Крым, 26.05.2023
2023-05-26T08:22
2023-05-26T08:49
землетрясение
землетрясение в черном море
туапсе
кубань
краснодарский край
черное море
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 4, 4 зафиксировали в Единой геофизической службе РАН, было четыре подземных толчка в Черном море вблизи Туапсе.Первое землетрясение произошло в 22.02 25 мая на глубине 5 км магнитудой 4,4, ощущалось как 5 баллов. Это был самый сильный толчок из четырех. От жителей поступило 13 обращений. Объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме, погибших и пострадавших нет.Землетрясениями занимается Бог: как в Крыму следят за сейсмикой &gt;&gt;По данным ЕГС, второй толчок магнитудой 3,6 зафиксирован в 22.20, третий - в 23.31 магнитудой 3,8, четвертый в 01.49 – магнитудой 3,6. Все они произошли на глубине 5 км. Их зарегистрировали более 10 сейсмостанций.Читайте также на РИА Новости Крым:"Увидеть" землетрясение можно в радиотелескоп и по шуму пчелНеожиданный расклад: могут ли "проснуться" крымские вулканыСейсмолог предрек миру "мегаземлетрясение"
https://crimea.ria.ru/20230515/zemletryasenie-proizoshlo-vozle-tuapse-1128721386.html
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землетрясение, землетрясение в черном море, туапсе, кубань, краснодарский край, черное море, происшествия, новости
В Туапсе произошло землетрясение магнитудой 4,4

Четыре подземных толчка произошли в Черном море вблизи Туапсе

08:22 26.05.2023 (обновлено: 08:49 26.05.2023)
 
© РИА Новости КрымЗемлетрясение
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 4, 4 зафиксировали в Единой геофизической службе РАН, было четыре подземных толчка в Черном море вблизи Туапсе.
Первое землетрясение произошло в 22.02 25 мая на глубине 5 км магнитудой 4,4, ощущалось как 5 баллов. Это был самый сильный толчок из четырех. От жителей поступило 13 обращений. Объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме, погибших и пострадавших нет.
Землетрясениями занимается Бог: как в Крыму следят за сейсмикой >>
По данным ЕГС, второй толчок магнитудой 3,6 зафиксирован в 22.20, третий - в 23.31 магнитудой 3,8, четвертый в 01.49 – магнитудой 3,6. Все они произошли на глубине 5 км. Их зарегистрировали более 10 сейсмостанций.
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ЗемлетрясениеЗемлетрясение в Черном мореТуапсеКубаньКраснодарский крайЧерное мореПроисшествияНовости
 
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