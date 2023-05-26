https://crimea.ria.ru/20230526/glavnye-novosti-kryma-26-maya-1128998631.html

Главные новости Крыма: 26 мая

Главные новости Крыма: 26 мая - РИА Новости Крым, 26.05.2023

Главные новости Крыма: 26 мая

В Крыму грузовик рухнул на здание – четверо в больнице. Ограничений по COVID в Крыму больше нет. В Севастополь со спецзадания вернулся корабль-разведчик "Иван... РИА Новости Крым, 26.05.2023

2023-05-26T22:05

2023-05-26T22:05

2023-05-26T22:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. В Крыму грузовик рухнул на здание – четверо в больнице. Ограничений по COVID в Крыму больше нет. В Севастополь со спецзадания вернулся корабль-разведчик "Иван Хурс". Крупная авария на сетях лишила абонентов в Крыму интернета. Шторм с ливнями и градом бушует в Крыму.О главных событиях и заявлениях дня на полуострове – в подборке РИА Новости Крым.В Крыму грузовик рухнул на здание – четверо пострадавшихНесовершеннолетний мальчик и трое работников административного здания на улице Блюхера в Ялте пострадали из-за вылетевшего с дороги грузовика. Все четверо в больнице. Первой информацию об инциденте обнародовала мэр Ялты Янина Павленко. Она сообщила, что один из пострадавших молодой парень, и он в тяжелом состоянии."Пациентом занимается мультидисциплинарная бригада. Остальным трем пострадавшим также оказывается медицинская помощь в полном объеме", – сообщила Павленко.По факту ДТП прокуратура Крыма организовала проверку. Позже в Госавтоинспекции уточнили, что тяжелый пациент – ребенок 2008 года рождения. Он шел по тротуару мимо здания абонентского отдела, когда грузовик на скорости вынесло с дороги туда, где находились люди."Водитель не учел скоростной режим, интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные условия, выехал за пределы проезжей части и совершил опрокидывание", – рассказали в республиканском главке МВД. Ограничений по COVID в Крыму больше нетВ Крыму сняты все ограничения по COVID-19. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов."Подписал указ о снятии всех ограничительных мер, введенных в Республике Крым из-за пандемии коронавируса. Соответствующий документ опубликован на портале правительства региона", – сообщил Аксенов. В Севастополь со спецзадания вернулся корабль-разведчик "Иван Хурс"Разведывательный корабль ЧФ "Иван Хурс", на днях атакованный беспилотниками в исключительной экономической зоне Турции во время выполнения специальных задач, вернулся в пункт постоянного базирования – в Севастополь. Об этом сообщили в Минобороны России."Экипаж СРК "Иван Хурс" Черноморского флота завершил плановый переход из района выполнения задач в пункт постоянной дислокации Севастополь... В пункте базирования корабль пополнит материальные запасы, после чего продолжит выполнение задач по предназначению", – говорится в сообщении.В ведомстве также рассказали об особенностях встречи корабля в Севастопольской бухте. Крупная авария на сетях лишила абонентов в Крыму интернетаВ Крыму пропал интернет от крупнейшего провайдера "Миранда-медиа", об этом сообщили в Мининформе республики."На сети крупнейшего оператора связи Республики Крым ООО "Миранда-медиа" произошла авария", – говорится в сообщении.В министерстве отметили, что работу планируется восстановить в течение часа. При этом помощник главы Крыма Олег Крючков заявил, что на ликвидацию аварии потребуется несколько часов. Шторм с ливнями и градом идет на КрымСильные дожди с градом и шквалистым ветром будут идти в Крыму в ближайшие три дня, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России."По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 26, 27 и 28 мая в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 м/с", – говорится в сообщении.Спасатели также предупредили о возможности подтоплений, сообщив, что на реках северного предгорья Крыма и ЮБК ожидается подъем уровня воды на 0,5 –1,5 метра.

https://crimea.ria.ru/20230526/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-26-maya-1128998423.html

https://crimea.ria.ru/20230526/kak-skripach-iz-kryma-stal-operatorom-bespilotnika-i-chto-dumaet-ob-svo-1128996436.html

https://crimea.ria.ru/20230526/kogda-v-evpatorii-dadut-vodu-1128996742.html

https://crimea.ria.ru/20230526/reki-na-dorogakh-i-lyudi-bosikom-ulitsy-simferopolya-ushli-pod-vodu-1128988196.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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