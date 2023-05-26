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Корабль-разведчик "Иван Хурс" вернулся в Севастополь

Корабль-разведчик "Иван Хурс" вернулся в Севастополь - РИА Новости Крым, 26.05.2023

Корабль-разведчик "Иван Хурс" вернулся в Севастополь

Разведывательный корабль ЧФ "Иван Хурс", на днях атакованный беспилотниками в исключительной экономической зоне Турции во время выполнения специальных задач,... РИА Новости Крым, 26.05.2023

2023-05-26T20:28

2023-05-26T20:28

2023-05-26T20:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. Разведывательный корабль ЧФ "Иван Хурс", на днях атакованный беспилотниками в исключительной экономической зоне Турции во время выполнения специальных задач, вернулся в пункт постоянного базирования – в Севастополь. Об этом сообщили в Минобороны России.Отмечается, что заход корабля в Севастопольскую бухту совпал с памятной в истории Черноморского флота датой – подвигом экипажа брига "Меркурий". 26 мая 1829 года легендарный корабль под командованием капитан-лейтенанта Александра Казарского вышел победителем из неравного боя с двумя турецкими кораблями."В связи с памятной датой при заходе в базу разведывательного корабля "Иван Хурс" на Константиновской батарее была поднята историческая реплика флага брига "Меркурий", как символ преемственности боевых традиций моряков Черноморского флота", – отметили в ведомстве."Иван Хурс" находился акватории Черного моря с конца апреля. Экипаж корабля выполнял задачи по обеспечению безопасности функционирования газовых трубопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток" в исключительной экономической зоне Турецкой Республики, а также вел мониторинг надводной обстановки в юго-западной части Черного моря для обеспечения безопасности судоходства в рамках "зерновой сделки".24 мая три украинских беспилотных быстроходных катера предприняли попытку атаковать СКР. Инцидент произошел в 140 км северо-восточнее пролива Босфор. Все беспилотники были уничтожены огнем из штатного вооружения корабля – 14,5 мм турельных пулеметных установок. Читайте также на РИА Новости Крым:Черноморский флот усилил защиту Крыма от атак беспилотников ВСУ Проект исторической реплики брига "Меркурий" в Севастополе почти готовПатрульный корабль ЧФ провел одиночный бой в море

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