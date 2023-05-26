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Крупная авария произошла на сетях крымского провайдера "Миранда-медиа"
Крупная авария произошла на сетях крымского провайдера "Миранда-медиа" - РИА Новости Крым, 26.05.2023
Крупная авария произошла на сетях крымского провайдера "Миранда-медиа"
В Крыму из-за аварии на сети пропал интернет, который предоставляет крупнейший на полуострове провайдер "Миранда-медиа". Об этом сообщили в Министерстве... РИА Новости Крым, 26.05.2023
2023-05-26T19:46
2023-05-26T19:46
2023-05-26T19:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. В Крыму из-за аварии на сети пропал интернет, который предоставляет крупнейший на полуострове провайдер "Миранда-медиа". Об этом сообщили в Министерстве информации и связи РК.При этом, помощник главы Крыма Олег Крючков сообщил в своем Telegram-канале, что ликвидируют аварию в течение нескольких часов.Ранее в сети стали появляться сообщения от пользователей об отсутствии интернета и перебоях с сотовой связью.Стало известно также, что вечером 26 мая пропал интернет в Мелитополе."В Мелитополе в пятницу вечером пропала интернет-связь. Подключения к сети нет ни по мобильной связи, ни по стационарной. Также нет ТВ-сигнала", – пишет РИА Новости.Отмечается, что причины проблемы пока неизвестны.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский оператор связи заходит в новые регионы РоссииШквалы, грозы и град: на Крым надвигается затяжная буряПочему в Симферополе ночью пропал свет
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крым, новости крыма, происшествия, миранда-медиа, интернет, мелитополь, олег крючков, мининформ крыма
Крупная авария произошла на сетях крымского провайдера "Миранда-медиа"
В Крыму пропал интернет от крупнейшего провайдера "Миранда-медиа" – Мининформ РК
19:46 26.05.2023 (обновлено: 19:49 26.05.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. В Крыму из-за аварии на сети пропал интернет, который предоставляет крупнейший на полуострове провайдер "Миранда-медиа". Об этом сообщили в Министерстве информации и связи РК.
"На сети крупнейшего оператора связи Республики Крым ООО "Миранда-медиа" произошла авария. Работоспособность планируется восстановить в течении часа", - говорится в сообщении.
При этом, помощник главы Крыма Олег Крючков сообщил в своем Telegram-канале, что ликвидируют аварию в течение нескольких часов.
Ранее в сети стали появляться сообщения от пользователей об отсутствии интернета и перебоях с сотовой связью.
Стало известно также, что вечером 26 мая пропал интернет в Мелитополе.
"В Мелитополе в пятницу вечером пропала интернет-связь. Подключения к сети нет ни по мобильной связи, ни по стационарной. Также нет ТВ-сигнала", – пишет РИА Новости.
Отмечается, что причины проблемы пока неизвестны.
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