Рейтинг@Mail.ru
Крупная авария произошла на сетях крымского провайдера "Миранда-медиа" - РИА Новости Крым, 26.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230526/krupnaya-avariya-proizoshla-na-setyakh-krymskogo-provaydera-miranda-media-1128997428.html
Крупная авария произошла на сетях крымского провайдера "Миранда-медиа"
Крупная авария произошла на сетях крымского провайдера "Миранда-медиа" - РИА Новости Крым, 26.05.2023
Крупная авария произошла на сетях крымского провайдера "Миранда-медиа"
В Крыму из-за аварии на сети пропал интернет, который предоставляет крупнейший на полуострове провайдер "Миранда-медиа". Об этом сообщили в Министерстве... РИА Новости Крым, 26.05.2023
2023-05-26T19:46
2023-05-26T19:49
крым
новости крыма
происшествия
миранда-медиа
интернет
мелитополь
олег крючков
мининформ крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111690/89/1116908920_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_6a1d6a7ac90500771634374e312a55a0.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. В Крыму из-за аварии на сети пропал интернет, который предоставляет крупнейший на полуострове провайдер "Миранда-медиа". Об этом сообщили в Министерстве информации и связи РК.При этом, помощник главы Крыма Олег Крючков сообщил в своем Telegram-канале, что ликвидируют аварию в течение нескольких часов.Ранее в сети стали появляться сообщения от пользователей об отсутствии интернета и перебоях с сотовой связью.Стало известно также, что вечером 26 мая пропал интернет в Мелитополе."В Мелитополе в пятницу вечером пропала интернет-связь. Подключения к сети нет ни по мобильной связи, ни по стационарной. Также нет ТВ-сигнала", – пишет РИА Новости.Отмечается, что причины проблемы пока неизвестны.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский оператор связи заходит в новые регионы РоссииШквалы, грозы и град: на Крым надвигается затяжная буряПочему в Симферополе ночью пропал свет
крым
мелитополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111690/89/1116908920_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_627c5ac4ee0a73431ef2e26c44ff35d4.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, происшествия, миранда-медиа, интернет, мелитополь, олег крючков, мининформ крыма
Крупная авария произошла на сетях крымского провайдера "Миранда-медиа"

В Крыму пропал интернет от крупнейшего провайдера "Миранда-медиа" – Мининформ РК

19:46 26.05.2023 (обновлено: 19:49 26.05.2023)
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкСетевой интернет-кабель
Сетевой интернет-кабель - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. В Крыму из-за аварии на сети пропал интернет, который предоставляет крупнейший на полуострове провайдер "Миранда-медиа". Об этом сообщили в Министерстве информации и связи РК.
"На сети крупнейшего оператора связи Республики Крым ООО "Миранда-медиа" произошла авария. Работоспособность планируется восстановить в течении часа", - говорится в сообщении.
При этом, помощник главы Крыма Олег Крючков сообщил в своем Telegram-канале, что ликвидируют аварию в течение нескольких часов.
Ранее в сети стали появляться сообщения от пользователей об отсутствии интернета и перебоях с сотовой связью.
Стало известно также, что вечером 26 мая пропал интернет в Мелитополе.
"В Мелитополе в пятницу вечером пропала интернет-связь. Подключения к сети нет ни по мобильной связи, ни по стационарной. Также нет ТВ-сигнала", – пишет РИА Новости.
Отмечается, что причины проблемы пока неизвестны.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крымский оператор связи заходит в новые регионы России
Шквалы, грозы и град: на Крым надвигается затяжная буря
Почему в Симферополе ночью пропал свет
КрымНовости КрымаПроисшествияМиранда-медиаИнтернетМелитопольОлег КрючковМининформ Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:46Крупная авария произошла на сетях крымского провайдера "Миранда-медиа"
19:41Закон о СЭЗ для новых регионов примут досрочно по примеру Крыма – Путин
19:21Когда в Евпатории дадут воду
19:05Как скрипач из Крыма стал оператором беспилотника и что думает об СВО
18:43В Ялте открыли мемориал героям СВО
18:12Бизнесвумен из Краснодара похитила у ялтинцев 50 млн рублей
17:43МВД возобновляет оформление биометрических загранпаспортов
17:21Женщинам – здоровье, мужчинам – кино: зачем крымчане "сидят" в интернете
17:14Пострадал ребенок – подробности аварии с грузовиком в Ялте
17:08Проект исторической реплики брига "Меркурий" в Севастополе почти готов
16:35ВСУ потеряли еще около 450 военных
15:47Российские силы ПВО сбили две крылатые ракеты Storm и ракету "Гром-2"
15:37Жгли медицинские отходы: в Севастополе остановили отравляющее предприятие
15:17Российские военные ракетным ударом уничтожили склады боеприпасов ВСУ
14:54Реки на дорогах и люди босиком: улицы Симферополя ушли под воду
14:51Женщина пострадала при атаке ВСУ на Белгородскую область
14:40Авария в Сакском районе: без газа почти 1300 абонентов
14:24В Ялте КамАЗ рухнул на здание: четыре человека в больнице
14:17Из Крыма незаконно продали афалину – делом занялся Росприроднадзор
13:42Причина взрывов в Краснодаре - падение беспилотников
Лента новостейМолния