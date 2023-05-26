https://crimea.ria.ru/20230526/krupnaya-avariya-proizoshla-na-setyakh-krymskogo-provaydera-miranda-media-1128997428.html

Крупная авария произошла на сетях крымского провайдера "Миранда-медиа"

Крупная авария произошла на сетях крымского провайдера "Миранда-медиа" - РИА Новости Крым, 26.05.2023

Крупная авария произошла на сетях крымского провайдера "Миранда-медиа"

В Крыму из-за аварии на сети пропал интернет, который предоставляет крупнейший на полуострове провайдер "Миранда-медиа". Об этом сообщили в Министерстве... РИА Новости Крым, 26.05.2023

2023-05-26T19:46

2023-05-26T19:46

2023-05-26T19:49

крым

новости крыма

происшествия

миранда-медиа

интернет

мелитополь

олег крючков

мининформ крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111690/89/1116908920_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_6a1d6a7ac90500771634374e312a55a0.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. В Крыму из-за аварии на сети пропал интернет, который предоставляет крупнейший на полуострове провайдер "Миранда-медиа". Об этом сообщили в Министерстве информации и связи РК.При этом, помощник главы Крыма Олег Крючков сообщил в своем Telegram-канале, что ликвидируют аварию в течение нескольких часов.Ранее в сети стали появляться сообщения от пользователей об отсутствии интернета и перебоях с сотовой связью.Стало известно также, что вечером 26 мая пропал интернет в Мелитополе."В Мелитополе в пятницу вечером пропала интернет-связь. Подключения к сети нет ни по мобильной связи, ни по стационарной. Также нет ТВ-сигнала", – пишет РИА Новости.Отмечается, что причины проблемы пока неизвестны.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский оператор связи заходит в новые регионы РоссииШквалы, грозы и град: на Крым надвигается затяжная буряПочему в Симферополе ночью пропал свет

крым

мелитополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, происшествия, миранда-медиа, интернет, мелитополь, олег крючков, мининформ крыма