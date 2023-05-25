https://crimea.ria.ru/20230525/glavnye-novosti-kryma-25-maya-1128965431.html

Главные новости Крыма: 25 мая

Главные новости Крыма: 25 мая - РИА Новости Крым, 25.05.2023

Главные новости Крыма: 25 мая

Крым дополнительно получит 6,7 млрд рублей на ремонт дорог. Новая атака на Крым и Севастополь – сбиты шесть украинских беспилотников. Инфляция в Крыму за год... РИА Новости Крым, 25.05.2023

2023-05-25T22:02

2023-05-25T22:02

2023-05-25T22:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Крым дополнительно получит 6,7 млрд рублей на ремонт дорог. Новая атака на Крым и Севастополь – сбиты шесть украинских беспилотников. Инфляция в Крыму за год снизилась в пять раз. Детские лагеря в Крыму: Роспотребнадзор оценил готовность к сезону. Аксенов объявил выговор министру ЖКХ Крыма и мэру Феодосии.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.В Крым придут миллиардыСогласно решению президента РФ Крым в этом году дополнительно получит в этом году 6,7 млрд рублей на ремонт улично-дорожной сети в муниципалитетах. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов."Благодаря решению президента и поддержке федерального правительства Республика Крым получит около 6,7 млрд рублей на ремонт автомобильных дорог в муниципальных образованиях", – написал руководитель региона в своем Telegram-канале.Над полуостровом сбивают украинские дроныВ ночь на 25 мая система ПВО сбила над Крымом шесть беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов."За прошедшую ночь в разных районах Республики Крым были заглушены и посажены средствами РЭБ, а также сбиты силами ПВО шесть БПЛА. Жертв и пострадавших нет", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.В ночь на 25 мая в Севастополе отражена атака беспилотников. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев."Ночью наши военные отразили очередную атаку беспилотников на Севастополь. В районе Качи из стрелкового оружия силы Черноморского флота сбили два БПЛА, еще несколько беспилотников были заглушены и посажены средствами РЭБ", - написал глава города в своем Telegram-канале.Инфляция в Крыму снизиласьИнфляция в Крыму за год снизилась более чем в пять раз – с 18,2 до 3,2 процентов. Этому способствовало создание новых логистических цепочек, увеличение производства непродовольственных товаров в стране и рост объемов параллельного импорта. Какие еще изменения стали причиной снижения инфляции в регионе, рассказали в пресс-службе Банка России.Лето скоро: насколько готовы лагеряЗа неделю до старта летней оздоровительной кампании в Крыму необходимые для работы заключения Роспотребнадзора получили более 2/3 детских лагерей республики и Севастополя. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Елена Лысенко.Аксенов объявил выговор министру ЖКХГлава Крыма Сергей Аксенов объявил выговор министру жилищно-коммунального хозяйства республики Сергею Донцу и главе администрации Феодосии Владимиру Попенкову."Муниципалитеты набрали хороший темп работы, однако с поставленными задачами справляются не все. Принято решение объявить выговоры министру жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым Сергею Олеговичу Донцу и главе администрации города Феодосии Владимиру Владимировичу Попенкову", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.

https://crimea.ria.ru/20230525/otryad-liza-alert-posadil-v-krymu-berezovuyu-roschu-1128968520.html

https://crimea.ria.ru/20230525/v-sevastopole-slysha-strelba--razvozhaev-1128967592.html

https://crimea.ria.ru/20230525/nakhimovskiy-vals-i-posledniy-zvonok-v-sevastopole-proshel-vypusk-kadet-1128956180.html

https://crimea.ria.ru/20230525/krymchane-pereseli-na-obschestvennyy-transport-1128947317.html

https://crimea.ria.ru/20230525/kak-bystro-poluchit-zhilischnyy-sertifikat-v-krymu--sovet-eksperta-1128953170.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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