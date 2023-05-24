https://crimea.ria.ru/20230524/glavnye-novosti-kryma-24-maya-1128946825.html

Главные новости Крыма: 24 мая

Главные новости Крыма: 24 мая - РИА Новости Крым, 24.05.2023

Главные новости Крыма: 24 мая

В Крыму национализировали около 60 объектов имущества украинских олигархов и политиков. Крымский мост временно закрывали из-за учений. Марин Ле Пен назвала Крым РИА Новости Крым, 24.05.2023

2023-05-24T22:21

2023-05-24T22:21

2023-05-24T22:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости Крым. В Крыму национализировали около 60 объектов имущества украинских олигархов и политиков. Крымский мост временно закрывали из-за учений. Марин Ле Пен назвала Крым легитимной частью России. Крымские участники СВО получили льготы, а их дети – бесплатный отдых в здравницах. Севастополец получил 18 лет "строгача" за террористическую деятельность. Омбудсмен РК Опанасюк досрочно сложила полномочия.О главных событиях на полуострове – в подборке РИА Новости КрымНационализированное имущество украинских олигархов пополнилось новыми объектамиДепутаты крымского парламента дополнили список национализированного имущества украинских олигархов, представителей властных структур и националистических организаций. Всего в перечень вошло 57 объектов. В их числе здание на улице Шмидта в центре Симферополя, где в украинские времена располагался центральный офис запрещенного в РФ экстремистского "меджлиса крымско-татарского народа"*, а также квартира жены президента Украины Владимира Зеленского Елены в Ялте, солнечные электростанции Activ Solar, которыми владели украинские олигархи, братья Андрей и Сергей Клюевы.Также национализированы винодельческое предприятие "Алеф-Виналь-Крым" (учредитель и собственник – гражданин Кипра Вадим Ермолаев, который активно поддерживает ВСУ), предприятие "Укснаб" в Красноперекопске (бенефициар – крупнейший украинский бизнесмен Игорь Гуменной), торговые площади "Скай плаза" в Ялте (бенефициар – экс-спикер ВРУ Арсений Яценюк), сельхозпредприятие в Ленинском районе "Семисотка и Компания" (связано с окружением экс-министра МВД Арсена Авакова) и другие объекты.По словам председателя Госсовета республики Владимира Константинова, национализированную ялтинскую квартиру семьи Зеленского, как и другие объекты, продадут на аукционе, вырученные деньги передадут на нужды российских военнослужащих в зоне специальной военной операции.Крымский мост временно закрывали из-за ученийУтром в среду Крымский мост был перекрыт, причина – проводимые в районе учения. По данным сервиса "Яндекс.пробки", со стороны Крыма заторов на подъезде к транспортному переходу на момент перекрытия не было, наблюдалась лишь небольшая пробка со стороны Краснодарского края. Через несколько часов движение по мосту было восстановлено.Ле Пен: Крым – легитимная часть РоссииКрым - легитимная часть России, заявила глава парламентской фракции французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. По ее словам, полуостров был российским в течение двух веков и украинским - в течение 60 лет после того, как был передан Украине "по капризу" первым секретарем ЦК КПСС Никитой Хрущевым в 1954 году.Она подчеркнула, что является убежденной сторонницей референдумов и считает, что крымчане свободно выразили свое желание, проголосовав за то, чтобы Крым был частью России.Поддержка участников СВО и их детейПарламент Крыма установил региональные льготы участникам специальной военной операции на Украине, а также ветеранам боевых действий в Чечне и Сирии. Закон предусматривает компенсацию расходов на оплату коммунальных услуг в размере 50% и оплату стоимости топлива и сжиженного газа для тех, кто живет в домах без центрального отопления.Документом также предусмотрен льготный проезд в автобусах и троллейбусах городского, пригородного и междугороднего сообщений.Этими мерами социальной поддержки предположительно будут пользоваться восемь тысяч крымчан. На данные льготы в текущем году предусмотрено 146 млн рублей.Также Госсовет РК внес изменения в законодательство, согласно которым дети военнослужащих-участников специальной военной операции из Крыма отдохнут и оздоровятся в лагерях и санаториях республики за счет регионального бюджета. Соответствующий закон принял Госсовет РК на сессии в среду.Гарантия по первоочередному приему детей в летние оздоровительные лагеря, согласно закону, распространяется на детей военнослужащих-контрактников, бойцов добровольческих формирований, а также призванных по мобилизации.18 лет колонии за террористическую деятельностьВ Севастополе местный житель осужден на 18 лет колонии строгого режима за организацию в регионе террористической деятельности и подготовку к насильственному захвату власти, сообщили в управлении ФСБ.В 2015 году мужчина организовал в Севастополе деятельность ячейки террористической организации "Партия исламского освобождения" ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами")*.Он определял цели и задачи указанной ячейки, организовывал и проводил конспиративные собрания ее членов по изучению идеологии указанной террористической организации, вел пропагандистскую работу среди населения, определял меры конспирации, а также вел скрытную антиконституционную деятельность, направленную на создание благоприятных условий к насильственному захвату власти и насильственному изменению конституционного строя Российской ФедерацииКрымский омбудсмен Опанасюк ушла в отставкуДепутаты парламента Крыма в среду досрочно освободили от должности уполномоченного по правам человека в республике Ларису Опанасюк. Решение принято на основании поданного Опанасюк заявления о сложении полномочий и после консультации с российским омбудсменом Татьяной Москальковой.Опанасюк была избрана на должность уполномоченного по правам человека в Крыму в ноябре 2019 года сроком на пять лет. С 2014 по 2019 годы занимала должность заместителя председателя правительства Крыма – руководителя аппарата Совмина РК.*экстремистские и террористические организации, запрещенные в России

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https://crimea.ria.ru/20230524/patrulnyy-korabl-chf-provel-odinochnyy-boy-v-more-1128938718.html

https://crimea.ria.ru/20230524/livni-s-grozami-i-grad-na-krym-idet-pogodnyy-apokalipsis-1128928512.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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