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Главные события и заявления дня: 20 мая - РИА Новости Крым, 20.05.2023
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Главные события и заявления дня: 20 мая
Главные события и заявления дня: 20 мая - РИА Новости Крым, 20.05.2023
Главные события и заявления дня: 20 мая
Российские силы взяли Артемовск под полный контроль. Российские ПВО за сутки сбили дюжину HIMARS и Storm Shadow, уничтожили полтысячи украинских боевиков и... РИА Новости Крым, 20.05.2023
2023-05-20T19:59
2023-05-20T19:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. Российские силы взяли Артемовск под полный контроль. Российские ПВО за сутки сбили дюжину HIMARS и Storm Shadow, уничтожили полтысячи украинских боевиков и диверсантов. Лидеры G7 продолжат поддерживать Украину - итоги саммита в Хиросиме. Захарова высказалась о требованиях Польши к Киеву по Волынской резне. Буданов решил убить три миллиона крымчан и получил ответ из Совфеда. В Симферополе открыли старинную каримскую кенассу.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Артемовск под контролем российских силВ субботу создатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что российские силы 20 мая взяли под полный контроль Артемовск. "Вагнер" начнет вывод своих подразделений на отдых и переподготовку из освобожденного города 25 мая. Предварительно будут созданы оборонительные рубежи, затем город передадут Минобороны. Если помощь потребуется еще, "вагнеровцы" вернутся на позиции.Успехи Армии России в зоне СВОРоссийские ПВО за сутки перехватили дюжину вражеских ракет HIMARS и Storm Shadow, а также американскую авиационную бомбу, сообщили в субботу в Минобороны. Кроме того, ВС РФ уничтожили в зоне спецоперации еще 535 украинских боевиков и боевую технику противника, ликвидировали три диверсионно-разведывательные группы Итоги саммита "Большой семерки"Лидеры G7 подтвердили намерение оказывать военную и другие виды поддержки киевскому режиму "так долго, как это потребуется". Об этом сказано в итоговом заявлении лидеров стран "Большой семерки", принятом и опубликованном 20 мая.Кроме того, лидеры стран G7 подтвердили, что будут продолжать меры для "повышения издержек" России и тех стран, которые поддерживают Россию в связи с ситуацией на Украине, также призвали Иран отказаться от поддержки РФ в украинском конфликте и воздержаться от передачи боевых дронов, а Китай - поддержать "справедливый и прочный мир, основанный на территориальной целостности и принципах Устава ООН, в том числе посредством прямого диалога с Украиной".Саммит Группы семи (G7) под председательством Японии начал работу в пятницу в Хиросиме и продолжит работу до 21 мая. В субботу в Хиросиму прибыл и президент Украины Владимир Зеленский.Волынская резняПредставитель Министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясин заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо принести извинения Варшаве за Волынскую резню."Польша потребовала от Зеленского извиниться за Волынскую резню. Ему некогда - он еще донбасскую не закончил", - прокомментировала эту тему официальный представитель МИД Росси Мария Захарова.Реакция на заявление Лукаша Ясина прозвучала и со стороны киевского режима. Как сообщает Onet, посол Украины в Польше Василий Зварич заявил, что "Любые попытки заставить президента Украины извинятся - неприемлемы и достойны сожаления". Больные идеи БудановаГлава ГУР Украины Кирилл Буданов в интервью украинскому журналисту Дмитрию Комарову заявил о необходимости уничтожить 3 млн жителей Крыма, которые, по его мнению, "жили под пропагандой РФ и видоизменились психически". Буданов выразил уверенность, что физическое уничтожение - "справедливая ответственность" для всех жителей полуострова. Комментируя это заявление, сенатор РФ от Крыма, член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков назвал Буданова больным человеком, а его идею о физическом уничтожении населения целого полуострова - нездоровой и демонстрирующей нацистскую сущность и недостаток ума Буданова.Возрождение храмаВ Симферополе 20 мая открыли старинную караимскую кенассу после реставрационных работ за 233 млн рублей. В перспективе в помещениях религиозного сооружения поместят еще и музейную экспозицию. Всего с 2015 года по линии министерства культуры в Крыму отреставрировано 130 учреждений на сумму 3 млрд рублей, а также 24 объекта культурного наследия на 1,7 млрд рублей.
https://crimea.ria.ru/20230520/aksenov-sprognoziroval-reaktsiyu-kieva-na-osvobozhdenie-artemovska-1128851673.html
https://crimea.ria.ru/20230520/zakharova-vyskazalas-o-trebovaniyakh-polshi-k-kievu-po-volynskoy-rezne-1128849313.html
https://crimea.ria.ru/20230520/moshenniki-v-krymu-pridumali-novyy-sposob-obmanyvat-vladeltsev-avto-1128839232.html
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Главные события и заявления дня: 20 мая

Главные события и заявления субботы, 20 мая

19:59 20.05.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБойцы ЧВК "Вагнер" в Артемовске
Бойцы ЧВК Вагнер в Артемовске - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. Российские силы взяли Артемовск под полный контроль. Российские ПВО за сутки сбили дюжину HIMARS и Storm Shadow, уничтожили полтысячи украинских боевиков и диверсантов. Лидеры G7 продолжат поддерживать Украину - итоги саммита в Хиросиме. Захарова высказалась о требованиях Польши к Киеву по Волынской резне. Буданов решил убить три миллиона крымчан и получил ответ из Совфеда. В Симферополе открыли старинную каримскую кенассу.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Артемовск под контролем российских сил

В субботу создатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что российские силы 20 мая взяли под полный контроль Артемовск. "Вагнер" начнет вывод своих подразделений на отдых и переподготовку из освобожденного города 25 мая. Предварительно будут созданы оборонительные рубежи, затем город передадут Минобороны. Если помощь потребуется еще, "вагнеровцы" вернутся на позиции.
Бойцы ЧВК Вагнер в Артемовске - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
17:25
Аксенов спрогнозировал реакцию Киева на освобождение Артемовска

Успехи Армии России в зоне СВО

Российские ПВО за сутки перехватили дюжину вражеских ракет HIMARS и Storm Shadow, а также американскую авиационную бомбу, сообщили в субботу в Минобороны. Кроме того, ВС РФ уничтожили в зоне спецоперации еще 535 украинских боевиков и боевую технику противника, ликвидировали три диверсионно-разведывательные группы

Итоги саммита "Большой семерки"

Лидеры G7 подтвердили намерение оказывать военную и другие виды поддержки киевскому режиму "так долго, как это потребуется". Об этом сказано в итоговом заявлении лидеров стран "Большой семерки", принятом и опубликованном 20 мая.
Кроме того, лидеры стран G7 подтвердили, что будут продолжать меры для "повышения издержек" России и тех стран, которые поддерживают Россию в связи с ситуацией на Украине, также призвали Иран отказаться от поддержки РФ в украинском конфликте и воздержаться от передачи боевых дронов, а Китай - поддержать "справедливый и прочный мир, основанный на территориальной целостности и принципах Устава ООН, в том числе посредством прямого диалога с Украиной".
Саммит Группы семи (G7) под председательством Японии начал работу в пятницу в Хиросиме и продолжит работу до 21 мая. В субботу в Хиросиму прибыл и президент Украины Владимир Зеленский.

Волынская резня

Представитель Министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясин заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо принести извинения Варшаве за Волынскую резню.
"Польша потребовала от Зеленского извиниться за Волынскую резню. Ему некогда - он еще донбасскую не закончил", - прокомментировала эту тему официальный представитель МИД Росси Мария Захарова.
Реакция на заявление Лукаша Ясина прозвучала и со стороны киевского режима. Как сообщает Onet, посол Украины в Польше Василий Зварич заявил, что "Любые попытки заставить президента Украины извинятся - неприемлемы и достойны сожаления".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
14:15
Захарова высказалась о требованиях Польши к Киеву по Волынской резне

Больные идеи Буданова

Глава ГУР Украины Кирилл Буданов в интервью украинскому журналисту Дмитрию Комарову заявил о необходимости уничтожить 3 млн жителей Крыма, которые, по его мнению, "жили под пропагандой РФ и видоизменились психически". Буданов выразил уверенность, что физическое уничтожение - "справедливая ответственность" для всех жителей полуострова. Комментируя это заявление, сенатор РФ от Крыма, член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков назвал Буданова больным человеком, а его идею о физическом уничтожении населения целого полуострова - нездоровой и демонстрирующей нацистскую сущность и недостаток ума Буданова.
Управление автомобилем - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
17:56
Мошенники в Крыму придумали новый способ обманывать владельцев авто

Возрождение храма

В Симферополе 20 мая открыли старинную караимскую кенассу после реставрационных работ за 233 млн рублей. В перспективе в помещениях религиозного сооружения поместят еще и музейную экспозицию. Всего с 2015 года по линии министерства культуры в Крыму отреставрировано 130 учреждений на сумму 3 млрд рублей, а также 24 объекта культурного наследия на 1,7 млрд рублей.
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