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В Севастополе прекращать работу отравляющего предприятия будут через суд
В Севастополе прекращать работу отравляющего предприятия будут через суд - РИА Новости Крым, 19.05.2023
В Севастополе прекращать работу отравляющего предприятия будут через суд
Природоохранная прокуратура Севастополя через суд добивается прекращения деятельности предприятия, которое сжигает медицинские отходы вопреки законам и... РИА Новости Крым, 19.05.2023
2023-05-19T08:21
2023-05-19T08:21
2023-05-19T09:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Природоохранная прокуратура Севастополя через суд добивается прекращения деятельности предприятия, которое сжигает медицинские отходы вопреки законам и СанПиНам. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.В надзорном ведомстве уточнили, что у предприятия нет никакой экологической документации.По результатам проверки природоохранной прокуратуры в отношении юридического и должностного лица возбудили дела об административных правонарушениях. Кроме того, директора организации предупредили о недопустимости нарушать закон и вручили ему представление с требованием прекратить деятельность.Однако реакции не последовало. Пришлось подать иск в суд.Также поставлен вопрос о принятии обеспечительных мер, уточнили в ведомстве.Ранее губернатор Михаил Развожаев сообщил, что в ответ на жалобы жителей дал поручение разобраться с проблемой, связанной с промышленной зоной у монастыря. Предприятие продолжало работать в районе завода "ЖБИ-1" в Инкермане, на производственной площадке по адресу Симферопольское шоссе, 8-А, несмотря на все обращения."Мы обязательно с этим разберемся в ближайшее время, чтобы снять эту проблему", – сказала Развожаев. В ходе аппаратного совещания 2 мая глава города пообещал, что, если предприниматели, организовавшие работу по сжиганию опасных медицинских отходов в районе жилых домов, не устранят нарушения в указанный срок, им грозит полная остановка работы.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму началось строительство трех экотехнопарков В Крыму появились контейнеры для раздельного сбора мусора Как водоросли из Сиваша помогут снизить парниковый эффект
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В Севастополе прекращать работу отравляющего предприятия будут через суд
В Севастополе прокуратура через суд добивается остановки отравляющего людей предприятия
08:21 19.05.2023 (обновлено: 09:45 19.05.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Природоохранная прокуратура Севастополя через суд добивается прекращения деятельности предприятия, которое сжигает медицинские отходы вопреки законам и СанПиНам. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
"Установлено, что предприятием, осуществляющим деятельность по сжиганию медицинских отходов в Инкермане, не соблюдены требования режима использования объектов в границах водоохранных зон и санитарно-эпидемиологические требования при обращении с отходами", – сообщили в прокуратуре.
В надзорном ведомстве уточнили, что у предприятия нет никакой экологической документации.
По результатам проверки природоохранной прокуратуры в отношении юридического и должностного лица возбудили дела об административных правонарушениях. Кроме того, директора организации предупредили о недопустимости нарушать закон и вручили ему представление с требованием прекратить деятельность.
Однако реакции не последовало. Пришлось подать иск в суд.
"Учитывая, что до настоящего времени деятельность предприятия не приведена в соответствие с требованиями действующего законодательства, природоохранной прокуратурой в Гагаринский районный суд Севастополя направлено исковое заявление о запрете деятельности до устранения нарушений", – заявили в прокуратуре.
Также поставлен вопрос о принятии обеспечительных мер, уточнили в ведомстве.
Ранее губернатор Михаил Развожаев сообщил, что в ответ на жалобы жителей дал поручение разобраться с проблемой, связанной с промышленной зоной у монастыря. Предприятие продолжало работать в районе завода "ЖБИ-1" в Инкермане, на производственной площадке по адресу Симферопольское шоссе, 8-А, несмотря на все обращения.
"Мы обязательно с этим разберемся в ближайшее время, чтобы снять эту проблему", – сказала
Развожаев.
В ходе аппаратного совещания 2 мая глава города пообещал, что, если предприниматели, организовавшие работу по сжиганию опасных медицинских отходов в районе жилых домов, не устранят нарушения в указанный срок, им грозит полная остановка работы.
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