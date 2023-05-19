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В Севастополе прекращать работу отравляющего предприятия будут через суд

В Севастополе прекращать работу отравляющего предприятия будут через суд - РИА Новости Крым, 19.05.2023

В Севастополе прекращать работу отравляющего предприятия будут через суд

Природоохранная прокуратура Севастополя через суд добивается прекращения деятельности предприятия, которое сжигает медицинские отходы вопреки законам и... РИА Новости Крым, 19.05.2023

2023-05-19T08:21

2023-05-19T08:21

2023-05-19T09:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Природоохранная прокуратура Севастополя через суд добивается прекращения деятельности предприятия, которое сжигает медицинские отходы вопреки законам и СанПиНам. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.В надзорном ведомстве уточнили, что у предприятия нет никакой экологической документации.По результатам проверки природоохранной прокуратуры в отношении юридического и должностного лица возбудили дела об административных правонарушениях. Кроме того, директора организации предупредили о недопустимости нарушать закон и вручили ему представление с требованием прекратить деятельность.Однако реакции не последовало. Пришлось подать иск в суд.Также поставлен вопрос о принятии обеспечительных мер, уточнили в ведомстве.Ранее губернатор Михаил Развожаев сообщил, что в ответ на жалобы жителей дал поручение разобраться с проблемой, связанной с промышленной зоной у монастыря. Предприятие продолжало работать в районе завода "ЖБИ-1" в Инкермане, на производственной площадке по адресу Симферопольское шоссе, 8-А, несмотря на все обращения."Мы обязательно с этим разберемся в ближайшее время, чтобы снять эту проблему", – сказала Развожаев. В ходе аппаратного совещания 2 мая глава города пообещал, что, если предприниматели, организовавшие работу по сжиганию опасных медицинских отходов в районе жилых домов, не устранят нарушения в указанный срок, им грозит полная остановка работы.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму началось строительство трех экотехнопарков В Крыму появились контейнеры для раздельного сбора мусора Как водоросли из Сиваша помогут снизить парниковый эффект

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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