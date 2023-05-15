https://crimea.ria.ru/20230515/glavnye-novosti-kryma-15-maya-1128739791.html

Главные новости Крыма: 15 мая

Главные новости Крыма: 15 мая - РИА Новости Крым, 15.05.2023

Главные новости Крыма: 15 мая

Крымский мост отмечает пятилетие. В Крым поступили семь новых мобильных ФАПов. В Севастополе усилят охрану школ на последних звонках. Крыму предрекли рост... РИА Новости Крым, 15.05.2023

2023-05-15T21:53

2023-05-15T21:53

2023-05-15T21:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Крымский мост отмечает пятилетие. В Крым поступили семь новых мобильных ФАПов. В Севастополе усилят охрану школ на последних звонках. Крыму предрекли рост инвестиций в ближайшие годы. Средняя температура в Крыму летом будет на 1,5-2 градуса выше нормыО главных событиях и заявлениях дня на полуострове – в подборке РИА Новости Крым.Крымский мост отмечает пятилетиеКрымский мост отмечает первое пятилетие. Автодорожную часть самого длинного в Европе моста открыли 15 мая 2018 года с опережением сроков на семь месяцев. Уникальное сооружение возвели менее чем за 2,5 года. Строители установили фундаменты будущих опор, затем поставили опоры и на них уже смонтировали пролетные строения, которые собирали на суше и двигали в акваторию с помощью мощных домкратов. Всего над возведением грандиозного объекта трудилась команда из 25 тысяч профессионалов. Крымский мост стал символом воссоединения полуострова с Россией. За пять лет по транспортному переходу через Керченский пролив проехали почти 24 миллиона автомобилей.Более подробно об истории строительства сооружения, особенностях конструкций транспортного перехода, найденных на площадке артефактах, а также самых знаменитых фейках о мосте читайте и сморите в спецпроекте сайта РИА Новости Крым "Соединяя берега: Крымскому мосту 5 лет".Крым получил новые мобильные ФАПыВ Крым поступили семь новых мобильных фельдшерско-акушерских пунктов, которые будут обслуживать население отдаленных районов полуострова, сообщил министр здравоохранения Крыма Константин Скорупский.ФАПы будут направлены в Нижнегорский, Раздольненский, Ленинский, Симферопольский районы, а также в город Джанкой. Они оснащены всем необходимым оборудованием, которое позволит медицинским бригадам выезжать в отдаленные села и районы нашего полуострова для того, чтобы приблизить медицинскую помощь к населению.По словам министра, на территории республики сейчас функционирует уже более 40 подобных медлабораторий на колесах: это не только ФАПы, но и флюорографические комплексы, маммографы, стоматологические кабинеты. Они выезжают на работу в далекие села, где нет стационарных ФАПов.В Севастополе усилят охрану школ на последних звонкахВ школах Севастополя на период проведения последних звонков и выпускных вечеров будут приняты дополнительные меры безопасности. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, на последний звонок во всех школах будет усилена охрана и пропускной режим. Все учебные заведения будут проверены дополнительно сотрудниками правоохранительных органов.Последние звонки в школах города для выпускников 9-х и 11-х классов состоятся 23 мая. Всего в торжественном мероприятии примут участие 17 490 школьников, более семи тысяч родителей и свыше 1 700 педагогов, сообщил губернатор, отметив, что ни одна из школ города не останется без этого праздника.Крыму предрекли рост инвестицийВ понедельник Фонд развития гражданского общества (ФоРГО) опубликовал рейтинг, согласно которому Республика Крым заняла 13 место, а Севастополь – второе по динамике роста объемов инвестиций в основной капитал предприятий.Доцент кафедры государственного и муниципального управления Института экономики и управления Крымского федерального университета Елена Вершицкая, комментируя данные исследования, отметила, что рост инвестиционной активности прямо указывает на наличие условий для развития экономики в субъекте, характеризует сформировавшуюся бизнес-среду как устойчивую и стабильную.По мнению специалиста, 13 строчка в рейтинге инвестиционной активности регионов России – наглядный показатель не только достигнутых позиций, но и почва для весьма позитивных прогнозов на будущие годы.Каким будет лето в КрымуПредстоящим летом среднемесячная температура воздуха в стране будет выше нормы на 1,5 – 2 градуса, местами возможен незначительный дефицит осадков. Такой прогноз сделал ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.По прогнозу специалиста, дефицит осадков будет небольшой - порядка 10-20%, и то основной недобор дождей придется на начало и конце лета.Тишковец также добавил, что распространяющаяся в СМИ информация о якобы экстремальных температурах воздуха этим летом является недостоверной.

https://crimea.ria.ru/20230515/krymskiy-most-5-let-1128652024.html

https://crimea.ria.ru/20230515/k-vam-edet-doktor-v-krym-pribyli-7-novykh-mobilnykh-fapov-1128725477.html

https://crimea.ria.ru/20230515/ekonomisty-predrekli-krymu-uvelichenie-investpotokov-v-blizhayshie-gody-1128730511.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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