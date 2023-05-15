https://crimea.ria.ru/20230515/poslednie-zvonki-v-sevastopole-v-shkolakh-usilyat-okhranu-1128732854.html

Последние звонки в Севастополе: в школах усилят охрану

Последние звонки в Севастополе: в школах усилят охрану - РИА Новости Крым, 15.05.2023

Последние звонки в Севастополе: в школах усилят охрану

Дополнительные меры комплексной безопасности будут приняты в школах Севастополя на период проведения последних звонков и выпускных вечеров, правоохранители... РИА Новости Крым, 15.05.2023

2023-05-15T16:21

2023-05-15T16:21

2023-05-15T16:21

севастополь

михаил развожаев

образование в крыму и севастополе

общество

безопасность республики крым и севастополя

безопасность

новости крыма

дети

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111052/07/1110520745_0:0:1501:845_1920x0_80_0_0_c21fedda52fed2f1c544e87dc3e07eed.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Дополнительные меры комплексной безопасности будут приняты в школах Севастополя на период проведения последних звонков и выпускных вечеров, правоохранители усилят проверку. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Безопасность в школах СевастополяПоследние звонки в школах города для выпускников 9-х и 11-х классов состоятся 23 мая. Всего в торжественном мероприятии примут участие 17 490 школьников, более семи тысяч родителей и свыше 1 700 педагогов, сообщил губернатор, отметив, что ни одна из школ города не останется без этого праздника.Также Развожаев уточнил, что в городе предусмотрено 25 пунктов проведения экзаменов. Всего с 24 мая по 1 июля ЕГЭ и ОГЭ будут сдавать 7 750 севастопольцев. Кроме того, откроется 30 пунктов проведения экзамена на дому для детей с ограниченными возможностями здоровья.Выпускники Симферополя под охранойВ Симферополе за безопасность выпускников 9-х и 11-х классов, которые сдают ЕГЭ и ОГЭ, будут отвечать сотрудники Росгвардии во взаимодействии с МВД, у этих структур налажено четкое взаимодействие. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила замначальника управления – начальник отдела общего образования администрации Симферополя Наталья Матюхина."Безопасность соблюдается, налажено межведомственное взаимодействие с МВД, Росгвардией, минздравом. Действия уже отработаны", - заверила она.По словам Матюхиной, накануне экзамена учреждение проверят кинологи с собаками, затем помещения опечатают. "На пункт заходят уже только в день проведения экзамена, в 6 утра приходят сотрудники, которые непосредственно участвуют в экзамене".В общей сложности, по ее информации, в крымской столице развернут 28 пунктов проведения ОГЭ для 9-х классов, 11 пунктов проведения ЕГЭ и четыре пункта проверки работ.Читайте также на РИА Новости Крым:Мест мало: в Симферополе родителям первоклассников советуют поторопитьсяОтменят ли в школах Симферополя торжественные линейкиВ Минпросвещения назвали даты последних звонков и выпускных

https://crimea.ria.ru/20230505/zaschita-ot-teraktov-i-diversiy-v-krymu-predlozhili-sposob-1128539712.html

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, образование в крыму и севастополе, общество, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, новости крыма, дети