https://crimea.ria.ru/20230503/otmenyat-li-v-shkolakh-simferopolya-torzhestvennye-lineyki-1128511328.html

Отменят ли в школах Симферополя торжественные линейки

Отменят ли в школах Симферополя торжественные линейки - РИА Новости Крым, 03.05.2023

Отменят ли в школах Симферополя торжественные линейки

Тожественные школьные линейки по случаю завершения учебного года в Симферополе планируются в штатном режиме, никаких распоряжений по их отмене к этому моменту... РИА Новости Крым, 03.05.2023

2023-05-03T19:12

2023-05-03T19:12

2023-05-03T18:37

радио "спутник в крыму"

образование в крыму и севастополе

симферополь

дети

школа

последний звонок

новости

безопасность республики крым и севастополя

наталья матюхина

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Как в Симферополе пройдут школьные линейки Как в Симферополе пройдут школьные линейки audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. Тожественные школьные линейки по случаю завершения учебного года в Симферополе планируются в штатном режиме, никаких распоряжений по их отмене к этому моменту не поступало. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила замначальника управления - начальник отдела общего образования администрации Симферополя Наталья Матюхина.Линейки не отменилиРанее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об отмене парадов и праздничных мероприятий в Крыму и Севастополе из соображений безопасности."Последние звонки и выпускные пока проходят в штатном режиме, никаких дополнительных распоряжений еще не поступало. Работаем стандартно", - сказала Матюхина.В то же время, она не исключила, что в целях безопасности торжественные линейки в школах могут и отменить.Линейки в школах пройдут 22 маяВ этом году линейки в школах Симферополя по случаю завершения учебного года пройдут в понедельник, 22 мая."Будут проведены торжественные линейки в школах, потом дети уйдут на разговоры о важном. И все, кроме, 9-х и 11-х классов, будут учиться до конца недели, до 26 мая", - уточнила Матюхина.По ее словам, учебный год будет продлен в соответствии с учебными планами: для выпускников 9-х и 11-х классов 22 мая станет завершающим днем в учебном году, но уже 24 мая начнутся экзамены в 9-х классах, а 26 мая – в 11-х.Решение провести последний звонок 22 мая, а после продолжить учебный процесс, было принято из-за того, что для подготовки к ЕГЭ школу необходимо закрыть минимум за два дня до того, как начнется экзамен, чтобы подготовиться.Читайте также на РИА Новости Крым:"Хорошая поддержка": какие стипендии получают юные ученые в КрымуВ Крыму оценили инициативу исключить английский из школьной программыКогда в Севастополе начнут прием заявлений на отдых детей в лагерях

https://crimea.ria.ru/20230409/kak-pravilno-podgotovitsya-k-sdache-ege--psikholog-1127986152.html

симферополь

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образование в крыму и севастополе, симферополь, дети, школа, последний звонок, новости, безопасность республики крым и севастополя, наталья матюхина