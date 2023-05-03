https://crimea.ria.ru/20230503/otmenyat-li-v-shkolakh-simferopolya-torzhestvennye-lineyki-1128511328.html
Отменят ли в школах Симферополя торжественные линейки
Отменят ли в школах Симферополя торжественные линейки - РИА Новости Крым, 03.05.2023
Отменят ли в школах Симферополя торжественные линейки
Тожественные школьные линейки по случаю завершения учебного года в Симферополе планируются в штатном режиме, никаких распоряжений по их отмене к этому моменту... РИА Новости Крым, 03.05.2023
2023-05-03T19:12
2023-05-03T19:12
2023-05-03T18:37
радио "спутник в крыму"
образование в крыму и севастополе
симферополь
дети
школа
последний звонок
новости
безопасность республики крым и севастополя
наталья матюхина
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Как в Симферополе пройдут школьные линейки
Как в Симферополе пройдут школьные линейки
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. Тожественные школьные линейки по случаю завершения учебного года в Симферополе планируются в штатном режиме, никаких распоряжений по их отмене к этому моменту не поступало. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила замначальника управления - начальник отдела общего образования администрации Симферополя Наталья Матюхина.Линейки не отменилиРанее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об отмене парадов и праздничных мероприятий в Крыму и Севастополе из соображений безопасности."Последние звонки и выпускные пока проходят в штатном режиме, никаких дополнительных распоряжений еще не поступало. Работаем стандартно", - сказала Матюхина.В то же время, она не исключила, что в целях безопасности торжественные линейки в школах могут и отменить.Линейки в школах пройдут 22 маяВ этом году линейки в школах Симферополя по случаю завершения учебного года пройдут в понедельник, 22 мая."Будут проведены торжественные линейки в школах, потом дети уйдут на разговоры о важном. И все, кроме, 9-х и 11-х классов, будут учиться до конца недели, до 26 мая", - уточнила Матюхина.По ее словам, учебный год будет продлен в соответствии с учебными планами: для выпускников 9-х и 11-х классов 22 мая станет завершающим днем в учебном году, но уже 24 мая начнутся экзамены в 9-х классах, а 26 мая – в 11-х.Решение провести последний звонок 22 мая, а после продолжить учебный процесс, было принято из-за того, что для подготовки к ЕГЭ школу необходимо закрыть минимум за два дня до того, как начнется экзамен, чтобы подготовиться.Читайте также на РИА Новости Крым:"Хорошая поддержка": какие стипендии получают юные ученые в КрымуВ Крыму оценили инициативу исключить английский из школьной программыКогда в Севастополе начнут прием заявлений на отдых детей в лагерях
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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образование в крыму и севастополе, симферополь, дети, школа, последний звонок, новости, безопасность республики крым и севастополя, наталья матюхина
Отменят ли в школах Симферополя торжественные линейки
Администрация Симферополя: последние звонки и выпускные планируются в штатном режиме
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым.
Тожественные школьные линейки по случаю завершения учебного года в Симферополе планируются в штатном режиме, никаких распоряжений по их отмене к этому моменту не поступало. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
сообщила замначальника управления - начальник отдела общего образования администрации Симферополя Наталья Матюхина.
Линейки не отменили
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об отмене парадов и праздничных мероприятий
в Крыму и Севастополе из соображений безопасности.
"Последние звонки и выпускные пока проходят в штатном режиме, никаких дополнительных распоряжений еще не поступало. Работаем стандартно", - сказала Матюхина.
В то же время, она не исключила, что в целях безопасности торжественные линейки в школах могут и отменить.
"Вариант такой возможен. Массовых мероприятий может и не быть. Но если отменят такой масштаб, то, скорее всего, в каждом классе будет проводиться классный час, разговоры о важном. Без последнего звонка дети не останутся, будет проведено какое-то мероприятие для всех", - заверила Матюхина.
Линейки в школах пройдут 22 мая
В этом году линейки в школах Симферополя по случаю завершения учебного года пройдут в понедельник, 22 мая.
"Будут проведены торжественные линейки в школах, потом дети уйдут на разговоры о важном. И все, кроме, 9-х и 11-х классов, будут учиться до конца недели, до 26 мая", - уточнила Матюхина.
По ее словам, учебный год будет продлен в соответствии с учебными планами: для выпускников 9-х и 11-х классов 22 мая станет завершающим днем в учебном году, но уже 24 мая начнутся экзамены в 9-х классах, а 26 мая – в 11-х.
Решение провести последний звонок 22 мая, а после продолжить учебный процесс, было принято из-за того, что для подготовки к ЕГЭ школу необходимо закрыть минимум за два дня до того, как начнется экзамен, чтобы подготовиться.
"Соответственно, проводить последний звонок в некоторых школах в среду (24 мая), а в остальных в пятницу (25 мая) нецелесообразно. Кроме того, среду уже начнется ОГЭ для 9-х классов, поэтому 22 мая - оптимальный день, когда еще все дети могут находиться в школе, можно провести торжественную линейку и все мероприятия, которые приурочены к последнему звонку", - заключила она.
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