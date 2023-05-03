https://crimea.ria.ru/20230503/kak-v-simferopole-obespechivayut-bezopasnost-shkolnikov-na-ekzamenakh-1128514225.html
Как в Симферополе обеспечивают безопасность школьников на экзаменах
Как в Симферополе обеспечивают безопасность школьников на экзаменах - РИА Новости Крым, 03.05.2023
Как в Симферополе обеспечивают безопасность школьников на экзаменах
Безопасность выпускников 9-х и 11-х классов, которые сдают ЕГЭ и ОГЭ, обеспечивается четко налаженным взаимодействием Росгвардии и структур МВД. Об этом в эфире РИА Новости Крым, 03.05.2023
2023-05-03T20:22
2023-05-03T20:22
2023-05-03T20:56
радио "спутник в крыму"
образование в крыму и севастополе
высшее образование в крыму
образование в россии
безопасность
безопасность республики крым и севастополя
крым
новости
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/1b/1125115855_0:45:2935:1696_1920x0_80_0_0_d5a3b290a094b4ce8d35804ad5ac02ee.jpg
Наталья Матюхина: Как в Симферополе обеспечивают безопасность школьников на экзаменах
Наталья Матюхина: Как в Симферополе обеспечивают безопасность школьников на экзаменах
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. Безопасность выпускников 9-х и 11-х классов, которые сдают ЕГЭ и ОГЭ, обеспечивается четко налаженным взаимодействием Росгвардии и структур МВД. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила замначальника управления - начальник отдела общего образования администрации Симферополя Наталья Матюхина.Сорвать экзамен не получитсяПо словам Матюхиной, накануне экзамена учреждение "проверяют с собаками" и опечатывают. "На пункт заходят уже только в день проведения экзамена, в 6 утра приходят сотрудники, которые непосредственно участвуют в экзамене".Также она напомнила, что во время предыдущей экзаменационной кампании поступали ложные звонки о минировании учебных заведений. Но благодаря межведомственному взаимодействию, "все было отработано, ни один экзамен не был сорван", "дети спокойно написали и разошлись по домам, а сотрудники отработали согласно своим функциональным обязанностям"."Алгоритм действий при каждой внештатной ситуации отработан, поэтому сорвать экзамен не получится", - заверила она.Подсчитаны школы и выпускникиПо словам Матюхиной, 39 из 48 школ Симферополя задействованы для проведения государственной итоговой аттестации.По ее словам, распределение по школам, задействованным при проведении итоговой аттестации, происходит заблаговременно, утверждается на уровне министерства, "за каждой школой закреплено определение количество детей, которые будут приходить и сдавать экзамены".Для получения аттестата школьникам необходимо сдать русский язык и математику, эти предметы являются основными "по среднему общему образованию", "без них выпускники не получат аттестаты"."Остальные предметы по выбору, это те, которые нужны детям для поступления. В основном это обществознание, биология, химия", - сказала она, уточнив, что эти предметы пользуются особой популярностью у выпускников, остальные выбирают в меньшем количестве.Читайте также на РИА Новости Крым:"Хорошая поддержка": какие стипендии получают юные ученые в КрымуВ Крыму оценили инициативу исключить английский из школьной программыКогда в Севастополе начнут прием заявлений на отдых детей в лагерях
https://crimea.ria.ru/20230225/start-oge-po-russkomu-yazyku-skolko-devyatiklassnikov-dopuscheno-k-ekzamenu-1127186776.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/1b/1125115855_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_14be29ff17741bcd7f76ca63fb468815.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
образование в крыму и севастополе, высшее образование в крыму, образование в россии, безопасность, безопасность республики крым и севастополя, крым, новости, новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым.
Безопасность выпускников 9-х и 11-х классов, которые сдают ЕГЭ и ОГЭ, обеспечивается четко налаженным взаимодействием Росгвардии и структур МВД. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
сообщила замначальника управления - начальник отдела общего образования администрации Симферополя Наталья Матюхина.
Сорвать экзамен не получится
"Безопасность соблюдается, налажено межведомственное взаимодействие с МВД, Росгвардией, минздравом. Действия уже отработаны", - заверила она.
По словам Матюхиной, накануне экзамена учреждение "проверяют с собаками" и опечатывают. "На пункт заходят уже только в день проведения экзамена, в 6 утра приходят сотрудники, которые непосредственно участвуют в экзамене".
Также она напомнила, что во время предыдущей экзаменационной кампании поступали ложные звонки о минировании учебных заведений. Но благодаря межведомственному взаимодействию, "все было отработано, ни один экзамен не был сорван", "дети спокойно написали и разошлись по домам, а сотрудники отработали согласно своим функциональным обязанностям".
"Алгоритм действий при каждой внештатной ситуации отработан, поэтому сорвать экзамен не получится", - заверила она.
Подсчитаны школы и выпускники
По словам Матюхиной, 39 из 48 школ Симферополя задействованы для проведения государственной итоговой аттестации.
"Симферополь работает в штатном режиме для проведения государственной итоговой аттестации уже 9 лет. Практически каждое учебное заведение участвует в данной процедуре. У нас 28 пунктов проведения ОГЭ для 9-х классов, 11 пунктов проведения ЕГЭ, 4 пункта проверки работ", - сообщила она.
По ее словам, распределение по школам, задействованным при проведении итоговой аттестации, происходит заблаговременно, утверждается на уровне министерства, "за каждой школой закреплено определение количество детей, которые будут приходить и сдавать экзамены".
"В этом году 11 класс заканчивают больше 2-х тысяч выпускников, 9 класс завершают 4,5 тысячи детей", - отметила Матюхина.
Для получения аттестата школьникам необходимо сдать русский язык и математику, эти предметы являются основными "по среднему общему образованию", "без них выпускники не получат аттестаты".
"Остальные предметы по выбору, это те, которые нужны детям для поступления. В основном это обществознание, биология, химия", - сказала она, уточнив, что эти предметы пользуются особой популярностью у выпускников, остальные выбирают в меньшем количестве.
Читайте также на РИА Новости Крым: