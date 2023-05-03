https://crimea.ria.ru/20230503/kak-v-simferopole-obespechivayut-bezopasnost-shkolnikov-na-ekzamenakh-1128514225.html

Как в Симферополе обеспечивают безопасность школьников на экзаменах

Как в Симферополе обеспечивают безопасность школьников на экзаменах - РИА Новости Крым, 03.05.2023

Как в Симферополе обеспечивают безопасность школьников на экзаменах

Безопасность выпускников 9-х и 11-х классов, которые сдают ЕГЭ и ОГЭ, обеспечивается четко налаженным взаимодействием Росгвардии и структур МВД. Об этом в эфире РИА Новости Крым, 03.05.2023

2023-05-03T20:22

2023-05-03T20:22

2023-05-03T20:56

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Наталья Матюхина: Как в Симферополе обеспечивают безопасность школьников на экзаменах Наталья Матюхина: Как в Симферополе обеспечивают безопасность школьников на экзаменах audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. Безопасность выпускников 9-х и 11-х классов, которые сдают ЕГЭ и ОГЭ, обеспечивается четко налаженным взаимодействием Росгвардии и структур МВД. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила замначальника управления - начальник отдела общего образования администрации Симферополя Наталья Матюхина.Сорвать экзамен не получитсяПо словам Матюхиной, накануне экзамена учреждение "проверяют с собаками" и опечатывают. "На пункт заходят уже только в день проведения экзамена, в 6 утра приходят сотрудники, которые непосредственно участвуют в экзамене".Также она напомнила, что во время предыдущей экзаменационной кампании поступали ложные звонки о минировании учебных заведений. Но благодаря межведомственному взаимодействию, "все было отработано, ни один экзамен не был сорван", "дети спокойно написали и разошлись по домам, а сотрудники отработали согласно своим функциональным обязанностям"."Алгоритм действий при каждой внештатной ситуации отработан, поэтому сорвать экзамен не получится", - заверила она.Подсчитаны школы и выпускникиПо словам Матюхиной, 39 из 48 школ Симферополя задействованы для проведения государственной итоговой аттестации.По ее словам, распределение по школам, задействованным при проведении итоговой аттестации, происходит заблаговременно, утверждается на уровне министерства, "за каждой школой закреплено определение количество детей, которые будут приходить и сдавать экзамены".Для получения аттестата школьникам необходимо сдать русский язык и математику, эти предметы являются основными "по среднему общему образованию", "без них выпускники не получат аттестаты"."Остальные предметы по выбору, это те, которые нужны детям для поступления. В основном это обществознание, биология, химия", - сказала она, уточнив, что эти предметы пользуются особой популярностью у выпускников, остальные выбирают в меньшем количестве.Читайте также на РИА Новости Крым:"Хорошая поддержка": какие стипендии получают юные ученые в КрымуВ Крыму оценили инициативу исключить английский из школьной программыКогда в Севастополе начнут прием заявлений на отдых детей в лагерях

https://crimea.ria.ru/20230225/start-oge-po-russkomu-yazyku-skolko-devyatiklassnikov-dopuscheno-k-ekzamenu-1127186776.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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