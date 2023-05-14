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Ливень с грозой и шквалами накроют Кубань

Ливень с грозой и шквалами накроют Кубань - РИА Новости Крым, 14.05.2023

Ливень с грозой и шквалами накроют Кубань

Штормовое предупреждение из-за сильного ливня с грозой и шквалом объявлено на территории Краснодарского края. Об этом сообщает управление МЧС по региону. РИА Новости Крым, 14.05.2023

2023-05-14T16:50

2023-05-14T16:50

2023-05-14T16:50

погода

штормовое предупреждение

кубань

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение из-за сильного ливня с грозой и шквалом объявлено на территории Краснодарского края. Об этом сообщает управление МЧС по региону.На малых реках бассейна р. Кубань в Мостовском и Лабинском районах ожидаются подъемы уровня воды, местами с превышением неблагоприятных отметок.Спасатели призывают к осторожности: рекомендуется ограничить выход из зданий и взять под особый контроль детей.В Крыму, по прогнозу регионального гидрометцентра, опасных погодных явлений не ожидается, местами возможны кратковременные грозовые дожди.На следующей неделе, по информации центра погоды ФОБОС, потепление продолжится. Его пик придется на среду, когда столбики термометров поднимутся до +27 градусов и будет солнечно. Однако после этого на полуостров опять заглянет циклон, и пойдут ливни с грозами.Читайте также на РИА Новости Крым:Каким будет лето в КрымуГрозят ли Крыму погодные аномалии в 2023 годуКак апрельские заморозки отразятся на урожае косточковых и озимых в Крыму

кубань

краснодарский край

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, штормовое предупреждение, кубань, краснодарский край, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), общество, безопасность, новости