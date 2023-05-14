https://crimea.ria.ru/20230514/grozy-i-teplo-chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-v-voskresene-1128707369.html

Грозы и тепло: чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье

Грозы и тепло: чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 14.05.2023

Грозы и тепло: чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье

В воскресенье днем местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщает Крымский гидрометцентр. РИА Новости Крым, 14.05.2023

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. В воскресенье днем местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщает Крымский гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8…+10, днем +20...+22.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10…+12, днем +18…+20.В Алуште и Ялте без осадков, переменная облачность. Ночью +11...13 градусов, днем - до +20.В Евпатории также без осадков, ночью +10...12, днем +19...21 градус.В Судаке и Феодосии ночью переменная облачность, без осадков, днем - возможны грозы. Температура воздуха составит ночью +10...12, днем - +18...20 градусов.

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феодосия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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