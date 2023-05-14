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Грозы и тепло: чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 14.05.2023
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Грозы и тепло: чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье
Грозы и тепло: чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 14.05.2023
Грозы и тепло: чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье
В воскресенье днем местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщает Крымский гидрометцентр. РИА Новости Крым, 14.05.2023
2023-05-14T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. В воскресенье днем местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщает Крымский гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8…+10, днем +20...+22.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10…+12, днем +18…+20.В Алуште и Ялте без осадков, переменная облачность. Ночью +11...13 градусов, днем - до +20.В Евпатории также без осадков, ночью +10...12, днем +19...21 градус.В Судаке и Феодосии ночью переменная облачность, без осадков, днем - возможны грозы. Температура воздуха составит ночью +10...12, днем - +18...20 градусов.
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
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Грозы и тепло: чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье

Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 14 мая

00:01 14.05.2023
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМузей-заповедник Херсонес Таврический в Крыму
Музей-заповедник Херсонес Таврический в Крыму - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. В воскресенье днем местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщает Крымский гидрометцентр.
"В воскресенье температура воздуха ночью +6…+11, на побережье до +14; днем +19…+24, в горах +12…+17. С понедельника температура воздуха повысится на 2-3 градуса", - говорится в сообщении.
В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8…+10, днем +20...+22.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10…+12, днем +18…+20.
В Алуште и Ялте без осадков, переменная облачность. Ночью +11...13 градусов, днем - до +20.
В Евпатории также без осадков, ночью +10...12, днем +19...21 градус.
В Судаке и Феодосии ночью переменная облачность, без осадков, днем - возможны грозы. Температура воздуха составит ночью +10...12, днем - +18...20 градусов.
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Грозы и тепло: чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 14 мая
19:59Главные события и заявления дня: 13 мая
19:19Кто и почему очень необходим новым регионам России – мнение волонтера
18:56Как выбрать комфортный вагон на поезд в Крым - инфографика
18:36Как Севастополь отметил 240-летие Черноморского флота
18:10Попытка наступления ВСУ и ракеты Storm Shadow: топ новостей недели
17:33ВСУ обстреляли Белгородскую область: повреждены дома, нет света и газа
17:11Звуки стрельбы в Севастополе – что происходит
16:22Три ДРГ, 18 дронов и более 700 боевиков и наемников: названы потери ВСУ
15:43Жительница Клинцов в Брянской области пострадала при падении вертолета
15:27Киев потерял почти 300 военных и наемников на Донецком направлении
14:46Атаковавшие Луганск ракетами Storm украинские Су-24 и Миг-29 сбиты
14:09Вертолет разбился в Брянской области – что известно
13:14Второй за сутки обстрел Луганска – есть пострадавшие
13:08Умер президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев
12:45День Черноморского флота России: праздник, история, современность
12:10Как работает Керченская паромная переправа 13 мая
11:51Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные за 13 мая
11:35В Крыму втрое выросла заболеваемость клещевым боррелиозом
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