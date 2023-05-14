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Грозы и тепло: чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье
Грозы и тепло: чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 14.05.2023
Грозы и тепло: чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье
В воскресенье днем местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщает Крымский гидрометцентр. РИА Новости Крым, 14.05.2023
2023-05-14T00:01
2023-05-14T00:01
2023-05-14T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. В воскресенье днем местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщает Крымский гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8…+10, днем +20...+22.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10…+12, днем +18…+20.В Алуште и Ялте без осадков, переменная облачность. Ночью +11...13 градусов, днем - до +20.В Евпатории также без осадков, ночью +10...12, днем +19...21 градус.В Судаке и Феодосии ночью переменная облачность, без осадков, днем - возможны грозы. Температура воздуха составит ночью +10...12, днем - +18...20 градусов.
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Грозы и тепло: чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье
Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 14 мая
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. В воскресенье днем местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщает Крымский гидрометцентр.
"В воскресенье температура воздуха ночью +6…+11, на побережье до +14; днем +19…+24, в горах +12…+17. С понедельника температура воздуха повысится на 2-3 градуса", - говорится в сообщении.
В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8…+10, днем +20...+22.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10…+12, днем +18…+20.
В Алуште и Ялте без осадков, переменная облачность. Ночью +11...13 градусов, днем - до +20.
В Евпатории также без осадков, ночью +10...12, днем +19...21 градус.
В Судаке и Феодосии ночью переменная облачность, без осадков, днем - возможны грозы. Температура воздуха составит ночью +10...12, днем - +18...20 градусов.