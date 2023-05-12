https://crimea.ria.ru/20230512/teplo-i-s-dozhdyami-prognoz-pogody-na-vykhodnye-v-krymu-1128691884.html

Тепло и с дождями: прогноз погоды на выходные в Крыму

Тепло и с дождями: прогноз погоды на выходные в Крыму - РИА Новости Крым, 12.05.2023

Тепло и с дождями: прогноз погоды на выходные в Крыму

В Крыму в предстоящие выходные дни потеплеет до +22 градусов, однако местами пройдут дожди. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений... РИА Новости Крым, 12.05.2023

2023-05-12T19:32

2023-05-12T19:32

2023-05-12T19:32

радио "спутник в крыму"

центр погоды "фобос"

евгений тишковец

крымская погода

крым

новости крыма

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. В Крыму в предстоящие выходные дни потеплеет до +22 градусов, однако местами пройдут дожди. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму"."В субботу антициклон усилит свое влияние, в ночные часы в регионе ожидается +8…10, днем до +18…20 градусов. Солнечно, без осадков, северо-восточный ветер 3-8 м/с", - рассказал он.Однако в воскресенье полуостров "зацепит" циклоническая депрессия и пройдут кратковременные осадки.Потепление продолжится и на следующей неделе. Его пик придется на среду, когда столбики термометров поднимутся до +27 градусов и будет солнечно. Однако после этого на полуостров опять заглянет циклон, и пойдут ливни с грозами.Ранее в центре погоды ФОБОС спрогнозировали, что в мае среднемесячная температура воздуха в Крыму будет ниже нормы, воздух будет прогреваться в среднем до 19 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:Прогноз поменялся: каким будет май в КрымуГрозят ли Крыму погодные аномалии в 2023 годуКак апрельские заморозки отразятся на урожае косточковых и озимых в Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центр погоды "фобос", евгений тишковец, крымская погода, крым, новости крыма, общество