Рейтинг@Mail.ru
Тепло и с дождями: прогноз погоды на выходные в Крыму - РИА Новости Крым, 12.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20230512/teplo-i-s-dozhdyami-prognoz-pogody-na-vykhodnye-v-krymu-1128691884.html
Тепло и с дождями: прогноз погоды на выходные в Крыму
Тепло и с дождями: прогноз погоды на выходные в Крыму - РИА Новости Крым, 12.05.2023
Тепло и с дождями: прогноз погоды на выходные в Крыму
В Крыму в предстоящие выходные дни потеплеет до +22 градусов, однако местами пройдут дожди. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений... РИА Новости Крым, 12.05.2023
2023-05-12T19:32
2023-05-12T19:32
радио "спутник в крыму"
центр погоды "фобос"
евгений тишковец
крымская погода
крым
новости крыма
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/0a/1128645803_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_414e7f5d4955281c12d71b50667483a1.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. В Крыму в предстоящие выходные дни потеплеет до +22 градусов, однако местами пройдут дожди. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму"."В субботу антициклон усилит свое влияние, в ночные часы в регионе ожидается +8…10, днем до +18…20 градусов. Солнечно, без осадков, северо-восточный ветер 3-8 м/с", - рассказал он.Однако в воскресенье полуостров "зацепит" циклоническая депрессия и пройдут кратковременные осадки.Потепление продолжится и на следующей неделе. Его пик придется на среду, когда столбики термометров поднимутся до +27 градусов и будет солнечно. Однако после этого на полуостров опять заглянет циклон, и пойдут ливни с грозами.Ранее в центре погоды ФОБОС спрогнозировали, что в мае среднемесячная температура воздуха в Крыму будет ниже нормы, воздух будет прогреваться в среднем до 19 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:Прогноз поменялся: каким будет май в КрымуГрозят ли Крыму погодные аномалии в 2023 годуКак апрельские заморозки отразятся на урожае косточковых и озимых в Крыму
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/0a/1128645803_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_3547d9a49a3b161cf429d495747fc10a.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
центр погоды "фобос", евгений тишковец, крымская погода, крым, новости крыма, общество
Тепло и с дождями: прогноз погоды на выходные в Крыму

ФОБОС: в Крыму на выходных потеплеет до +22 градусов и местами пройдут дожди

19:32 12.05.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастополь. Повседневная жизнь.
Севастополь. Повседневная жизнь. - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. В Крыму в предстоящие выходные дни потеплеет до +22 градусов, однако местами пройдут дожди. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму".
"В субботу антициклон усилит свое влияние, в ночные часы в регионе ожидается +8…10, днем до +18…20 градусов. Солнечно, без осадков, северо-восточный ветер 3-8 м/с", - рассказал он.
Однако в воскресенье полуостров "зацепит" циклоническая депрессия и пройдут кратковременные осадки.
"В ночные часы температура воздуха составит +8…13 градусов, а днем местами прошумят скоротечные дожди с грозами, и это несколько притормозит прогрев воздуха. В Симферополе будет +18…20, а по Крыму +17…22 градуса", - отметил Тишковец.
Потепление продолжится и на следующей неделе. Его пик придется на среду, когда столбики термометров поднимутся до +27 градусов и будет солнечно. Однако после этого на полуостров опять заглянет циклон, и пойдут ливни с грозами.
Ранее в центре погоды ФОБОС спрогнозировали, что в мае среднемесячная температура воздуха в Крыму будет ниже нормы, воздух будет прогреваться в среднем до 19 градусов.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Прогноз поменялся: каким будет май в Крыму
Грозят ли Крыму погодные аномалии в 2023 году
Как апрельские заморозки отразятся на урожае косточковых и озимых в Крыму
 
Радио "Спутник в Крыму"Центр погоды "ФОБОС"Евгений ТишковецКрымская погодаКрымНовости КрымаОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:38В Крыму "проблемный" застройщик достроит дома под контролем Следкома
20:27Новая трасса "Таврида" в Севастополе: как идут работы
20:12Если Эрдоган проиграет: эксперт оценил риски для безопасности Крыма
19:56Разгром укрепрайона ВСУ: как бьют российские"Тюльпаны"
19:32Тепло и с дождями: прогноз погоды на выходные в Крыму
19:18Как РФ отреагирует на передачу Киеву ракет Storm Shadow – заявление МИД
19:06Напряжение в контактных линиях: "Крымтроллейбус" ждет водителей
18:48Камеры забронированы: в Крыму ждут секретаря СНБО Данилова
18:33В Севастополе громко: губернатор назвал причину
18:16Налетчик с ножницами напал на офис микрозаймов в Севастополе
17:56На западе Крыма сбит вражеский беспилотник – Аксенов
17:51Чиновник пострадал при взрыве в Мелитополе
17:28В Крыму упал военный вертолет - пилоты погибли
17:08Путин поручил разработать новые стандарты для высшего образования
16:43Мир подошел к третьей мировой войне - Медведев
16:02В Симферополе сын украл из сейфа матери полмиллиона рублей
14:48Больше тысячи боевиков, истребитель и 25 дронов – потери ВСУ растут
14:40Задержан за госизмену – житель Крыма передавал данные о военной технике
14:23Крах медицины и биолаборатории на Украине: эксперты оценили последствия
14:02Кремль ответил на слова о вмешательстве в выборы в Турции
Лента новостейМолния