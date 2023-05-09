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В Латвии полиция задержала шесть человек за празднование Дня Победы - РИА Новости Крым, 09.05.2023
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В Латвии полиция задержала шесть человек за празднование Дня Победы
В Латвии полиция задержала шесть человек за празднование Дня Победы - РИА Новости Крым, 09.05.2023
В Латвии полиция задержала шесть человек за празднование Дня Победы
демонстрацию "запрещенных" в стране символов. Об этом сообщается на официальном сайте латвийской полиции. РИА Новости Крым, 09.05.2023
2023-05-09T17:01
2023-05-09T17:01
латвия
в мире
происшествия
день победы
78-я годовщина великой победы
великая отечественная война
вторая мировая война
праздники и памятные даты
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. В Латвии местная полиция задержала шестерых человек за попытку возложить цветы к демонтированным памятникам советским воинам, а также за демонстрацию "запрещенных" в стране символов. Об этом сообщается на официальном сайте латвийской полиции.Как уточняет ведомство, пятеро из упомянутых задержаны за возложение цветов к тому месту, где раньше находился памятника Освободителям Риги в столичном парке Победы.Еще один человек задержан за то, что в Риге у памятника Свободы "возложил цветы в виде символа военной агрессии". Все "правонарушители" доставлены в участок для осуществления процессуальных действий, добавили в полиции.Как подчеркнули в ведомстве, 9 мая в Латвии запрещено проводить публичные развлекательные и праздничные мероприятия, собрания, шествия и пикеты, "направленные против интересов национальной безопасности, разделяющие общество, ложно изображающие историю и ставящие под сомнение солидарность с украинским народом".Как сообщалось, 9 мая в Варшаве толпа людей не дала руководству российского посольства в Польше возложить венок на мемориальном кладбище советских воинов. Собравшиеся преградили российским дипломатам дорогу к мемориалу и требовали от посла Сергея Андреева снять георгиевскую ленту с пиджака. Из-за агрессивного поведения собравшихся посол не смог возложить венок и покинул мемориал.В то же время в Австрии был осквернен памятник на территории советского воинского захоронения в Эбензее. Неизвестные вандалы повредили барельеф на памятнике воинам, отдавшим свои жизни за освобождение Австрии от нацизма.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: против России развязана настоящая войнаВ Крыму оценили решение Зеленского заменить День Победы "Днем Европы"Российские солдаты в ходе СВО повторяют подвиг ветеранов – Аксенов
https://crimea.ria.ru/20230509/agressivnaya-tolpa-ne-dala-poslu-rf-vozlozhit-venok-na-memoriale-v-varshave-1128619438.html
https://crimea.ria.ru/20230509/vandaly-oskvernili-sovetskoe-voinskoe-zakhoronenie-v-avstrii-1128620804.html
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латвия, в мире, происшествия, день победы, 78-я годовщина великой победы, великая отечественная война, вторая мировая война, праздники и памятные даты, общество, новости
В Латвии полиция задержала шесть человек за празднование Дня Победы

Полиция Латвии задержала шесть человек за празднование 9 мая, возбуждено уголовное дело

17:01 09.05.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкСнос памятника Освободителям Риги
Снос памятника Освободителям Риги - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. В Латвии местная полиция задержала шестерых человек за попытку возложить цветы к демонтированным памятникам советским воинам, а также за демонстрацию "запрещенных" в стране символов. Об этом сообщается на официальном сайте латвийской полиции.
"В связи с 9 мая было задержано шесть человек. Возбуждено девять административных правонарушений и одно уголовное дело за использование символов, восхваляющих военную агрессию и военные преступления, в общественном месте. Большинство из них связано с возложением цветов в местах демонтажа советских памятников, а также с зафиксированными случаями, когда цветы использовались вместе с такими символами как буквы Z и V", - говорится в сообщении.
Как уточняет ведомство, пятеро из упомянутых задержаны за возложение цветов к тому месту, где раньше находился памятника Освободителям Риги в столичном парке Победы.
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Еще один человек задержан за то, что в Риге у памятника Свободы "возложил цветы в виде символа военной агрессии". Все "правонарушители" доставлены в участок для осуществления процессуальных действий, добавили в полиции.
Как подчеркнули в ведомстве, 9 мая в Латвии запрещено проводить публичные развлекательные и праздничные мероприятия, собрания, шествия и пикеты, "направленные против интересов национальной безопасности, разделяющие общество, ложно изображающие историю и ставящие под сомнение солидарность с украинским народом".
Как сообщалось, 9 мая в Варшаве толпа людей не дала руководству российского посольства в Польше возложить венок на мемориальном кладбище советских воинов. Собравшиеся преградили российским дипломатам дорогу к мемориалу и требовали от посла Сергея Андреева снять георгиевскую ленту с пиджака. Из-за агрессивного поведения собравшихся посол не смог возложить венок и покинул мемориал.
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В то же время в Австрии был осквернен памятник на территории советского воинского захоронения в Эбензее. Неизвестные вандалы повредили барельеф на памятнике воинам, отдавшим свои жизни за освобождение Австрии от нацизма.
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