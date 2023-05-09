https://crimea.ria.ru/20230509/v-latvii-politsiya-zaderzhala-shest-chelovek-za-prazdnovanie-dnya-pobedy-1128625132.html
В Латвии полиция задержала шесть человек за празднование Дня Победы
В Латвии полиция задержала шесть человек за празднование Дня Победы - РИА Новости Крым, 09.05.2023
В Латвии полиция задержала шесть человек за празднование Дня Победы
демонстрацию "запрещенных" в стране символов. Об этом сообщается на официальном сайте латвийской полиции. РИА Новости Крым, 09.05.2023
2023-05-09T17:01
2023-05-09T17:01
2023-05-09T17:01
латвия
в мире
происшествия
день победы
78-я годовщина великой победы
великая отечественная война
вторая мировая война
праздники и памятные даты
общество
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/1a/1124309461_0:0:3200:1800_1920x0_80_0_0_7362a0fb2a060c5e893443025dc1f01e.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. В Латвии местная полиция задержала шестерых человек за попытку возложить цветы к демонтированным памятникам советским воинам, а также за демонстрацию "запрещенных" в стране символов. Об этом сообщается на официальном сайте латвийской полиции.Как уточняет ведомство, пятеро из упомянутых задержаны за возложение цветов к тому месту, где раньше находился памятника Освободителям Риги в столичном парке Победы.Еще один человек задержан за то, что в Риге у памятника Свободы "возложил цветы в виде символа военной агрессии". Все "правонарушители" доставлены в участок для осуществления процессуальных действий, добавили в полиции.Как подчеркнули в ведомстве, 9 мая в Латвии запрещено проводить публичные развлекательные и праздничные мероприятия, собрания, шествия и пикеты, "направленные против интересов национальной безопасности, разделяющие общество, ложно изображающие историю и ставящие под сомнение солидарность с украинским народом".Как сообщалось, 9 мая в Варшаве толпа людей не дала руководству российского посольства в Польше возложить венок на мемориальном кладбище советских воинов. Собравшиеся преградили российским дипломатам дорогу к мемориалу и требовали от посла Сергея Андреева снять георгиевскую ленту с пиджака. Из-за агрессивного поведения собравшихся посол не смог возложить венок и покинул мемориал.В то же время в Австрии был осквернен памятник на территории советского воинского захоронения в Эбензее. Неизвестные вандалы повредили барельеф на памятнике воинам, отдавшим свои жизни за освобождение Австрии от нацизма.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: против России развязана настоящая войнаВ Крыму оценили решение Зеленского заменить День Победы "Днем Европы"Российские солдаты в ходе СВО повторяют подвиг ветеранов – Аксенов
https://crimea.ria.ru/20230509/agressivnaya-tolpa-ne-dala-poslu-rf-vozlozhit-venok-na-memoriale-v-varshave-1128619438.html
https://crimea.ria.ru/20230509/vandaly-oskvernili-sovetskoe-voinskoe-zakhoronenie-v-avstrii-1128620804.html
латвия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/1a/1124309461_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_7c1a06fcf0e2571904666f60b91ed44e.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
латвия, в мире, происшествия, день победы, 78-я годовщина великой победы, великая отечественная война, вторая мировая война, праздники и памятные даты, общество, новости
В Латвии полиция задержала шесть человек за празднование Дня Победы
Полиция Латвии задержала шесть человек за празднование 9 мая, возбуждено уголовное дело
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. В Латвии местная полиция задержала шестерых человек за попытку возложить цветы к демонтированным памятникам советским воинам, а также за демонстрацию "запрещенных" в стране символов. Об этом сообщается на официальном сайте латвийской полиции.
"В связи с 9 мая было задержано шесть человек. Возбуждено девять административных правонарушений и одно уголовное дело за использование символов, восхваляющих военную агрессию и военные преступления, в общественном месте. Большинство из них связано с возложением цветов в местах демонтажа советских памятников, а также с зафиксированными случаями, когда цветы использовались вместе с такими символами как буквы Z и V", - говорится в сообщении.
Как уточняет ведомство, пятеро из упомянутых задержаны за возложение цветов к тому месту, где раньше находился памятника Освободителям Риги в столичном парке Победы.
Еще один человек задержан за то, что в Риге у памятника Свободы "возложил цветы в виде символа военной агрессии". Все "правонарушители" доставлены в участок для осуществления процессуальных действий, добавили в полиции.
Как подчеркнули в ведомстве, 9 мая в Латвии запрещено проводить публичные развлекательные и праздничные мероприятия, собрания, шествия и пикеты, "направленные против интересов национальной безопасности, разделяющие общество, ложно изображающие историю и ставящие под сомнение солидарность с украинским народом".
Как сообщалось, 9 мая в Варшаве толпа людей не дала руководству российского посольства
в Польше возложить венок на мемориальном кладбище советских воинов. Собравшиеся преградили российским дипломатам дорогу к мемориалу и требовали от посла Сергея Андреева снять георгиевскую ленту с пиджака. Из-за агрессивного поведения собравшихся посол не смог возложить венок и покинул мемориал.
В то же время в Австрии был осквернен памятник
на территории советского воинского захоронения в Эбензее. Неизвестные вандалы повредили барельеф на памятнике воинам, отдавшим свои жизни за освобождение Австрии от нацизма.
Читайте также на РИА Новости Крым: