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В Латвии полиция задержала шесть человек за празднование Дня Победы

В Латвии полиция задержала шесть человек за празднование Дня Победы - РИА Новости Крым, 09.05.2023

В Латвии полиция задержала шесть человек за празднование Дня Победы

демонстрацию "запрещенных" в стране символов. Об этом сообщается на официальном сайте латвийской полиции. РИА Новости Крым, 09.05.2023

2023-05-09T17:01

2023-05-09T17:01

2023-05-09T17:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. В Латвии местная полиция задержала шестерых человек за попытку возложить цветы к демонтированным памятникам советским воинам, а также за демонстрацию "запрещенных" в стране символов. Об этом сообщается на официальном сайте латвийской полиции.Как уточняет ведомство, пятеро из упомянутых задержаны за возложение цветов к тому месту, где раньше находился памятника Освободителям Риги в столичном парке Победы.Еще один человек задержан за то, что в Риге у памятника Свободы "возложил цветы в виде символа военной агрессии". Все "правонарушители" доставлены в участок для осуществления процессуальных действий, добавили в полиции.Как подчеркнули в ведомстве, 9 мая в Латвии запрещено проводить публичные развлекательные и праздничные мероприятия, собрания, шествия и пикеты, "направленные против интересов национальной безопасности, разделяющие общество, ложно изображающие историю и ставящие под сомнение солидарность с украинским народом".Как сообщалось, 9 мая в Варшаве толпа людей не дала руководству российского посольства в Польше возложить венок на мемориальном кладбище советских воинов. Собравшиеся преградили российским дипломатам дорогу к мемориалу и требовали от посла Сергея Андреева снять георгиевскую ленту с пиджака. Из-за агрессивного поведения собравшихся посол не смог возложить венок и покинул мемориал.В то же время в Австрии был осквернен памятник на территории советского воинского захоронения в Эбензее. Неизвестные вандалы повредили барельеф на памятнике воинам, отдавшим свои жизни за освобождение Австрии от нацизма.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: против России развязана настоящая войнаВ Крыму оценили решение Зеленского заменить День Победы "Днем Европы"Российские солдаты в ходе СВО повторяют подвиг ветеранов – Аксенов

https://crimea.ria.ru/20230509/agressivnaya-tolpa-ne-dala-poslu-rf-vozlozhit-venok-na-memoriale-v-varshave-1128619438.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

латвия, в мире, происшествия, день победы, 78-я годовщина великой победы, великая отечественная война, вторая мировая война, праздники и памятные даты, общество, новости