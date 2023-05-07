https://crimea.ria.ru/20230507/prazdnovanie-godovschiny-pobedy-v-sevastopole-chto-zaplanirovano-na-7-maya-1128586262.html

Празднование годовщины Победы в Севастополе: что запланировано на 7 мая

Празднование годовщины Победы в Севастополе: что запланировано на 7 мая - РИА Новости Крым, 07.05.2023

Празднование годовщины Победы в Севастополе: что запланировано на 7 мая

В воскресенье в Севастополе запланирован целый ряд праздничных мероприятий, приуроченных к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Программу... РИА Новости Крым, 07.05.2023

2023-05-07T08:52

2023-05-07T08:52

2023-05-07T08:52

севастополь

78-я годовщина великой победы

день победы

общество

патриотическое воспитание

праздники и памятные даты

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0c/1123206978_0:49:1200:724_1920x0_80_0_0_5ae67bc5f23e4ac03db880be206116af.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. В воскресенье в Севастополе запланирован целый ряд праздничных мероприятий, приуроченных к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Программу опубликовала пресс-служба правительства города.Ранее губернатор города Михаил Развожаев анонсировал более 150 мероприятий, которые состоятся в Севастополе вместо парада Победы. Однако в целях безопасности время и место каждого из них власти обещали озвучить накануне.Так, в воскресенье жителей и гостей города приглашают на спектакль "Штурм" в исполнении Драматического театра Черноморского флота им. Б. А. Лавренева. Он состоится в 11:00 на Михайловской батарее."Штурм" – результат большой исследовательской и творческой работы Николая Коваленко, изучавшего материалы, связанные со штурмом Сапун-горы 7 мая 1944 года – самым грандиозным и жертвенным аккордом освобождения Севастополя. Зрители узнают историю штурмовой группы из офицера и трех сержантов за 10 часов до рывка на Сапун-гору. Спектакль расскажет не только о боевых действиях, но и о душевном состоянии солдата перед тяжелейшим испытанием", - анонсируют в пресс-службе.В это же время в культурном центре "Корабел" пройдет гала-концерт VI Регионального детско-юношеского конкурса патриотической песни "Голос Победы". Сольные исполнители и вокальные творческие коллективы исполнят музыкальные композиции, посвященные Дню Победы.В 14:00 на площади Нахимова у Мемориала героической обороны Севастополя 1941-1942 годов состоится патриотическая акция "Огонь памяти"."Цель акции - донести частицу Вечного огня, одного из главных символов памяти павших и не доживших до сегодняшнего дня героев, в формате автопробега из Москвы в 32 региона, в том числе Севастополь", - говорится в сообщении..В 20:00 на летней эстраде Приморского бульвара "Ракушка" для всех желающих покажут военно-исторический художественный фильм "Подольские курсанты", который расскажет о подвиге при обороне Москвы осенью 1941 года.20 апреля стало известно, что Министерство обороны приняло решение не проводить военный парад и шествие в этом году в Севастополе. Ранее глава РК Сергей Аксенов пояснил отмену парада Победы и шествия "Бессмертный полк" в Крыму.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 150 мероприятий: что в Севастополе предложат вместо парада к 9 маяЛегендарная #народнаяпесняпобеды "Катюша" была написана в курортной Ялте День Победы в Крыму: какие акции запланированы в этом году

https://crimea.ria.ru/20230429/bessmertnyy-polk-2023-kak-prinyat-uchastie-1128421457.html

https://crimea.ria.ru/20230505/mobilizatsiya-tyla-v-sevastopole-znamena-pobedy-pronesut-v-more-1128537318.html

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, 78-я годовщина великой победы, день победы, общество, патриотическое воспитание, праздники и памятные даты, новости крыма