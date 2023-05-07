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Празднование годовщины Победы в Севастополе: что запланировано на 7 мая - РИА Новости Крым, 07.05.2023
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Празднование годовщины Победы в Севастополе: что запланировано на 7 мая
Празднование годовщины Победы в Севастополе: что запланировано на 7 мая - РИА Новости Крым, 07.05.2023
Празднование годовщины Победы в Севастополе: что запланировано на 7 мая
В воскресенье в Севастополе запланирован целый ряд праздничных мероприятий, приуроченных к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Программу... РИА Новости Крым, 07.05.2023
2023-05-07T08:52
2023-05-07T08:52
севастополь
78-я годовщина великой победы
день победы
общество
патриотическое воспитание
праздники и памятные даты
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. В воскресенье в Севастополе запланирован целый ряд праздничных мероприятий, приуроченных к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Программу опубликовала пресс-служба правительства города.Ранее губернатор города Михаил Развожаев анонсировал более 150 мероприятий, которые состоятся в Севастополе вместо парада Победы. Однако в целях безопасности время и место каждого из них власти обещали озвучить накануне.Так, в воскресенье жителей и гостей города приглашают на спектакль "Штурм" в исполнении Драматического театра Черноморского флота им. Б. А. Лавренева. Он состоится в 11:00 на Михайловской батарее."Штурм" – результат большой исследовательской и творческой работы Николая Коваленко, изучавшего материалы, связанные со штурмом Сапун-горы 7 мая 1944 года – самым грандиозным и жертвенным аккордом освобождения Севастополя. Зрители узнают историю штурмовой группы из офицера и трех сержантов за 10 часов до рывка на Сапун-гору. Спектакль расскажет не только о боевых действиях, но и о душевном состоянии солдата перед тяжелейшим испытанием", - анонсируют в пресс-службе.В это же время в культурном центре "Корабел" пройдет гала-концерт VI Регионального детско-юношеского конкурса патриотической песни "Голос Победы". Сольные исполнители и вокальные творческие коллективы исполнят музыкальные композиции, посвященные Дню Победы.В 14:00 на площади Нахимова у Мемориала героической обороны Севастополя 1941-1942 годов состоится патриотическая акция "Огонь памяти"."Цель акции - донести частицу Вечного огня, одного из главных символов памяти павших и не доживших до сегодняшнего дня героев, в формате автопробега из Москвы в 32 региона, в том числе Севастополь", - говорится в сообщении..В 20:00 на летней эстраде Приморского бульвара "Ракушка" для всех желающих покажут военно-исторический художественный фильм "Подольские курсанты", который расскажет о подвиге при обороне Москвы осенью 1941 года.20 апреля стало известно, что Министерство обороны приняло решение не проводить военный парад и шествие в этом году в Севастополе. Ранее глава РК Сергей Аксенов пояснил отмену парада Победы и шествия "Бессмертный полк" в Крыму.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 150 мероприятий: что в Севастополе предложат вместо парада к 9 маяЛегендарная #народнаяпесняпобеды "Катюша" была написана в курортной Ялте День Победы в Крыму: какие акции запланированы в этом году
https://crimea.ria.ru/20230429/bessmertnyy-polk-2023-kak-prinyat-uchastie-1128421457.html
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севастополь, 78-я годовщина великой победы, день победы, общество, патриотическое воспитание, праздники и памятные даты, новости крыма
Празднование годовщины Победы в Севастополе: что запланировано на 7 мая

В Севастополе 7 мая в честь Дня Победы пройдут спектакль, кинопоказ и гала-концерт

08:52 07.05.2023
 
© РИА Новости Крым . Анна ПетроваШеврон морского пехотинца ЧФ на рукаве линейного на Параде Победы в Севастополе
Шеврон морского пехотинца ЧФ на рукаве линейного на Параде Победы в Севастополе - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
© РИА Новости Крым . Анна Петрова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. В воскресенье в Севастополе запланирован целый ряд праздничных мероприятий, приуроченных к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Программу опубликовала пресс-служба правительства города.
Ранее губернатор города Михаил Развожаев анонсировал более 150 мероприятий, которые состоятся в Севастополе вместо парада Победы. Однако в целях безопасности время и место каждого из них власти обещали озвучить накануне.
Так, в воскресенье жителей и гостей города приглашают на спектакль "Штурм" в исполнении Драматического театра Черноморского флота им. Б. А. Лавренева. Он состоится в 11:00 на Михайловской батарее.
"Штурм" – результат большой исследовательской и творческой работы Николая Коваленко, изучавшего материалы, связанные со штурмом Сапун-горы 7 мая 1944 года – самым грандиозным и жертвенным аккордом освобождения Севастополя. Зрители узнают историю штурмовой группы из офицера и трех сержантов за 10 часов до рывка на Сапун-гору. Спектакль расскажет не только о боевых действиях, но и о душевном состоянии солдата перед тяжелейшим испытанием", - анонсируют в пресс-службе.
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В это же время в культурном центре "Корабел" пройдет гала-концерт VI Регионального детско-юношеского конкурса патриотической песни "Голос Победы". Сольные исполнители и вокальные творческие коллективы исполнят музыкальные композиции, посвященные Дню Победы.

В 14:00 на площади Нахимова у Мемориала героической обороны Севастополя 1941-1942 годов состоится патриотическая акция "Огонь памяти".
"Цель акции - донести частицу Вечного огня, одного из главных символов памяти павших и не доживших до сегодняшнего дня героев, в формате автопробега из Москвы в 32 региона, в том числе Севастополь", - говорится в сообщении..

В 20:00 на летней эстраде Приморского бульвара "Ракушка" для всех желающих покажут военно-исторический художественный фильм "Подольские курсанты", который расскажет о подвиге при обороне Москвы осенью 1941 года.
Пловцы со Знаменем Победы в бухте Балаклавы
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20 апреля стало известно, что Министерство обороны приняло решение не проводить военный парад и шествие в этом году в Севастополе. Ранее глава РК Сергей Аксенов пояснил отмену парада Победы и шествия "Бессмертный полк" в Крыму.
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Севастополь78-я годовщина Великой ПобедыДень ПобедыОбществоПатриотическое воспитаниеПраздники и памятные датыНовости Крыма
 
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